Dos estudiantes de Canarias viajan por primera vez a China para hacerse con el 'oro olímpico' de la FP

Canarias participará por primera vez en los 'Juegos Olímpicos' de la Formación Profesional (FP). Matías Alejo, del IES Geneto, y Laura Puerto, representante del CIFP Virgen de las Nieves y alumna del CIFP Virgen de Candelaria, viajarán del 22 al 27 de septiembre a Shanghái (China) para competir en la WorldSkills Competition, la mayor cita mundial de la FP. Cada uno lo hará en una modalidad distinta. Mientras Alejo competirá en Carpintería, Puerto lo hará en Servicios de Restaurante y Bar. Allí no tendrán que correr 100 metros lisos ni saltar con pértiga, sino demostrar, con la sierra y la bandeja, por qué son los mejores en sus disciplinas.

Los dos jóvenes se despidieron este martes ante el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el consejero de Educación, Poli Suárez, antes de poner rumbo a China. El escenario que les espera es de dimensiones mundiales. Y es que la competición reunirá este año a más de 1.400 jóvenes de más de 70 países y regiones, que medirán sus habilidades en 64 modalidades profesionales. En este contexto, es la primera vez que una delegación canaria participa en un evento de este calibre, pero Alejo y Puerto no parten de cero. Ambos acumulan una amplia trayectoria en sus disciplinas y se han ganado su plaza como representantes de España tras proclamarse campeones de la SpainSkills 2026. Un título que ya habían conquistado el año anterior en la CanariasSkills 2025.

El escenario al que se enfrentan será de dimensiones mundiales. Y es que la competición reunirá este año a más de 1.400 jóvenes de más de 70 países y regiones que medirán sus habilidades en 64 modalidades profesionales. Ahora, estos dos jóvenes se sumarán a otros 32 estudiantes que conforman el equipo español que competirá en Shanghái. En total, la delegación nacional estará compuesta por 34 estudiantes, 31 coordinadores técnicos y cuatro jefes de equipo, que participarán en 31 modalidades profesionales. La representación canaria, por su parte, estará integrada por una decena de personas entre los dos competidores, docentes y personal técnico de la Consejería de Educación.

¿Cómo es competir en un Mundial de FP?

Lejos de un examen teórico, la WorldSkills pone a los participantes frente a situaciones que podrían encontrarse en su día a día profesional. "Dicho de forma simple, sería como armar una puerta, pero con muchas dificultades, ya que te evalúan todo lo que hagas, las uniones y el conjunto completo", explica Alejo. En su caso, tendrá que elaborar un proyecto completo en madera a lo largo de las cuatro jornadas de competición, con entre 18 y 22 horas de trabajo práctico donde cada detalle cuenta.

Puerto, en cambio, se enfrentará a diferentes módulos específicos a lo largo de esos cuatro días, en los que deberá demostrar sus competencias en ámbitos como el servicio de mesa y banquete, la coctelería, la preparación de café o el trinchado en sala, entre otras pruebas. "Sé que va a haber mucho nivel, pero por ahora no he curioseado mucho a los otros competidores y prefiero mantenerme al margen", confiesa Puerto. Y aunque le encantaría hacerse con un oro olímpico, su principal objetivo es aprender de esta experiencia.

Una competición que es motivo de orgullo

Para ambos estudiantes, participar en esta competición es un orgullo enorme. "Es una locura la verdad, no me lo esperaba para nada, pero estoy muy contento", señala Alejo. Comenzó a participar en estas citas gracias a un profesor que le dio la oportunidad y desde entonces ha sido "un no parar". "Encima el año que viene, en septiembre, se celebrará el campeonato europeo en Alemania y también estoy clasificado", concreta.

Es una ilusión que también comparten al otro lado de la competición. "Mi familia apenas se lo cree, pero estamos todos muy contentos y disfrutando de la experiencia", cuenta Puerto. Su interés por el Restaurante y el Bar le llegó después de cursar un ciclo medio de Pastelería. "Después di con este otro, decidí probar y me encantó", comenta. Alejo, por otro lado, descubrió su vocación tras finalizar Bachillerato. "Da la casualidad de que mi padre es carpintero, aunque a mí nunca me llamó la atención de primeras, pero me metí en un ciclo de amoblamiento y me encantó", cuenta.

Más oportunidades laborales

Pero la WorldSkills no solo supone un motivo de orgullo para sus participantes, sino también una oportunidad para perfeccionar sus habilidades y sumar una experiencia que puede marcar su futuro profesional. Puerto conoce de primera mano el valor de estas competiciones. "Yo empecé a trabajar de esto hace ya varios años y las competiciones me han abierto muchas puertas, tanto de cara a ofertas de trabajo como para crecer a nivel laboral", explica.

Puerto asegura que le ha servido de mucho para el currículum. A su juicio, estas pruebas también permiten demostrar que es capaz de trabajar bajo presión y responder ante situaciones exigentes. Una experiencia que le vendrá de lujo para alcanzar su próximo objetivo una vez termine la competición: trabajar en un restaurante con Estrella Michelin. Es una opinión similar a la de Alejo. "Gracias a estos encuentros he hecho muchos contactos y me han llegado muchas ofertas de trabajo y de diferentes tipos del sector de la Carpintería", comenta.

Acto de despedida

En este sentido, y durante el acto de despedida, Domínguez quiso destacar el papel de la FP como vía para generar empleo y oportunidades para los jóvenes. "Canarias necesita generar, formar y retener talento y por eso necesitamos jóvenes cualificados que puedan desarrollar aquí su proyecto profesional", señaló.

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Por su parte, Suárez puso el foco en el logro de los dos estudiantes, que ya forma parte de la historia de la FP de Canarias. "Van a representar a todo un país, pero también llevan consigo el esfuerzo y el talento de sus compañeros, de sus docentes y de sus centros", apuntó. Y concluyó con que el objetivo de la Consejería no es otro que ofrecer "oportunidades de futuro a nuestros jóvenes" y responder a las necesidades de las empresas.