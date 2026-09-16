La Confederación de Empresarios de Galicia y la Confederación Canaria de Empresarios continúan construyendo una agenda común y avanzando hacia proyectos concretos

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha mantenido una reunión de trabajo con la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), continuando el trabajo iniciado en octubre de 2025, cuando mantuvieron su primer encuentro bilateral.

Esta reunión se enmarca en el convenio de colaboración que las dos entidades acaban de suscribir, y se realiza en el contexto de la primera visita institucional y empresarial a Galicia de una delegación de la CCE, encabezada por su presidente Pedro Ortega Rodríguez, y compuesta por los vicepresidentes José Cristóbal García García y Juan Nicolás Ramírez Said.

El objeto del convenio es configurar un marco estable de colaboración entre CCE y la CEG, para el diseño, elaboración y ejecución de proyectos y actividades en áreas de interés común en beneficio del empresariado de Galicia y de Canarias. Su finalidad es mejorar la competitividad de las empresas, ofrecer apoyo a la modernización y mejora en la gestión empresarial; la internacionalización, la innovación y el emprendimiento; defender sus intereses en el ámbito autonómico, estatal y europeo; etc.

Con ocasión de esta visita la CEG ha preparado un programa de visitas a una conservera, una bodega, una biogranja láctea, entre otras, todas ellas empresas relevantes de Galicia del sector agroalimentario. El encuentro de trabajo tendrá como objetivo profundizar en las relaciones entre ambas organizaciones empresariales, compartir perspectivas sobre los retos y oportunidades que afrontan nuestras respectivas economías, y explorar posibles vías de colaboración en ámbitos de interés común.

El presidente de la CCE, Pedro Ortega, ha querido destacar la importancia de esta visita a la que asistimos "con la firme convicción de establecer una agenda estable de colaboración con nuestros homólogos de Galicia, en la que, partiendo de las experiencias compartidas, contribuirá a que podamos defender posiciones comunes sobre materias que afectan a nuestros dos territorios como el absentismo, la aplicación de los fondos europeos, la conectividad y las infraestructuras, la energía, el litoral o la necesidad de apostar por áreas incipientes como la economía azul, y también en la simplificación administrativa y la mejora de la calidad normativa. Creemos que son materias comunes en las que tenemos mucho que decir y en las que tenemos mucho que aportar en beneficio de las empresas y la sociedad de los dos territorios".

En este sentido, el presidente de la CCE ha recalcado que "este espacio de trabajo compartido entre nuestras dos organizaciones empresariales que ya dimos inicio en Canarias en 2025, nos permite articular propuestas sólidas frente a los retos económicos y sociales actuales, reforzando la competitividad empresarial y garantizando una mayor representación ante las instituciones públicas. Si compartimos conocimiento y experiencias, construiremos una hoja de ruta común capaz de generar un impacto real, equitativo y sostenible en nuestros territorios".

El primero es el futuro marco europeo y los fondos comunitarios

Por su parte, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha asegurado que "Galicia y Canarias comparten muchas preocupaciones, retos y también importantes oportunidades de colaboración. Empezamos a construir una agenda común y hoy queremos continuar ese trabajo. Queremos que el diálogo sea estable y que la relación entre nuestras dos organizaciones empresariales se traduzca progresivamente en cooperación, intercambio de experiencias, defensa conjunta de intereses y, sobre todo, en proyectos concretos que puedan beneficiar a nuestras empresas y a nuestros territorios".

Insiste en que las confederaciones empresariales no deben trabajar de manera aislada. "Tenemos una responsabilidad que va más allá de la defensa legítima de los intereses de nuestras respectivas empresas. Tenemos también la capacidad —y diría que la obligación— de compartir conocimiento, detectar oportunidades, anticiparnos a los problemas y construir posiciones comunes allí donde nuestros intereses coinciden. En este contexto, se trata de identificar aquello que compartimos y defenderlo juntos. Cuando Galicia y Canarias coinciden en una reivindicación, nuestra voz es más fuerte. Cuando nuestras confederaciones comparten experiencias, nuestras empresas tienen más oportunidades. Y cuando somos capaces de generar proyectos conjuntos, estamos construyendo algo que va mucho más allá de una relación institucional. Estamos construyendo tejido empresarial, cooperación territorial y oportunidades de futuro". En su primer encuentro ambas entidades identificaron una serie de grandes asuntos que siguen plenamente vigentes.

El nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 va a determinar en buena medida las posibilidades de inversión, transformación y competitividad de nuestros territorios. Desde Galicia y Canarias comparten la preocupación ante una eventual mayor centralización de la gestión de los fondos y una pérdida de peso de las regiones en la definición de las políticas y de los proyectos.

Otro de los grandes ejes es el de las infraestructuras y la conectividad

La posición periférica de Galicia y la condición insular y ultraperiférica de Canarias hacen que disponer de infraestructuras adecuadas no sea un lujo ni una reivindicación secundaria. Sino una condición imprescindible para competir. Es vital la necesidad de mejores conexiones, infraestructuras modernas y eficientes, capacidad logística y energética suficiente y una planificación que tenga en cuenta las necesidades reales de las empresas.

El mar como espacio de cooperación

Galicia y Canarias son comunidades marítimas por excelencia. En el primer encuentro abordaron conjuntamente los efectos que puede tener el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, el ETS, sobre la competitividad de los puertos y, particularmente, sobre Canarias y su condición de Región Ultraperiférica. También hablan de la defensa una política pesquera que tenga en cuenta la realidad de las flotas, el relevo generacional, la renovación de los buques, la transición energética y la necesidad de garantizar unas condiciones de competencia equilibradas. En materia de litoral, se requiere compatibilizar la necesaria protección ambiental con la actividad económica y con la seguridad jurídica que necesitan las empresas. La protección del medio natural y el desarrollo económico no pueden plantearse como objetivos incompatibles. Regulación, sí; pero con diálogo, estabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.

Otro ámbito que quieren impulsar especialmente es el agroalimentario

En aquel primer encuentro ya identificaron la importancia de este sector y se produjeron los primeros contactos para establecer una línea de colaboración, particularmente en el ámbito lácteo. La idea es compartir conocimiento, tecnología y experiencias. Facilitar contactos empresariales. Explorar oportunidades de cooperación comercial y de internacionalización. Y trabajar conjuntamente para que las políticas europeas y estatales tengan en cuenta las especiales condiciones en las que desarrollan su actividad las empresas agroalimentarias.

Turismo y transición energética son otros de los asuntos de esta agenda

Canarias es una potencia turística y Galicia ha desarrollado en los últimos años una oferta cada vez más reconocida y diversificada. Pero también comparten retos: sostenibilidad, profesionalización, formación, innovación, diversificación y mejora de la competitividad empresarial.

Y junto al turismo, la transición energética. La energía asequible, segura y suficiente es hoy una cuestión de competitividad empresarial. Se debe avanzar en renovables, almacenamiento, eficiencia energética, descarbonización, economía circular y, especialmente, en aquellas oportunidades vinculadas a la eólica marina, siempre desde una adecuada planificación y desde el diálogo con todos los sectores afectados.

Ambas comunidades comparten la preocupación por la dificultad que tienen muchas empresas para encontrar trabajadores y por los problemas de relevo generacional y de adecuación entre las cualificaciones disponibles y las necesidades reales de las empresas. Y una preocupación muy concreta: el absentismo laboral por incapacidad temporal por contingencias comunes.

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Al mismo tiempo, defienden un marco de relaciones laborales basado en el diálogo social y la negociación colectiva, evitando imposiciones que introduzcan rigideces o costes adicionales especialmente difíciles de asumir para las pequeñas y medianas empresas. El primer encuentro entre CEG y CCE sirvió para identificar preocupaciones comunes y abrir líneas de trabajo. "Esta segunda etapa les permitirá, aseguran avanzar hacia proyectos comunes: proyectos empresariales; de cooperación; intercambio de conocimiento y buenas prácticas; encuentros sectoriales; colaboración en internacionalización; y conexión entre empresas gallegas y canarias".