Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Sigue en directo el Pleno del Parlamento de Canarias de este martes 28 de octubre de 2025

Pleno del Parlamento de Canarias

Pleno del Parlamento de Canarias / El Día

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Sigue en directo el Pleno del Parlamento de Canarias

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
  2. Teodoro Sosa: 'A Las Palmas de Gran Canaria le hace falta un buen meneo
  3. Ni Triana ni Arucas: la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
  4. Abascal responsabiliza a Clavijo de la 'inseguridad y violaciones' en Canarias a través de la migración
  5. Una operación antidroga señala por enchufismo al líder de los estibadores
  6. El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
  7. Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones
  8. Abascal llena el Círculo Mercantil en Las Palmas de Gran Canaria y numerosos seguidores se quedan sin acceso al mitin

DIRECTO | Sigue en directo el Pleno del Parlamento de Canarias de este martes 28 de octubre de 2025

DIRECTO | Sigue en directo el Pleno del Parlamento de Canarias de este martes 28 de octubre de 2025

Sigue en directo la sesión sobre Obras Públicas, Transportes y Vivienda en el Parlamento de Canarias

Sigue en directo la sesión sobre Obras Públicas, Transportes y Vivienda en el Parlamento de Canarias

El PSOE acusa a los consejeros de Clavijo de faltar a los plenos del Parlamento canario

El PSOE acusa a los consejeros de Clavijo de faltar a los plenos del Parlamento canario

El Parlamento de Canarias reduce la interinidad al 5% con la mayor promoción funcionarial de su historia

El Parlamento de Canarias reduce la interinidad al 5% con la mayor promoción funcionarial de su historia

DIRECTO | Sigue en directo el pleno del Parlamento de Canarias (30/04/2025)

DIRECTO | Sigue en directo el pleno del Parlamento de Canarias (30/04/2025)

Directo: Pleno del Parlamento de Canarias

Directo: Pleno del Parlamento de Canarias

¿Habrá nuevos juzgados en Canarias? La consejera de Justicia muestra sus dudas

¿Habrá nuevos juzgados en Canarias? La consejera de Justicia muestra sus dudas

Cortesía, dignidad y decoro parlamentario

Cortesía, dignidad y decoro parlamentario
Tracking Pixel Contents