Lara Tacoronte, hermana de la joven canaria asesinada en México: ¿De verdad normalizamos que maten a 3 mujeres en la misma universidad?

Lara Tacoronte, la hermana de Claudia, la estudiante canaria de intercambio que murió apuñalada en México este fin de semana, ha denunciado que nadie avisó a su familia de que otras tres mujeres habían sido asesinadas en el último año en la misma universidad, la Autónoma de Morelos.

"¿De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes (sic, en el último año) se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada. La gente que estáis viviendo allí, que estudiáis en ese sitio: ¿por qué nadie hace nada?", se lamenta Lara Tacoronte, en un vídeo que ella misma ha publicado en sus redes sociales.

"No tengo palabras, no sé qué decir, más allá de que vivimos en una sociedad enferma, llena de gente... inhumana", asegura.

Asesinatos de mujeres en Morelos

En Morelos, 69 mujeres fueron asesinadas entre enero y julio de 2026 (21 feminicidios y 48 homicidios dolosos), de un total de 1.250 muertes violentas de mujeres en México (380 feminicidios y 870 homicidios dolosos), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Cuarta alumna de la UAEM asesinada en siete meses

Claudia Tacoronte Aguilera es la cuarta alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles para exigir mayor seguridad.

Su hermana Lara confirma que llevaba poco "menos de un mes, tres semanas" en la ciudad de Cautla, adonde se había desplazado con un programa de intercambio desde la Universidad de Granada, en la que estaba cursando un grado de Educación Infantil.

"Se fue a México de intercambio y anoche (el domingo) alguien intentó robarle el móvil, un hombre. Salió corriendo, él fue detrás de ella y le clavó un cuchillo en el vientre. No una vez, sino varias, sin ningún tipo de justificación", relata.

Lara Tacoronte subraya que nadie había avisado a Claudia de que iba a una universidad donde en el último año habían matado a otras tres mujeres, la última en junio, una circunstancia de la que ya se enteró allí y que tenía asustados a sus padres.

Preocupación familiar

"Mis padres estaban obviamente preocupados por ella, por que le pudiera pasar algo malo. A ellos no les hacía gracia que estuviese ahí, pero aún así ella quería vivir la vida, quería conocer sitios nuevos", relata la hermana de la estudiante.

La joven se pregunta por qué no se hizo nada antes y si los responsables de organizar este intercambio universitario conocían o no los riesgos que ofrece esa zona de México.

Claudia Tacoronte tenía 21 años, procedía del municipio de Santa Brígida (Gran Canaria) y estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada.

En México acababa de empezar una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde fue asesinada en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio.

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Según el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.