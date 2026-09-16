Inmigración en la ruta canaria
Salvamento Marítimo rescata una neumática con 82 migrantes al noreste de Lanzarote, tres de ellos fallecidos y otro en estado crítico
Una de las personas rescatadas ha sido evacuada en un helicóptero Helimer hasta un hospital de Canarias
Aránzazu Fernández
Salvamento Marítimo ha movilizado durante la madrugada de este miércoles, 16 de septiembre, a las embarcaciones 'Al-Nair' y 'Acrux' para el rescate de migrantes al noreste de Lanzarote.
Según la información inicial facilitada por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, a partir de datos del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, se trataba de dos barquillas.
Sin embargo, Salvamento Marítimo informó posteriormente de que se trata de una neumática con 82 migrantes, tres fallecidos y otra persona en estado crítico a unas 71 millas al noreste de Lanzarote.
Un migrante es evacuado en helicóptero
La situación de gravedad de uno de los ocupantes de la segunda embarcación obligó a activar un dispositivo de evacuación médica. El migrante fue trasladado en un helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo hasta un centro hospitalario de Canarias para recibir atención sanitaria.
En paralelo, las embarcaciones de Salvamento Marítimo 'Al-Nair' y 'Acrux' participaron en las labores de rescate y traslado de los ocupantes de precaria embarcación hasta Arrecife.
Llegada prevista a Puerto Naos
Una vez completada la intervención en el mar, Salvamento Marítimo traslada a los migrantes hasta Puerto Naos, en Arrecife, donde se espera su llegada en torno a las 9.30 horas de este miércoles.
Habrá ampliación.
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