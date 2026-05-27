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Directo | Sigue en directo la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este 27 de mayo de 2026

Directo | Pleno del Parlamento de Canarias / La Provincia

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Parlamento de Canarias celebra una nueva sesión plenaria este miércoles, 27 de mayo, de 2026.

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Directo | Sigue en directo la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este 27 de mayo de 2026

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En directo | El Pleno del Parlamento aborda la ley audiovisual, el Suelo y las ayudas fiscales

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El Parlamento de Canarias felicita la Navidad rindiendo homenaje al escultor canario Martín Chirino

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Astrid Pérez “Estos 40 años Europa no se ha construido solo con tratados, sino con voluntad, valores y visión de futuro”

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DIRECTO | Sigue el Pleno del Parlamento de Canarias en directo este miércoles, 29 de octubre

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