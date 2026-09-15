Moncloa desoye a Aena, solo sube las tasas un 0,33% y calma a las aerolíneas y a Canarias

El 'tarifazo' que pretendía Aena se queda en nada. O al menos en casi nada. El Gobierno de Pedro Sánchez ha desoído al gestor aeroportuario y ha limitado al 0,33% anual la subida media de las tarifas entre 2027 y 2031. El incremento equivale a unos tres céntimos por pasajero y año y queda muy lejos del 3,82% —43 céntimos— que pretendía la empresa pública. La decisión calma así a las aerolíneas después de siete meses de pulso con la compañía semipública que preside Maurici Lucena. Y calma también al sector turístico y el Ejecutivo canarios.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que regirá durante el próximo quinquenio. La tarifa promedio crecerá un 1,65% en el acumulado de los próximos cinco ejercicios, y las primeras subidas se aplicarán a partir de marzo de 2027 sobre los 11,02 euros de ingreso máximo ajustado por pasajero ya vigentes este año. Así que, en la práctica, Moncloa deja prácticamente congelados los precios que Aena cobra a las compañías por utilizar sus instalaciones. El acuerdo supone una corrección en toda regla de la 'hoja de ruta' presentada por Aena (que tiene hasta un 49% de su capital social en manos privadas) el último febrero. El gestor planteó entonces un aumento anual del 3,82% sustentado, entre otros factores, en una previsión de crecimiento del tráfico del 1,3%. Las compañías aéreas denunciaron que ese cálculo infravalora la evolución de los pasajeros y sobredimensiona tanto los costes operativos como la rentabilidad exigida por la empresa.

Sentó 'como una bomba' en las Islas

La propuesta cayó especialmente mal en Canarias. Sus aeropuertos se encuentran entre los más rentables de la red y son al mismo tiempo una infraestructura imprescindible para la movilidad de los residentes, la cohesión territorial y su principal actividad económica: el turismo. El Ejecutivo autonómico incluso reclamó la congelación de las tarifas y cuestionó que los aeródromos isleños tuvieran que soportar otra subida para contribuir al sostenimiento del conjunto del sistema.

Esta vez la reacción del Gobierno canario, claro, ha sido muy distinta. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de la región, Nieves Lady Barreto, calificó el acuerdo de «buena noticia». La diferencia entre lo solicitado por Aena y lo autorizado por Moncloa es de casi tres puntos y medio cada año, un alivio para las compañías y para un territorio dependiente del transporte aéreo como ningún otro en España. La decisión del Gobierno central se sitúa también mucho más cerca del criterio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que de las pretensiones de Aena. La CNMC propuso en junio una rebaja anual del 0,59% tras elevar del 1,3 al 2,2% la previsión de crecimiento del tráfico y después de reducir en 741 millones los costes de explotación calculados por la entidad gestora de la red nacional de aeródromos.

Un punto intermedio, pero más en línea con el turismo y las aerolíneas

Moncloa ha optado finalmente por un punto intermedio. Aena pedía subir las tasas un 3,82%; las aerolíneas defendían una rebaja del 4,9%; Competencia recomendaba reducir un 0,59%; y el Gobierno ha resuelto un incremento del 0,33%. El Ministerio calcula ahora un crecimiento medio anual de los pasajeros del 1,8% y espera que la red supere los 358 millones de usuarios en 2031, frente a los 346,7 millones estimados inicialmente por Aena.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) valora que el Ejecutivo central haya frenado las pretensiones del gestor, aunque lamenta que no se aceptara la reducción solicitada por las compañías. Ryanair, la más beligerante durante el conflicto y que incluso ha abandonado algunos aeropuertos españoles de menor dimensión, también celebra lo decidido al final por el Gobierno, si bien juzga que este ha perdido una «oportunidad» para impulsar el tráfico, el turismo y el empleo mediante una rebaja tarifaria.

La demanda de la cogestión

En Canarias, con todo, la discusión no termina en las tarifas. El Ejecutivo de Fernando Clavijo mantiene su exigencia de participar en la gestión de los ocho aeropuertos isleños para dar así plena efectividad al artículo 160 del Estatuto de Autonomía. Barreto insistió en que las Islas no pueden limitarse a presentar alegaciones a documentos confeccionados en Madrid. La subida se ha desinflado, pero la batalla por la cogestión continúa abierta.