Marjorie Ama Acquah: «Iría a ‘La Isla de las tentaciones’, soy muy morbosa y en la vida hay que arriesgar»

¿Qué le ha llevado al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en su vuelta tras la pandemia?

Me ofrecieron la oportunidad. A mí siempre me ha gustado el Carnaval, la música, los disfraces. Considero que esto ha sido una gran oportunidad para demostrar esos gustos y poder ser participe de algo tan especial.

¿Le gustaría dedicarse al mundo del espectáculo?

Del Carnaval en sí no. Pero del espectáculo sí. Por ejemplo, hago Pole dance, taekwando, he sido bailarina en discotecas. Entonces sé ya lo que es estar sobre un escenario ante el público.

Estos días comienza en la capital grancanaria el rodaje de ‘The mother’, la nueva película de Jennifer López, y creo que usted va a participar en la misma. ¿Ha trabajado en cine antes?

Sí, presentarme a reina será una experiencia más. La verdad es que los de la productora de la película me han dado también una oportunidad. Como el rodaje se suspendió en enero al final va a ser todo un poco a la vez. De momento me han comentado que saldré en varias escenas, aunque no me han especificado mucho más. Me han dicho que les gusta mi perfil y bueno, a ver qué tal.

¿Participaría en más películas en adelante?

Sí, siempre me ha gustado el mundo de las películas, de las series. La verdad es que de pequeñita quería ser actriz;ahora tengo otras metas pero es algo que no descarto si se da la oportunidad.

¿Qué tipo de cine ve?

Me gusta mucho el cine de suspense psicológico o suspense con toques de terror.

¿La última que le haya gustado de verdad?

Me vi por último la serie Toy boy, que aunque no es de terror tiene ese suspense que engancha.

¿De qué se disfrazó por última vez? En 2020.

De los ángeles de Victoria Secret.

¿Había ganas de volver a la fiesta?

Sí, porque disfruto, lo paso muy bien. Es un momento que te une mucho a los amigos cuando sales a la cabalgata, vas a las galas.

¿Qué tal pasó la pandemia?

Falta, encerrada en casa y desquiciada.

¿Esto supone dar un giro a esa situación? ¿Lo necesitaba?

Sí. En general porque soy una persona que me gusta mucho estar siempre en contacto con las personas, poder salir. De estar encerrada en mi casa a poder salir y participar en algo como esto, me motiva bastante.

¿Cómo se definiría?

Diferente. Considero que tengo otra forma de ver las cosas. No creo que encaje dentro de lo común. Por mi forma de ser, porque siempre veo que la juventud piensa en el presente. Yo no, yo miro al futuro. Qué va a pasar, qué puedo hacer más adelante.

Entonces, ¿Dónde le gustaría estar dentro de 10 años?

De momento estoy haciendo un ciclo, pero cuando lo acabe empezaré con las oposiciones a Policía Nacional. Entonces, ¿Mi meta? Llegar a convertirme en policía porque es lo que me gusta, es lo mío. Me gustaría tener mi independencia y mi vida, me veo con mi casa, mi familia, mi trabajo estable.

La temática del Carnaval está enfocada en La Tierra, pero esta abarca muchos conceptos. ¿Medio marino o terrestre?

Soy marina, una sirena.

¿Le preocupa el medioambiente?

Sí, el hecho de reciclar, contaminar menos, todo eso para mí es muy importante. Intento a veces comprar productos reciclados, naturales.

¿A qué programa de la tele se presentaría?

Me gusta Telecinco, todos los programas que abarcan. La Isla de las tentaciones, me gusta ese juego.

¿Iría con su pareja a ‘La isla de las Tentaciones’?

Sí, soy muy morbosa [risas]. En la vida hay que arriesgar.

¿Tiene algún disfraz en el armario cogiendo polvo?

Uno que le copié a la cantante Nicki Minaj, así tipo brasileño con plumas grandes. Tengo un amigo que le encanta el mundo del diseño y él se encargó de personalizarlo. Y al final para nada, ahí está cogiendo polvo. No sé si tendré oportunidad de usarlo en verano.

¿Para qué utiliza el baile?

Cuando bailo me siento como poderosa. Diva, súper bien, libero todos mis problemas, se quedan atrás en ese momento.

¿En la policía quiere romper tabús y prejuicios?

Demostrar que los negros podemos hacer lo mismo que los blancos, que no hay diferencia.

¿Ha sentido discriminación a lo largo de su vida?

Sí. Hay racismo todavía, no se nos acepta mucho, porque piensan que somos incapaces o queremos robarles el trabajo. Pero todo es cuestión de demostrar.

¿Qué haría para salvar el mundo? Si tuviese en mi poder bastante dinero, porque si todos los millonarios pusieran de su parte... Si tuviera esa posibilidad ayudaría a que en el mundo no hubiera hambre. Abrir una fundación, donde no haya ninguna persona en la calle. Hay organizaciones y aún así hay gente que duerme en la calle.

¿Con qué animal se identifica? ¿Por qué?

Con el tigre o con el león. Son animales fuertes, no son fáciles de vencer. Mi vida no ha sido fácil. Me ha costado mucho llegar a donde estoy, en el sentido de tener unos estudios; y a pesar de todo lo que me pase intento aprender; entonces siempre soy más fuerte y más preparada para todo lo que me venga.

¿Ha tenido la necesidad de demostrarlo?

A veces sí. Te intentan humillar o pisar; y eso no me dejo de ninguna manera.