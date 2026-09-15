Más de 52.000 estudiantes afectados por la ola de calor en Canarias

La desactivación de la alerta por calor para pasar a prealerta permitirá que este miércoles 16 de septiembre se reanude la actividad lectiva presencial en Canarias. Tras el regreso a las aulas queda el balance de una jornada que dejó a más de 52.000 estudiantes afectados, mientras centros de Gran Canaria y Tenerife activaban, además, la salida anticipada por el calor.

El episodio cálido en el arranque de curso ha puesto a prueba los protocolos de actuación en el ámbito educativo frente al calor en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. La rápida subida de los termómetros obligó a activar la suspensión presencial en Fuerteventura y el este, sur y oeste de Gran Canaria, y aplicar flexibilidad horaria en el resto de islas.

El Plan de Adaptación al Calor

Frente al calor, la Consejería de Educación ejecuta el Plan de Adaptación de 30 millones de euros. José Manuel Cabrera, viceconsejero de Educación, detalló el grado de ejecución: «Hemos actuado en 272 zonas en los diferentes centros educativos de Canarias. Este curso se pretende actuar en 151 colegios e institutos hasta alcanzar una cifra de 423».

El plan contempla sombras en 426 centros, reforzados por convenios con Tenerife (77 centros), Lanzarote y La Gomera. En Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, todos los CEIP e IES ejecutan ya áreas protegidas del sol. Cabrera precisó que «se han impulsado 84 proyectos de naturalización y se han instalado placas fotovoltaicas en 56 centros», sustituyendo asfalto por vegetación.

Para monitorizar las aulas, Cabrera destacó «el plan de sensores de temperatura instalado en 120 centros de Canarias que nos ofrecen esa información sobre las temperaturas de los distintos centros y en aquellas zonas donde debemos actuar con mayor celeridad», con 240 sensores ambientales. A ello se suman 21,2 millones de euros invertidos este verano en 420 obras RAM en 293 centros.

Desglose insular e impresiones de la Consejería

En Gran Canaria se concentran 83 actuaciones de sombras por 3,5 millones de euros (27 terminadas) y 19 proyectos de naturalización por 700.000 euros. Además cuenta con 32 centros monitorizados. En Fuerteventura, la inversión contempla 51 proyectos de sombras por 2,2 millones de euros (33 concluidos), 13 de naturalización por 800.000 euros y 8 centros monitorizados en sus seis municipios, junto al techado de canchas en el CEIP Pájara y CEIP Cristóbal García Blairzy.

El consejero Poli Suárez defendió el protocolo y los planes: «No existía un protocolo para saber cómo actuar ante las situaciones de calor extremo como estamos viviendo. Ese protocolo está funcionando. Por eso hoy los centros han solicitado esa salida temprana. Queda mucho por hacer. Yo soy consciente. ¿Dónde estábamos, dónde estamos y a dónde queremos llegar? Hoy cada vez hay más centros con zonas de sombra y en el plan de naturalización y climatización con una herramienta que no existía: el protocolo por altas temperaturas».

Mecanismos y medidas del protocolo

El protocolo ante altas temperaturas fija la hoja de ruta en estas contingencias. Al decretar la alerta por calor, se aplican medidas excepcionales. En este escenario, Educación pasa a la modalidad telemática u online en enseñanzas que lo permitan, garantizando la docencia a distancia.

En zonas en prealerta con clases presenciales, el protocolo fija medidas preventivas: permanecer a la sombra; extremar la hidratación; evitar el deporte al aire libre de 10:00 a 18:00 horas; bajar persianas ante el sol y buscar las aulas con mejor confort térmico.

Asimismo, los equipos directivos pueden solicitar la salida anticipada o modificar el horario. En menores es opcional para familias, no se ejecuta antes de las 12.00 horas y exige autorización escrita de tutores. El alumnado que permanece en el centro sigue atendido por docentes, manteniéndose transporte y comedor.

Balance sanitario y alcance de las clases online

El episodio de hoy provocó incidencias sanitarias en la comunidad escolar. El presidente insular, Fernando Clavijo, confirmó que el calor dejó «algunos golpes de calor y algunas lipotimias en los centros escolares», subrayando que, aunque la suspensión «distorsiona en muchas ocasiones la conciliación familiar», se pone «siempre por encima la seguridad del menor y del estudiante».

Por su parte, Cabrera matizó que los casos «no son numerosos». Cabrera detalló que hay constancia de dos alumnos, un niño y una niña, atendidos en un Centro de Educación Especial (CEE) por crisis de calor, y episodios puntuales de lipotimias y mareos en institutos.

La suspensión presencial afectó a Fuerteventura en sus seis municipios y a nueve de Gran Canaria: Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo. Según Cabrera, la enseñanza telemática alcanzó a 52.374 estudiantes. En Fuerteventura son 15.890 alumnos (15.477 públicos y 413 concertados) en 39 CEIP y 11 IES. En Gran Canaria afecta a 36.484 escolares en 83 CEIP y 36 institutos.

Cabrera aclaró que en los 52.374 estudiantes no se incluye la FP, cuyo curso arranca este miércoles. Recalcó que no fue una suspensión lectiva, sino «un paso excepcional a la modalidad a distancia activado al elevar Emergencias la prealerta a alerta por temperaturas máximas».

Solicitudes de salida anticipada en los colegios

En zonas presenciales, varios colegios pidieron la salida anticipada. En Las Palmas, tres centros de la capital tramitaron el adelanto: el CEIP Tenoya, el CEO Omayra Sánchez y el CEIP Giner de los Ríos.

En Santa Cruz de Tenerife, la situación se actualizó por la tarde. Mientras el CEIP Los Verodes y el CEIP Isabel La Católica descartaron la solicitud a las 13.00 horas, se sumó a la salida anticipada el IES San Andrés, que junto al CEIP Julio Castillo Torroba mantuvo el cierre adelantado. Poli Suárez concluyó defendiendo la respuesta del sistema: «Nosotros lo que estamos siguiendo son las instrucciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, y Educación atiende esas instrucciones como no podría ser de otra manera».

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Como complemento a las inversiones estructurales del Ejecutivo autonómico, la Consejería contempla que los propios centros educativos ejecuten medidas de alivio inmediato con cargo a sus presupuestos de funcionamiento, como la adquisición de ventiladores o la colocación de fuentes de agua potable. Asimismo, Educación remarca que la totalidad de las infraestructuras de nueva construcción en Canarias se proyectan e incorporan ya desde su diseño inicial sistemas integrados de climatización y espacios exteriores específicos para mitigar las altas temperaturas en el recinto escolar.