El calor empieza a aflojar en Canarias: estas islas seguirán bajo aviso

El calor comienza a conceder una pequeña tregua en Canarias, aunque todavía no será suficiente para despedirse de las altas temperaturas. Este miércoles, 16 de septiembre, los termómetros experimentarán un descenso generalizado en el Archipiélago, más acusado en algunos puntos de Lanzarote, Fuerteventura y las medianías orientadas al norte.

Pese a esta bajada, la jornada continuará marcada por los avisos amarillos por temperaturas máximas en las islas centrales y La Gomera, especialmente en zonas de medianías. Los 34 grados todavía podrán alcanzarse o superarse en diferentes puntos, mientras la calima que ha acompañado al episodio cálido comenzará progresivamente a retirarse.

Calima en Las Palmas de Gran Canaria (15/09/2026) / Andrés Cruz

Menos calor, pero todavía con temperaturas de 34 grados

Los cielos permanecerán predominantemente despejados, aunque aparecerán algunos intervalos nubosos en las franjas costeras del norte, especialmente a últimas horas.

La calima será ligera y tendrá mayor presencia inicialmente en las vertientes meridionales de las islas centrales y La Gomera, aunque la previsión apunta a que irá remitiendo a medida que avance la jornada.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso general, más notable en Lanzarote y Fuerteventura y en las medianías orientadas al norte. Aun así, se alcanzarán los 34 grados en las medianías del sur de Gran Canaria y también será probable llegar a esos valores en zonas de Tenerife y La Gomera.

El calor también seguirá presente en la mitad sur de Fuerteventura y Lanzarote, mientras que no se descarta que El Hierro alcance localmente los 34 grados.

En cuanto al viento, será en general flojo durante las primeras horas y aumentará por la tarde, con mayor intensidad en las zonas habitualmente expuestas.

Gran Canaria

En Gran Canaria dominarán los cielos despejados, salvo por algunos intervalos nubosos en las franjas costeras del norte. La calima será ligera e irá remitiendo, aunque inicialmente resultará más significativa en las vertientes orientadas al sur.

Las temperaturas bajarán ligeramente de manera general, con un descenso más acusado en las medianías del norte. Sin embargo, se superarán los 34 grados en la vertiente sur, especialmente en zonas de medianías.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 25 grados de mínima y 30 de máxima. El viento será de componente norte y tenderá al noreste durante la tarde, mientras que en medianías y cumbres soplará flojo del noreste.

Lanzarote

En Lanzarote predominarán los cielos despejados, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en el norte durante las primeras y últimas horas del día. También habrá presencia de calima ligera en niveles altos.

Las temperaturas bajarán de manera generalizada y el descenso podría llegar a ser localmente notable en el interior. La excepción estará en algunas costas del sur y noroeste, donde las máximas experimentarán pocos cambios o un descenso más moderado.

Pese a la bajada, se superarán los 34 grados en puntos del sur y sureste. En Arrecife se esperan 26 grados de mínima y 36 de máxima. El viento será de componente norte y tenderá al noreste a partir del mediodía.

Fuerteventura

Fuerteventura tendrá cielos despejados, con algunos intervalos matinales en el oeste y calima ligera en niveles altos.

Los termómetros también bajarán, con un descenso que podrá ser localmente notable en el interior. En las costas del sureste, sin embargo, las máximas cambiarán poco y podrán superar los 34 grados.

Puerto del Rosario registrará valores previstos de entre 26 y 35 grados. El viento soplará inicialmente de componente norte y girará al noreste a partir del mediodía.

Tenerife

Los cielos permanecerán despejados en Tenerife, aunque se esperan intervalos nubosos en las franjas costeras del norte. La calima presente durante las primeras horas irá remitiendo por la tarde.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, más acusado en las medianías del norte. Aun así, se podrán alcanzar los 34 grados en las medianías orientadas al sur y al este.

Santa Cruz de Tenerife se moverá entre los 26 grados de mínima y los 35 de máxima. El viento será en general flojo del noreste y aumentará a últimas horas.

La Gomera

En La Gomera se esperan cielos despejados, con intervalos nubosos en las costas del norte. La calima también irá desapareciendo durante la tarde.

Las temperaturas bajarán ligeramente, especialmente las máximas de las medianías del norte, aunque todavía podrán alcanzarse los 34 grados en las medianías orientadas al sur.

San Sebastián de La Gomera registrará entre 26 y 34 grados. El viento soplará del noreste y tendrá mayor intensidad en las zonas bajas del sureste y noroeste.

La Palma

La Palma tendrá cielos mayoritariamente despejados, con intervalos nubosos en las franjas costeras del norte y este y presencia de calima ligera.

Las temperaturas descenderán en medianías, especialmente en aquellas orientadas al norte y este, mientras que en las costas habrá pocos cambios o un ligero descenso.

Santa Cruz de La Palma tendrá una mínima prevista de 25 grados y una máxima de 31. El viento será en general flojo y aumentará durante la tarde.

El Hierro

Finalmente, El Hierro tendrá cielos despejados, salvo por algunos intervalos matinales en las franjas costeras del noreste. También habrá calima ligera.

Las temperaturas permanecerán con pocos cambios o experimentarán un ligero descenso, más acusado en las medianías del norte. No se descarta que los termómetros alcancen localmente los 34 grados en las medianías del sur y este.

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La previsión apunta a valores de entre 20 y 32 grados en la referencia facilitada. El viento será en general flojo, aunque aumentará por la tarde, con componente noreste en las costas y norte en medianías y cumbres.