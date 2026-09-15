Meteorología
Educación reanuda este miércoles la actividad lectiva presencial en toda Canarias tras el fin de la alerta por altas temperaturas
Los centros educativos de Fuerteventura y Gran Canaria recuperan mañana la actividad lectiva presencial tras el cambio de la situación de alerta a prealerta por altas temperaturas decretado por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias en la tarde de este martes
La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Emergencias y atendiendo a la evolución del episodio de altas temperaturas, con la actualización de la situación de alerta a prealerta por temperaturas máximas, reanudará este miércoles, 16 de septiembre, la actividad lectiva presencial en los centros educativos de Fuerteventura y de los nueve municipios de Gran Canaria en los que este martes se había establecido la enseñanza telemática.
De esta forma, recuperarán la actividad presencial habitual todos los centros educativos de la isla de Fuerteventura y los ubicados en los municipios grancanarios de Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo.
Si bien la Consejería de Educación recuerda a los centros educativos la importancia de continuar aplicando las medidas preventivas recogidas en el Protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas, especialmente aquellas dirigidas a proteger al alumnado más vulnerable.
Recomendaciones
Entre estas medidas se encuentran permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados; reducir la actividad física y evitar el deporte al aire libre, especialmente durante las horas de mayor calor; garantizar una hidratación frecuente o adaptar los espacios utilizados para impartir las clases buscando aquellos que presenten mejores condiciones de bienestar térmico. También se contempla ampliar los descansos para la hidratación, utilizar adecuadamente los sistemas de ventilación, mantener las persianas bajadas cuando exista incidencia directa del sol, así como facilitar información y recomendaciones a la comunidad educativa.
Asimismo, los equipos directivos podrán solicitar a las direcciones territoriales o insulares de Educación, según corresponda, la aplicación de las medidas extraordinarias previstas en el protocolo: la salida anticipada del alumnado o la modificación del horario escolar y de las actividades curriculares.
En el caso de la salida anticipada del alumnado menor de edad, esta tendrá carácter opcional, no podrá realizarse antes de las 12.00 horas y deberá contar con la autorización de sus representantes legales. El alumnado que permanezca en el centro será atendido de acuerdo con su jornada lectiva, mientras que los servicios de comedor y transporte mantendrán sus horarios habituales.
Se recomienda a toda la comunidad educativa continuar atenta a las actualizaciones difundidas a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias.
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