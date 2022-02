Nelson Delgado cumple su sueño de juventud y se estrena como diseñador en la Gala de la Reina

Con solo 14 años, Nelson Delgado comienza a hacer sus pinitos como maquillador amateur, una actividad que le apasiona. Apenas dos años después ya lo hace de manera profesional. Pero su gran sueño siempre fue presentar una fantasía para la Gala de la Reina, como buen enamorado del Carnaval y del espectáculo. Un sueño que en este 2022 se hará realidad a sus 32 años, y tras pelearlo durante todo este tiempo hasta conseguir finalmente que todos los elementos se alinearan. Es una meta alcanzada, y ahora pretende ir a más y seguir diseñando para futuras ediciones de las fiestas más importantes de la capital grancanaria.

Para Delgado, este Carnaval de La Tierra, que dará su pistoletazo de salida el viernes, será muy diferente a los que ha vivido hasta la fecha. Y es que el joven lleva 13 años participando en las galas Drag de Las Palmas de Gran Canaria como maquillador, adaptando su creatividad a las fantasías que cada uno de las candidaturas tenían preparadas. En todo este tiempo, ha podido desarrollarse profesionalmente y dedicar parte de su tiempo a su amor por el Carnaval, pero faltaba algo más, ese cambio que le hiciera pasar al diseño completo de las propuestas, más allá del maquillaje. Y por fin ha llegado: el próximo 11 de marzo, un traje íntegramente pensado por él estará presente sobre el escenario del parque Santa Catalina, y podrá demostrar que, si se pelea por ello con ahínco, se pueden obtener grandes cosas.

El camino para llegar a ese momento no ha estado plagado de rosas, precisamente. Ha tenido que insistir en diversas puertas hasta que una se abrió y le brindó la financiación necesaria para poder subir al escenario carnavalero una de sus fantasías. «Es muy difícil que una casa comercial te dé oportunidades cuando eres nadie», señala para luego hacer un llamamiento en el que pide a las empresas que garanticen también oportunidades para la gente joven, «y darle savia nueva al Carnaval». A las complicaciones para encontrar un patrocinador, también se ha encontrado con las vicisitudes de la crisis sanitaria y las restricciones que han impuesto las autoridades sanitarias. La incertidumbre sobre si finalmente se celebrarían o no las carnestolendas hizo que muchas empresas se echaran atrás a la hora de invertir, o que se lo pensaran en profundidad y dedicándose su tiempo.

«Nosotros estuvimos hasta el último momento que sí, que no, porque a mí la casa comercial me apareció el 8 de diciembre», explica el joven. Otros diseñadores suelen comenzar sus trabajos en octubre, por lo que él tuvo dos meses menos para poder desarrollar su fantasía, aunque está muy confiado con el resultado final que podrá verse el 11 de marzo. Sin embargo, esos largos años de pensar una idea para poder plasmarla han tenido un aspecto positivo: desde el minuto uno ha tenido claro qué quería hacer y cómo poder alcanzarlo, con qué materiales y cuáles serían los pasos a dar. Él y su equipo esperan dejarlo todo casi listo para este sábado, día en el que tendrá lugar la presentación de candidaturas, después de retrasarse una semana por el aviso de lluvias que pesaba sobre la capital el pasado 19 de febrero, fecha inicialmente prevista para este acto. Así, podrán «descansar un poco» la semana previa a la gran cita y disfrutar de las fiestas.

Sin querer dar detalles de la fantasía «para que los espectadores puedan sorprenderse» el día X, Delgado sí que comenta que le da mucha importancia a la idea que quiere transmitir con el diseño. «Mi traje va a contar una historia que pretende conectar con el espectador, y todo suma, desde el maquillaje a los materiales que utilice», remata el joven. Algo a lo que ayuda la temática «potente» que tiene el Carnaval este 2022, que «da muchas opciones por las que tirar» y sirve para dar mensajes relacionados con la sostenibilidad o la defensa del medio ambiente y del entorno.

También la candidata. Para este palmense, la mitad del éxito de una fantasía está en quién la lleva, y el otro 50% en el diseño y el trabajo detrás de él. Hasta el punto que asegura haber visto buenas ideas que se han descalabrado porque las chicas no han sabido expresarlas y otras que, por el contrario, siendo malas, han resplandecido gracias a las candidatas que las han paseado por el escenario. «Es un compendio de todo», resume. De ahí que la conexión que ha tenido desde el principio con Norma Ruiz Brito, quien lucirá su fantasía, ha sido total. Primero, porque han coincidido en la forma en la que quieren llegar al público. Y segundo, porque son amigos desde los 16 años, por lo que se conocen a la perfección.

Según detalla Nelson Delgado, para la propia Norma también ha sido un cambio importante este Carnaval de La Tierra. Para los asiduos de las fiestas, puede que el nombre les suene, pero si escuchan su nombre artístico, Noa, es posible que empiecen a atar cabos. La teldense fue la primera mujer en participar en una gala Drag de las carnestolendas capitalinas, allá por 2008, y ahora cambia totalmente de tercio para ser candidata a Reina del Carnaval. Acostumbrada a involucrarse de lleno en cada uno de los aspectos de su fantasía cuando era drag, en esta ocasión Norma ha tenido que ver cómo el peso del diseño recaía en manos de Nelson y su equipo. Pese a ello, siempre ha estado pendiente de cada paso, asegura el joven diseñador, y ha participado en el proceso «porque es muy carnavalera» y no quería desaprovechar la oportunidad. «Todo esto es algo que yo quería regalarle a mi candidata: que pudiera disfrutar de la gala y se sintiera cuidada», afirma Delgado con ilusión en la mirada.

Una ilusión que ha mantenido intacta durante todo el proceso gracias al impulso de su equipo, que le ha permitido poder disfrutar de esta esperada experiencia al máximo posible. «Lo podía haber soñado de otra forma, pero no mejor de cómo lo estoy viviendo, no he tenido ningún problema con nada ni con nadie», destaca. El próximo 11 de marzo, cuando presenten su fantasía sobre el escenario, quiere demostrarse a sí mismo que pese a los obstáculos que haya podido tener durante sus 32 años de vida, finalmente lo logró, al tiempo que enseñar a quienes quieren también dedicarse a este mundillo y no encuentran la forma que los sueños «se hacen realidad» si peleas por ellos.

Y es que hay mucha gente joven que está deseando tener su oportunidad y poder llevar sus ideas al escenario de Santa Catalina, según matiza Delgado, pero que no encuentran las puertas abiertas para poder desplegar todo ese potencial. Algo que le da pena, porque, en su opinión, está repercutiendo negativamente en la calidad de la Gala de la Reina. «Las empresas que se presentan al Carnaval deben dar esas posibilidades también a gente nueva, para que la Gala de la Reina no muera, porque es una tradición que se está viendo eclipsada por la Gala Drag, y este certamen puede ser igual de atractivo, siempre que demos paso a personas con ganas de trabajar y hacer cosas interesantes», defiende para luego añadir que no piensa que lo que ha habido hasta la fecha haya sido malo, sino que es necesario «aportar nuevos puntos de vista».

El suyo será uno de esos «nuevos puntos de vista» que el público podrá ver el 11 de marzo sobre el escenario de La Tierra. Una fantasía que no quiere desmigar, pero que tendrá un claro mensaje de fondo, y con el que espera conectar con el público, y dar esa «vuelta de tuerca» a lo tradicional para presentar algo que aúne innovación con espíritu carnavalero. Por fin, tras más de una década maquillando a distintos drags, Nelson Delgado escribirá su nombre con luces de neón como diseñador para la Gala de la Reina, su gran sueño de juventud.