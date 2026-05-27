Directo | Sigue en directo la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este 27 de mayo de 2026
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- Alicia Martín, jefa del servicio de Obstetricia y Ginecología del Materno: «El cribado de cáncer de cérvix es una necesidad perentoria»
- David Palomo, el campeón del mundo que entrena en lo alto de Las Palmas de Gran Canaria: “Me siento superpoderoso cuando estoy en el aire”
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