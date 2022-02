De fiesta en Guayadeque

La agrupación feminista Chichimurga presentó este sábado su espectáculo de este 2022 titulado ‘Se me fue el baifo’ en el Centro Cultural Cicca con el que hacen un guiño a la historia de los aborígenes de la Isla, en especial a las harimaguadas. El grupo de diez mujeres y un hombre también hacen un repaso al mandato de Ángel Víctor Torres desde que llegó a la presidencia del Gobierno de Canarias y a la sexualización de los pechos.

La Chichimurga se fue de fiesta al pasado y a Guayadeque. Y es que la agrupación compuesta por diez mujeres y un hombre quiso hacer un guiño a la historia de la Gran Canaria y a sus aborígenes en su reciente espectáculo presentado este sábado en el Centro Cultural Cicca titulado: 'Se me fue el baifo'. Con pequeñas pinceladas y un relato místico, las «diez chichis y un chocho gordo» relatan el viaje fantasioso de unas africanas que acuden a la Isla como parte de una especie de programa de Erasmus para estudiar en la ficticia universidad de Tamarán. ¿Sus objetivos? Convertirse en unas harimaguadas.

Muchas cosas pasan mientras estudian, se van de fiesta al barranco de Guayadeque, se meten a cuevas, pero lo más importante: aprenden a hacer rituales como parte de su trabajo de fin de grado. Con esto y mucho humor evocan cronológicamente la llegada de los bereberes a Gran Canaria.

Ángel Víctor Torres también protagoniza las letras de este 2022 como el «pobre» presidente «gafe»

Pero de esto no es de lo único que se habla durante el espectáculo y es que también le dan «caña» al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres y su gestión. «Es un poquito gafe el pobre hombre que ha salido al golpito», narra a LA PROVINCIA / DLP la componente Yurena Delgado. «El gran incendio, la pandemia, la crisis migratoria y un volcán. Hombre no se presente nunca más a las elecciones por el bien de Canarias, por favor», añade entre risas y humor.

En esta función exigen también que se deje de sexualizar el pecho de la mujer y se normalice amamantar en público

El punto más feminista de la función lo pone el pasodoble dedicado a la sexualización de los senos. «Hoy vamos a hablarles por derecho qué valen nuestros pechos y como nos importan», este es un extracto de una de las canciones de la Chichimurga que también dice «El problema es tu mirada, que es la que provoca arcadas solo por ver un pezón». De hecho hablan de quienes denuestan a los pechos femeninos como si se olvidasen que estos «son fuente de vida».

Delgado cuenta que el año pasado se centraron en la idealización de la maternidad y en el de este 2022 han decidido hablar sobre el derecho a amamantar en la calle «sin que nadie se escandalice, es decir, la normalización y naturalización de los pechos, aunque Rigoberta Bandini ya nos quitó la exclusiva», ríe la componente de la Chichimurga.

La agrupación salió a los escenarios por primera vez en 2020 con el tema Se te ve el plumero en la que se disfrazaron de limpiadoras de piso para reivindicar las condiciones laborales de estas trabajadoras, en honor las Kellys. El año pasado salieron vestidas de científicas bajo el tema Chiquito elemento con el que buscaban visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y en «otros trabajos que supuestamente son más exclusivos para los hombres».

Sin embargo, la agrupación nació mucho antes. Era en un principio un grupo de amigos que se disfrazaban y cantaban en asaderos, pero no todos se atrevieron a hacer sus espectáculos en público y así se quedaron las diez mujeres: Layla Abokhriss, Almudena Martín, Patricia Moreno, Marta Díaz, Lidia Pitti, Carmen Romero, Guayedra Bonilla, Judit Castillo, Silvia Campos, Yurena Delgado y el único hombre: Javier Beaumont. La Chichimurga también busca destacar que ser un grupo feminista no evita que los hombres puedan participar en ella «ya que no es exclusivo de mujeres». El nombre del grupo se debe a que es la primera compuesta por mujeres, «y como nos sale del chichi, pues Chichimurga, además fonéticamente sonaba parecido a chirimurga».

Para ellas y él, disfrazarse y cantar es un 'hobbie' ya que son profesionales. «Hay veterinarias, administrativas, graduadas sociales, una fiscal, una inspectora de sanidad», apunta Delgado. Las letras las componen ellas, los trajes también los diseñan las componentes, eso sí, con el apoyo de la Chirimurga del Timple ya que en esta ocasión José Raposo les ayudó en la música del pasodoble y el cuplé y Luis Darias con una parte de la letra de una de las canciones. Además, ellos fueron los que les animaron a formar la Chichimurga.

Este espectáculo lo van a presentar también en los carnavales de Agüimes, de Gáldar y puede que en el parque Santa Catalina durante la noche de chirimurgas, algo que aún no pueden confirmar. También planean cerrar fechas en otros municipios de la Isla y salir a llevar alegría a La Palma y a Lanzarote.

El grupo al que le gusta «dar caña a los políticos, a la iglesia y a la Monarquía» ha aprendido por su cuenta a tocar instrumentos y a cantar (intentando ir a tono con la guitarra). Lo que más les motiva es salir a la calle a expresar su arte.

«Nos presentamos en el teatro por la covid-19, pero nosotras lo que queremos es recuperar el carnaval de la calle. De hecho, le hemos dicho a la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, que queremos espacios al aire libre donde cantar, así sea sin equipos de sonido», destaca Yurena Delgado, al tiempo que apunta que son afortunadas de poder disfrutar un poco de las fiestas carnestolendas a su manera, con música y disfraces. La agrupación aún «alucina» con la gran acogida que han tenido en el público canario en estos tres años que llevan derrochando humor por doquier.