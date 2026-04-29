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Directo | Sigue en directo la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este 29 de abril de 2026
El Parlamento de Canarias celebra una nueva sesión plenaria este martes, 29 de abril, de 2026. Hace unos días, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha referido al Pacto Europeo de Migración y Asilo y el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes: "El sistema pretende que los migrantes queden recluidos en territorios limítrofes para que no molesten a los países ricos por sus calles".
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