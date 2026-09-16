Nuevo paso en el caso de Claudia Tacoronte: Albares habla con el Gobierno de México
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha contactado con el Gobierno de México para solicitar el esclarecimiento del asesinato de la estudiante grancanaria en el estado de Morelos
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación con su homólogo mexicano para abordar el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante grancanaria de 21 años fallecida el pasado fin de semana durante su estancia de intercambio académico en el estado de Morelos.
Según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Albares contactó con el canciller mexicano, Roberto Velasco, quien le trasladó el compromiso del Gobierno de México de implicarse "al máximo nivel" para esclarecer el crimen y llevar ante la Justicia al responsable.
Las mismas fuentes señalan que el responsable de Exteriores agradeció la colaboración de las autoridades mexicanas y que ambos acordaron mantenerse en contacto de forma permanente para seguir la evolución de la investigación.
Asimismo, Exteriores recuerda que la Embajada de España en México y el Consulado General de España en Ciudad de México permanecen plenamente movilizados, prestando asistencia y acompañamiento a la familia de la joven desde que se conocieron los hechos.
La investigación continúa
El asesinato de Claudia Tacoronte está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Morelos conforme al protocolo de feminicidio. La joven, vecina de Santa Brígida (Gran Canaria), cursaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y realizaba una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Mientras continúan las pesquisas, las autoridades mexicanas mantienen abierta la búsqueda del presunto autor del crimen, captado por varias cámaras de seguridad en las inmediaciones del lugar donde se produjo el ataque.
- Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
- La policía vigila los puertos de Agadir, Tan - Tan y El Aaiún como puntos de salida de pateras
- Tres islas de Canarias registran este lunes las temperaturas más altas de todo el país
- La isla de Canarias que conquista a Xuso Jones (37 años): un café único en Europa y playas paradisíacas
- Tres de los diez grandes municipios más ‘pobres’ del país son de Canarias
- Canarias se achicharra este martes a casi 40ºC: ¿Cuándo se van el calor y la calima de las islas, según la Aemet?
- Póker de la Lotería Nacional en Canarias
- Comen, se van sin pagar y hasta piden las sobras en este restaurante de Canarias