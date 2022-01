El Carnaval capitalino dedicará una noche a las chirimurgas

Hace apenas seis años, la Chirimurga del Timple nació con la idea de activar el carnaval de calle y acercar el arte a la gente de a pie, como pasa en otros carnavales como el de Cádiz. Para esta edición de las fiestas más importantes de la ciudad, y por primera vez, se unirán las agrupaciones de estas características que han ido surgiendo, en una noche dedicada exclusivamente a ellas, en las que darán a conocer sus actuaciones y su espíritu entre los más carnavaleros.

Este jueves se dio a conocer la agenda de actos del Carnaval de La Tierra de Las Palmas de Gran Canaria tras anunciarse un retraso de 15 días en su pistoletazo de salida por la creciente ola de contagios en Canarias, que ayer sumó 6.731 positivos y diez muertes más por coronavirus. La principal novedad de esta programación ha sido el encuentro de chirimurgas, el cual todavía se está perfilando con los participantes, que se celebrará, en principio, el domingo, 13 de marzo, en Santa Catalina.

Víctor Lemes, miembro fundador de la Chirimurga del Timple, apuntó este jueves a este periódico que le parece una buena idea porque les ayudará a conocerse los unos a los otros, puesto que este tipo de encuentros «hacen piña». «Esta manera de institucionalizarlo de alguna forma no está mal como carta de presentación para quien no conozca el formato, pero lo bonito es encontrarnos en la calle, que nos escuchen», reconoció, si bien tiene claro que la situación sanitaria actual no lo permite.

Inma Medina asegura que el Carnaval "toma el pulso de la gente" y está en constante evolución

Las chirimurgas son un tipo de agrupación carnavalera que nacen bajo el paraguas de las murgas, con características propias. Es un proyecto «más portátil, por llamarlo de alguna manera», en el que participan menos miembros, en actuaciones más cortas y con un espíritu claro de hacerlo en las calles, cerca de la ciudadanía. «Parece que este formato funcionó, y en estos últimos dos años, con todo lo de la pandemia, han surgido agrupaciones, muchas fundadas por murgueros, se han querido sumar a este proyecto», subrayó Lemes. De hecho, ya hay unas cuatro o cinco que el Ayuntamiento ha querido reunir de cara a esa noche de las chirimurgas.

Según la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, estas fiestas «toman el pulso a lo que los vecinos demandan», por lo que siempre están en constante evolución y cambio, precisamente para admitir las nuevas formas de hacer las carnestolendas. «La Chirimurga del timple abrió una puerta a la creatividad y el ingenio de los grupos que han comenzado a organizarse en pequeños conjuntos para constituir formaciones mínimas en componentes pero enormes en talento», aseguró la edila.

Sin afán de institucionalizarse

Para Víctor Lemes, no obstante, la idea con la que nació la agrupación no es en ningún caso la de «institucionalizarse», y esperan que este pequeño encuentro no sirva para ello, sino para darse a conocer entre la ciudadanía como un formato más de estas fiestas tan importantes para los canarios. Y puntualizó: «La idea es que, en el día de mañana, las calles de Vegueta, Triana se llenarán de estas chirimurgas cantando y actuando en la calle, con tu guitarrita, tu pito de carnaval, tu disfraz y tu personaje, y que no necesariamente tuviera que haber ninguna institución detrás respaldándote».

Sin embargo, debido a la crisis del coronavirus, en los últimos dos años no han podido seguir desarrollando su actividad habitual, actuar en las calles, porque la situación sanitaria lo desaconsejaba, por lo que han tenido que adaptarse a otras formas de mostrar su arte. Ese espíritu inicial funcionó muy bien, hasta el punto que muchos ayuntamientos e instituciones de las islas han contratado a la Chirimurga del Timple para intervenir en espectáculos en teatros o auditorios. Aunque, admitió, «se pierde esa esencia, ese feedback que nos daba la gente, la cercanía».

La Chirimurga del Timple, antes de salir al escenario del Carnaval de la ciudad por primera vez, va a presentar su personaje para estas fiestas el día 10 de febrero sobre las tablas del Teatro Pérez Galdós. Allí , mostrarán todo el trabajo efectuado en los últimos meses y pondrán la miel en los labios del respetable de cara al gran acto del 13 de marzo.