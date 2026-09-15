Del lujo a la rebaja: Joana Sanz pone a la venta su armario

Abrir el armario de Joana Sanz es asomarse a etiquetas que, en algunos casos, cuestan varios miles de euros. Pero ahora parte de ese vestidor está a la venta.

La modelo canaria ha creado una cuenta específica en redes sociales para desprenderse de prendas y accesorios de algunas de las firmas de lujo más conocidas del mundo, con descuentos que en determinados artículos superan ampliamente el 50%. Entre Chanel, Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton o Isabel Marant, las primeras piezas publicadas dejan una cifra llamativa: cinco de ellas sumaban originalmente más de 10.000 euros y ahora se ofrecen por unos 4.300.

Una chaqueta Chanel de 6.000 euros, ahora por 2.900

Una de las prendas que más llama la atención es una chaqueta vaquera de Chanel, decorada con el conocido monograma de la casa francesa. Según explica Sanz, su precio original fue de 6.000 euros.

Ahora la ofrece por 2.900 euros. Es decir, algo menos de la mitad de lo que costó inicialmente.

Y no es la única pieza con una rebaja considerable.

Balenciaga e Isabel Marant por 300 euros

Entre las prendas disponibles aparece también un jersey rojo oversize de Balenciaga. Su precio original era de 950 euros, pero Joana Sanz lo ha puesto a la venta por 300.

La misma cantidad pide por unas botas altas de Isabel Marant que, según señala la propia modelo, nunca llegó a estrenar. Aquellas botas costaron originalmente 890 euros.

Louis Vuitton y Gucci también entran en la venta

El calzado ocupa una parte importante de este particular mercadillo de lujo.

Unas zapatillas de Louis Vuitton que costaron 1.100 euros aparecen ahora por 400. Y prácticamente la misma operación se repite con unas Gucci Flashtrek.

Sanz pagó por ellas 1.200 euros y ahora las vende igualmente por 400 euros. La diferencia entre el precio original y el actual es considerable: solo entre estas cinco piezas, el valor de compra superaba los 10.000 euros, mientras que su precio conjunto actual ronda los 4.300 euros.

Una nueva etapa lejos de las pasarelas

La iniciativa llega después de que Joana Sanz anunciara en 2024 su intención de alejarse temporalmente de las pasarelas y orientar su carrera hacia otros proyectos vinculados a la moda. Su idea entonces era continuar ligada al sector, pero con una exposición personal diferente a la que había mantenido hasta ese momento.

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Ahora, esa nueva etapa también pasa por abrir su vestidor y dar salida a prendas que durante años formaron parte de su armario. Y, viendo las etiquetas, no se trata precisamente de una limpieza cualquiera.