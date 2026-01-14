En directo | El Pleno del Parlamento aborda la ley audiovisual, el Suelo y las ayudas fiscales

El Parlamento de Canarias celebra su primer pleno de 2026 con una agenda marcada por el debate del proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual, la convalidación de las modificaciones de las leyes del Suelo y de Sociedades Cooperativas, y la prórroga del tipo cero del IGIC para determinadas operaciones vinculadas a la erupción volcánica en La Palma.