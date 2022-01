El Carnaval sigue su curso. A pesar del retraso de 15 días que anunció este miércoles el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, las 22 galas y concursos programadas se mantienen en la agenda, que únicamente experimenta cambios en las fechas de celebración. Así, el pregón se leerá el viernes, 25 de febrero, dos semanas después de lo previsto, y se velará a la Sardina el 20 de marzo. Además, se reforzarán las medidas de seguridad sanitarias para lograr unas carnestolendas seguras y evitar contagios entre los participantes y los asistentes, entre las que se encuentran la petición de certificado Covid tanto para tomar parte de los espectáculos como para verlos en directo en el parque de Santa Catalina.

El alcalde capitalino, junto con la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, y el director artístico de las fiestas, Israel Reyes, han querido este jueves dejar claro que esta será una celebración "totalmente segura" y que el retraso de 15 días responde a parámetros de prudencia después de escuchar a las autoridades sanitarias. Asimismo, han asegurado que el cambio de fechas no va a influir para nada en los servicios que se han venido contratando hasta la fecha, y que seguirán pendientes de las indicaciones que dé Sanidad en cada momento conforme avance el mes y medio que queda hasta el pistoletazo de salida.

La concejala Medina ha garantizado que lo único que cambia en el programa son las fechas de celebración de cada gala y concurso, y que están recogidos "todos los que iban a estar desde un principio", y que no conllevan grandes aglomeraciones. Es decir, no se realizarán grandes eventos multitudinarios en las calles de la capital, sino actos acotados y controlados. Se mantendrá el 1 de marzo como Martes de Carnaval, según ha puntualizado la edila, quien ha mostrado su pesar porque algunos grupos emblemáticos de las fiestas no puedan participar en esta edición dedicada a La Tierra. "Pese a ello, no quedarán deslucidas en los más mínimo", ha aseverado.

Según el programa de las fiestas, tras el pregón del día 25 de febrero, se celebrarán el concurso de disfraces adultos, el sábado 26, y la gala de elección de la Gran Dama del Carnaval, el domingo 27. Como este año no habrá concursos infantiles, ese mismo sábado se llevará a cabo un encuentro de comparsas y murgas en donde los más pequeños podrán tener su momento. El lunes, 28 de febrero, será el concurso de maquillaje corporal cuyo ganador, por primera vez, será patrocinado por la institución municipal para participar en el certamen internacional que se desarrolla en Austria, en representación de Las Palmas de Gran Canaria.

El resto de grandes eventos serán el viernes, 4 de marzo, con el concurso de comparsas adultas -donde participarán seis agrupaciones-; el sábado, 5 de marzo, final del concurso de murgas -tras dos fases previas en las que actuarán seis afilarmónicas en cada una-; el viernes, 11 de marzo, con la Gala de la Reina del Carnaval de La Tierra, y el viernes, 18 de marzo, con la elección del Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria 2022.

Según el director artístico del Carnaval, "se ha trabajado para que, pese a los cambios, sean días que favorezcan a los colectivos", en una labor que se remonta al verano de 2021, cuando se pusieron sobre la mesa las condiciones en las que se celebrarían estas fiestas en las principales ciudades del Archipiélago con eventos carnavaleros. Con el aplazamiento, ha insistido Reyes, esperaban "distanciarnos un poco de este pico de la sexta ola".

