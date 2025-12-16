La Seguridad Social subasta un chalet en primera línea de playa en esta localidad de Gran Canaria: una oportunidad única para inversores por la que podrás pujar este día

Tener un chalet junto al mar en Canarias a un precio inferior al de mercado ahora es una posibilidad real. La Seguridad Social sacará a subasta un inmueble embargado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, una operación que ha despertado un notable interés entre inversores. Este tipo de procesos supone una oportunidad atractiva, ya que permite adquirir una vivienda para reformar y revalorizar en una zona muy demandada. El inmueble se encuentra a escasos metros de la playa de Las Casillas, lo que incrementa su potencial tanto para uso residencial como para explotación turística.

La vivienda unifamiliar está situada en una posición estratégica, en una zona residencial con todos los servicios básicos a unos minutos. La Tesorería General de la Seguridad Social ha valorado el inmueble en 439.436,40 euros, y se encuentra libre de cargas, aunque actualmente está alquilado, según detalla la documentación oficial del procedimiento.

La subasta se celebrará el 13 de febrero de 2026, a las 10:00 horas, en la sede situada en la calle Pérez del Toro número 89, en Las Palmas de Gran Canaria, y corresponde al lote único número 1, que engloba la totalidad del bien.

Así es la vivienda unifamiliar de dos niveles

El inmueble corresponde a una vivienda unifamiliar de dos niveles. Está ubicada en la calle Maestro José Molina, en la zona de Juan Grande y costa de Aldea Blanca. Forma parte de un conjunto residencial de diez viviendas y está clasificada como tipo B dentro del proyecto urbanístico.

La casa cuenta con una superficie construida total de 132,30 metros cuadrados, a los que se suman 21,90 metros cuadrados en la azotea, con una superficie útil de 104,24 metros cuadrados. En la planta baja dispone de salón-comedor, cocina, distribuidor y aseo, mientras que la planta alta alberga tres dormitorios, un baño y zonas de paso.

Además, el inmueble incluye garaje, porche, patio, terraza y una amplia azotea, así como un cuarto pileta, lo que incrementa su atractivo tanto para uso residencial como para inversión. Su ubicación, a escasos metros del litoral, refuerza el interés en un contexto de alta demanda inmobiliaria en el sur de Gran Canaria.

Así puedes pujar por la vivienda

Este tipo de subastas forman parte de los procedimientos de enajenación de bienes embargados por la Seguridad Social, generalmente derivados de deudas impagadas. Para poder pujar por esta vivienda deberás ir a la sede de la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria el viernes 13 de febrero de 2026. La puja presencial se iniciará a las 10:00.

La subasta de este chalet en primera línea de playa en San Bartolomé de Tirajana, una de las zonas costeras más demandadas, atraerá tanto a particulares como a inversores que buscan oportunidades fuera del mercado tradicional.

La combinación de ubicación privilegiada, ausencia de cargas y amplias prestaciones convierte a esta vivienda en una de las subastas inmobiliarias más llamativas de Gran Canaria para el inicio de 2026.