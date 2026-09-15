La Universidad de Granada desconocía los feminicidios previos en la institución académica de México donde estudiaba la joven canaria asesinada

La Universidad de Granada (UGR) desconocía que tres alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México), donde hacía el intercambio académico la joven canaria Claudia Tacoronte, habían sido asesinadas en los últimos meses, según ha explicado este martes la vicerrectora de Internacionalización de la institución granadina, Inmaculada Marrero Rocha.

En una declaración remitida a los medios, Marrero informa de que solo conocían la actualización de la información que había hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el Estado de Morelos, que decía que "en los últimos meses había habido un repunte de la violencia como consecuencia de enfrentamientos entre narcotraficantes y secuestros, y se recomendaba extremar la preocupación no saliendo por la noche o alejándose de las grandes ciudades para salir a ciudades aledañas".

Tampoco, dice, la Universidad de Morelos les comunicó nada sobre esos tres feminicidios ocurridos en lo que va de año, en concreto en apenas siete meses -el de Claudia Tacoronte es el cuarto-.

El rector, Francisco Oliva Blázquez (c), profesores y alumnos de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, durante el minuto de silencio como muestra de repulsa ante el asesinato de la estudiante de la Universidad de Granada Claudia Tacoronte. / Jose Manuel Vidal / EFE

24 plazas de movilidad en México

En este curso académico 2026/27 la Universidad de Granada tenía adjudicadas 24 movilidades a distintas universidades mexicanas, cuatro de ellas -incluida la de Claudia- a Morelos.

Los otros tres estudiantes tenían previsto desplazarse allí para el segundo semestre, pero ya no lo van a hacer porque la UGR ha decidido suspender esas movilidades.

De los restantes, 17 están de intercambio en otras universidades mexicanas y el resto se va a incorporar en el segundo semestre, según la vicerrectora, quien ha explicado que a todos ellos les han escrito para pedirles que les cuenten si se sienten seguros o cuál es la situación en sus campus.

De momento, todos los estudiantes que están ya de intercambio en México les han trasladado que están tomando las precauciones oportunas, "las que le comentan sus compañeros, sus profesores y el Ministerio, y se sienten bien por ahora", según Marrero, que dice que, no obstante, les han insistido en que comuniquen "cualquier percepción de riesgo" para que puedan regresar lo antes posible.

La Universidad de Granada es la española con mayor volumen de movilidades. En concreto, cada año, además de recibir a unos 3.000 estudiantes de 90 nacionalidades, envían a entre 2.500 y 3.000 estudiantes a universidades de todo el mundo, la mayoría de ellos a Europa a través del programa Erasmus+, aunque también hay un volumen importante de traslados a otros continentes: América Latina, África, Asia y muchos países árabes, detalla la vicerrectora.

Larga tradición de intercambios con México

Con México tienen una larga tradición de relaciones, en concreto, hace 30 años que la Universidad de Granada oferta movilidades a distintas universidades mexicanas, al igual que otras españolas.

"Estamos además asociadas en redes con universidades de toda América Latina y muchas universidades socias dentro del programa Erasmus también tienen acuerdos de movilidad con universidades mexicanas", lo que obedece a la "gran calidad de estudios" de éstas.

Según Marrero, cada vez que hacen una convocatoria de movilidad internacional siguen las recomendaciones del Ministerio. Una vez que se publica la convocatoria, los estudiantes deciden presentar su candidatura y, según su calificación, se le adjudica dentro de las preferencias de destino que han elegido la que le corresponda.

A partir de ahí, detalla, reciben unos cursos de preparación y movilidad explicándoles que una estancia fuera de Europa "no tiene las mismas garantías de seguridad que la de los países miembros de la UE", por lo que hay que adoptar una serie de precauciones y darse de alta en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores porque a lo largo del tiempo las condiciones pueden ir cambiando, lo que se va actualizando en las notas del ministerio.

Un mural que recuerda a Claudia

Por otra parte, la Universidad de Granada ha inaugurado este martes en los comedores universitarios un mural dedicado a la igualdad y la diversidad, una obra que estaba previsto presentar en julio pero que ha coincidido ahora con el asesinato de la estudiante de 21 años en México.

La vicerrectora de Igualdad y Diversidad, Mar Venegas, ha explicado durante el acto de inauguración que esta coincidencia ha situado la presentación en un contexto "muy diferente" al previsto y ha trasladado sus condolencias por el crimen de Claudia, a quien ha descrito como una estudiante "especialmente vinculada" a los valores de igualdad, respeto y diversidad que representa el mural.

En este contexto, ha trasladado la "más contundente condena" de la UGR a cualquier forma de violencia que se pueda ejercer contra las mujeres.