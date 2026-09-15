Los mensajes de odio crecen un 76% en redes sociales coincidiendo con la crisis de Ceuta

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha publicado los datos de monitorización del discurso de odio en redes sociales, analizados a través del sistema FARO, durante agosto. El informe registra 101.025 mensajes de carácter racista y xenófobo, una cifra que refleja cerca de un 76% de aumento respecto a los 57.406 mensajes reportables registrados en julio, coincidiendo con la crisis migratoria de Ceuta.

El porcentaje de los mensajes de odio retirados por las distintas plataformas en agosto aumentó tres puntos respecto al mes anterior. La tasa de retirada de contenido racista y xenófobo por parte de las aplicaciones evidencia diferencias significativas según la red social. El boletín de Oberaxe, destaca especialmente el 100% de contenido retirado por TikTok como la tasa más alta, frente a YouTube, donde solo el 8% de los contenidos que le fueron notificados acabaron siendo eliminados. Por su parte, X lo hizo con el 93% de los mensajes que le fueron reportados, Instagram el 72% y Facebook el 68%.

Análisis del contenido retirado en plataformas / La Provincia

Las personas norteafricanas son el principal objetivo del discurso de odio

Durante el último mes, la hostilidad en redes sociales continuó dirigiéndose principalmente hacia las personas del norte de África, que concentraron el 72% de los contenidos de discurso de odio analizados, cuatro puntos porcentuales más que en julio (68%). Además, el análisis realizado revela un incremento de los mensajes dirigidos contra las personas migrantes, que alcanzaron el 22% del total. Por su parte, los mensajes orientados contra las personas musulmanas representaron el 18% de los contenidos detectados, dos puntos porcentuales más que el mes anterior.

Asimismo, se observó una mayor presencia de contenidos de discurso de odio dirigidos contra mujeres y contra niños, niñas y adolescentes no acompañados, colectivos especialmente expuestos a situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Esta evolución podría estar vinculada, entre otros factores, a los acontecimientos registrados en Ceuta, que continuaron generando un intenso debate público y una elevada actividad en entornos digitales.

Análisis del lenguaje explícito / LP/DLP

Aumentan los mensajes que ven a los grupos diana como una amenaza

Los contenidos más frecuentes en la monitorización de Oberaxe en agosto han sido los que presentan a los grupos diana como una amenaza, alcanzando un 43% del total, cinco puntos más con respecto a julio. Los contenidos deshumanizantes representan el 37% del total de los mensajes analizados. Este tipo de narrativas continúa desempeñando un rol fundamental en la reproducción del discurso de odio y en la consolidación de narrativas discriminatorias que favorecen la polarización social. El 58% del contenido examinado recurre a un lenguaje agresivo explícito, que se manifiesta a través de insultos, amenazas y descalificaciones dirigidas contra los grupos diana, reflejando un elevado nivel de hostilidad y rechazo.

En cuanto al discurso de odio asociado a las políticas públicas, este representó el 19% del total de los contenidos detectados durante agosto. Una parte relevante de los contenidos monitorizados surgió en torno al debate sobre los recursos públicos destinados a la atención y acogida de las personas migrantes llegadas a Ceuta.