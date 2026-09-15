Paula, la canaria que vivió un Camino de Santiago de película: un fisio inesperado, una noche en urgencias y una llegada entre lágrimas a la Catedral

Paula Pérez llegó a la Catedral de Santiago después de seis días de camino con una mezcla de emoción, cansancio y alivio. Había viajado desde Canarias junto a una amiga para completar un reto personal, pero lo que iba a ser una experiencia especial estuvo a punto de terminar apenas en la primera etapa.

Una lesión en la rodilla, una visita inesperada a un centro de fisioterapia y una noche en urgencias por una fuerte contractura marcaron un recorrido que acabó convirtiéndose en mucho más que una ruta. La joven canaria, conocida como impaulaperez, regresó a casa con la sensación de haber vivido una experiencia que le cambió la manera de afrontar las dificultades.

Una lesión que amenazó con acabar con el Camino el primer día

El problema apareció durante la primera etapa. Paula, que ya arrastraba una lesión previa en la rodilla, empezó a notar molestias alrededor del kilómetro 10, pero pronto comprobó que no se trataba del dolor habitual después de una caminata.

Al parar a comer se dio cuenta de que no podía estirar completamente la pierna y que el dolor era diferente. La situación le hizo plantearse si tendría que abandonar el Camino y dejar que su amiga continuara sola.

“Sabía que con ese dolor no iba a poder seguir”, explica Paula. En ese momento decidió buscar una valoración profesional. No quería limitarse a tomar antiinflamatorios para aguantar, sino saber si realmente existía una posibilidad de continuar.

La fisioterapia que le permitió seguir adelante

Paula contactó con Fisioterapia Mayo, un centro cercano, y explicó su situación. Aunque inicialmente no atendían urgencias, al conocer que era su primer día de Camino, que venía desde Canarias y que se encontraba lesionada, decidieron intentar ayudarla.

Allí fue atendida por Zaida, fisioterapeuta que identificó una lesión en la cintilla iliotibial, una dolencia frecuente entre personas que realizan caminatas largas.

Paula descansa durante una de las etapas del Camino de Santiago, un recorrido de seis días que completó pese a una lesión de rodilla y una fuerte contractura. / Impaulaperez

Según le explicó, no era una lesión grave, pero continuar sin tratarla podía hacer que el dolor aumentara hasta impedirle completar el recorrido. Las largas distancias y las bajadas habían terminado castigando una zona que Paula ya llevaba cargada por su preparación previa.

Tras una descarga manual y posteriormente la colocación de un tape, consiguió recuperar sensaciones y continuar con el reto.

Cuando la rodilla dejó de ser el problema apareció la espalda

Paula pudo completar la segunda y tercera etapa sin grandes problemas, pero antes de afrontar la cuarta llegó un nuevo obstáculo.

Durante la madrugada sufrió un fuerte dolor de espalda que le impedía estar cómoda incluso para respirar. A las cinco de la mañana acudió a urgencias convencida de que podía tratarse de una contractura.

La llegada de Paula a Santiago después de superar una lesión de rodilla, una contractura y los momentos en los que pensó que tendría que abandonar. / Impaulaperez

Los médicos confirmaron que era una contractura importante y le administraron una medicación fuerte. La doctora le advirtió de que no podía saber cómo respondería su cuerpo durante la etapa.

A pesar del cansancio y los efectos del tratamiento, Paula decidió continuar y consiguió completar también esa jornada.

El apoyo de otros peregrinos, una de las grandes experiencias del Camino

Más allá de los problemas físicos, Paula asegura que una de las partes más especiales de la experiencia fue la gente que encontró durante la ruta.

En uno de los momentos de mayor duda, después del problema de rodilla, llegó a decirle a su amiga: “No sé si voy a llegar a Santiago”.

Uno de los lugares del Camino de Santiago donde los peregrinos dejan sus recuerdos y mensajes durante la ruta. / Impaulaperez

Un peregrino que escuchó la conversación se acercó y le preguntó por qué estaba haciendo el Camino. Cuando Paula respondió que lo hacía por ella y por su familia, recibió unas palabras que recuerda especialmente: “Pues por eso mismo vas a llegar, no te rindas y sigue adelante”.

Para ella, ese momento resume una de las grandes particularidades del Camino: la conexión entre personas desconocidas que terminan apoyándose durante el recorrido.

La llegada a Santiago después de seis días

Con la rodilla controlada y la espalda recuperada, Paula pudo completar las últimas etapas.

El momento más emocionante llegó cuando divisó la Catedral de Santiago. Todavía le quedaban unos cinco kilómetros, pero al ver la meta no pudo evitar emocionarse al recordar todo lo ocurrido durante el camino.

Había pasado de pensar en abandonar durante la primera etapa a completar las seis jornadas previstas.

La experiencia le permitió cambiar su forma de pensar y afrontar las dificultades, y volver a casa con una sensación diferente sobre la importancia de disfrutar del proceso y no solo de alcanzar la meta. Lo que comenzó como un reto personal para pedir por ella y su familia terminó convirtiéndose en una historia de superación, ayuda inesperada y una llegada a Santiago que difícilmente olvidará.