Multas de 200 euros por aparcar de esta forma e impedir que otros vehículos estacionen: la infracción que muchos conductores canarios cometen

Encontrar una plaza libre en un aparcamiento puede convertirse en una tarea complicada, especialmente en zonas con mucha afluencia de vehículos. Una de las situaciones que más conflictos generan entre los conductores es observar como un vehículo está ocupando dos plazas.

Los usuarios que lleven a cabo esta manera de estacionar pueden enfrentarse a sanciones económicas si son interceptados por un agente de tráfico.

Qué dice la normativa

Estacionar ocupando dos plazas no es solo una falta de respeto para el resto de conductores. También puede acarrear sanciones económicas, ya que la normativa obliga a los conductores a colocar el vehículo de forma que permita aprovechar el espacio disponible.

El artículo 92 del Reglamento General de Circulación establece que "todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá hacerlo de forma que permita la mejor utilización del restante espacio disponible". Por tanto, aparcar el coche invadiendo otra plaza puede ser motivo de denuncia.

Las multas varían dependiendo el municipio

La cuantía de la multa por ocupar varias plazas de aparcamiento no es siempre la misma, ya que depende de la normativa aplicada por cada municipio. Lo más habitual es que este comportamiento sea sancionado con una multa de alrededor de 80 o 100 euros. En los casos más graves, la sanción puede alcanzar los 200 euros.

Además, si las autoridades correspondiente ordena la retirada del vehículo mediante una grúa, el conductor deberá asumir también los costes derivados del traslado y la estancia en el depósito.

Guardia Civil de Tráfico / E.D.

¿Qué ocurre si ocupan tu plaza privada?

Una situación diferente es cuando un vehículo ocupa una plaza de garaje privada sin autorización del propietario. En este caso ya no se trata simplemente de un problema de estacionamiento indebido, sino de una posible ocupación ilegítima de una propiedad privada.

El artículo 245.2 del Código Penal recoge que "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses".

"Antes de realizar la denuncia a la Policía, intenta buscar al dueño del vehículo ya que los procesos judiciales se pueden alargar en el tiempo. Además, ten en cuenta que deberás aportar pruebas de que han usurpado tu propiedad", explican desde RACE.

Las autoridades son claras y aconsejan a los conductores estacionar dentro del espacio marcado para evitar conflictos y sanciones económicas.