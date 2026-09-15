Temor a la pérdida de conexiones en el sector turístico por el alza del queroseno

Sin aviones no hay turismo. La conectividad aérea es la columna vertebral de un destino como Canarias, donde la inmensa mayoría de los visitantes llegan al Archipiélago por vía aérea. Por eso, el repunte del precio del queroseno y la incertidumbre generada por el conflicto en Irán han encendido las alertas del sector. El combustible que mueve los aviones ha alcanzado niveles muy elevados, con cotizaciones que rondan los 120 dólares por barril de Brent, un escenario que amenaza con encarecer los vuelos y obligar a las aerolíneas a revisar sus rutas en busca de mayor rentabilidad.

El temor del sector no está tanto en la caída inmediata de turistas (que ya ha comenzado a percibir), sino en el impacto que puede tener a medio plazo sobre la conectividad de un destino ultraperiférico como Canarias, a cuatro horas de sus principales mercados británicos y alemán. Pues bien, "el 30% de media de los costes de una compañía aérea es el combustible", señala el vicepresidente de Excelcan, José Carlos Francisco. Con lo que cabe la posibilidad de que otros destinos más cercanos resulten más asequibles para las empresas de transporte.

José Alba, director general de la división hotelera de Lopesan Hotel Group, advierte de que las aerolíneas y los touroperadores ya preparan ajustes para las próximas temporadas. Pues, el bloqueo del estrecho de Ormuz mantiene la presión sobre los mercados energéticos y no ofrece todavía señales claras de recuperación. Es por ello que, según explica el director general, Jet2 –el operador más importante de Reino Unido y el segundo de Europa–, prevé una reducción del 7% de sus plazas aéreas en 2027. Además, Alemania ya ha comunicado una caída del 8,15% de la capacidad aérea prevista para el invierno de 2026-2027.

Sin embargo, el conflicto también genera algunas oportunidades al posicionar a Canarias como destino seguro. El encarecimiento del combustible afecta a los viajes, pero la inestabilidad en otros destinos puede provocar un desvío de parte de la demanda. En este sentido, Francisco apunta que la misma situación que perjudica al sector por la vía de los costes puede beneficiar a las Islas al recibir visitantes que optan por destinos con mayor estabilidad. "No lo tenemos cuantificado, pero está claro que el desvío viene hacia nosotros y hacia destinos más seguros", explica.

Además, la crisis en Ceuta puede favorecer un mayor flujo de turismo nacional hacia Canarias como destino alternativo. Marruecos, que había recuperado el pulso turístico tras años marcados por la inestabilidad derivada de episodios como la Primavera Árabe de 2012, volvía a registrar cifras récord de visitantes. No obstante, la presión migratoria hacia España y el aumento de la tensión en torno a la frontera han vuelto a situar al país vecino bajo el foco, lo que puede influir en la percepción de seguridad del destino.

Estos cambios para el sector vienen reflejados en el último informe que presentó hoy la Asociación para la investigación, estudio y excelencia del sector turístico de Canarias (Excelcan). En él analizan la evolución del turismo en el último trimestre y los resultados confirman lo que las empresas vienen vaticinando desde hace un tiempo: un aterrizaje suave tras varios años de crecimiento. En este sentido, la llegada de turistas empieza a moderarse con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (-3.35%). Eso sí, la inflación y el encarecimiento de los servicios han resultado en un gasto turístico total que incrementó un 7,6%.

Menos pernoctaciones

La reducción de plazas aéreas desde los principales mercados emisores de Canarias también está relacionada con la debilidad económica que empiezan a mostrar esos países. Reino Unido y Alemania atraviesan dificultades que pueden afectar a la capacidad de gasto de los viajeros y, por tanto, a la demanda hacia el Archipiélago.

A esta menor capacidad de crecimiento se suma la evolución de otros indicadores turísticos. Las pernoctaciones mantienen una tendencia descendente y el sector prevé que continúen reduciéndose en los próximos meses. La estancia media se ha estabilizado por debajo de la semana, aunque con diferencias entre Islas: mientras Lanzarote y Fuerteventura conservan estancias próximas a los siete días, el resto de destinos registran descensos más acusados.

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Con todo ello, el sector mantiene una visión de estabilización y apunta a un cierre de ejercicio dentro de un escenario considerado normal. Las previsiones marcan un descenso de entre el 1% y el 2% de turistas, con lo que se podría repetir una cifra similar a la de los 18,4 millones de visitantes de 2025.