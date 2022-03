Daniela Medina: «Si estoy en este mundo es gracias al Carnaval, mis padres se juntaron en una comparsa»

¿Por qué ha querido presentarse a Reina del Carnaval justo en la edición tras el parón de la pandemia?

Mi fantasía se llama ‘Abranzado un sueño’ justo porque este es un sueño que tengo desde pequeñita. El Carnaval corre por mis venas desde que nací, mis padres se conocieron en una comparsa y posteriormente fundaron una comparsa, Río Bamba. Además mi hermana fue reina en 2007. Entonces creo que era como un secreto a voces que quería presentarme. Este año surgió la oportunidad y la aproveché.

Era una meta pendiente.

Sí. De hecho, también me presenté a la gala de la reina infantil el mismo año que mi hermana. Quedé primera dama con un diseño de Cale Medina y como que me quedé a las puertas, ganó Andrea Encinoso aquel año.

¿Cómo fue aquella experiencia? Hace 15 años ya.

Tenía 11 o 12 años, era de las mayorcitas que me presentaba. Fue una experiencia mágica, especialmente el momento antes de abrirse las puertas. Te corre una adrenalina que no puedes sentir si no haces cosas como esta.

La intención ahora será repetir la experiencia.

Mejorarla. Aquella experiencia fue increíble, estoy segura que lo será esta vez también. Si puedo ganar, pues mejor que mejor.

¿Se plantearía entrar en una comparsa?

Es algo que necesita mucho tiempo de dedicación y ahora mismo no tengo el suficiente. Aún así, de pequeña fui comparsera y llevaba la bandera de la agrupación donde estaban mis padres. Si estoy en este mundo es gracias al Carnaval, literal, porque es ahí donde se conocieron ellos.

Usted, que es muy carnavalera, ¿qué significó para usted que el año pasado no hubiera carnavales por la pandemia?

Desde pequeñita he mamado la fiesta en casa y siempre voy con algo puesto en la cabeza. Estos dos años han sido súper tristes. Llegar febrero y no poder ver las galas, ir al parque, ni disfrazarse. En casa siempre las hemos grabado y hemos vuelto a verlas 50 veces, repetirlas, buscarles los fallos, lo bueno y lo malo.

¿Su hermana le ha dado algún consejo?

Que sea yo misma y que aproveche esos tres minutos sobre el escenario al máximo, porque es algo que se vive solo una vez y hay que darlo todo, al 100%.

Tengo entendido que ahora mismo no vive en la Isla.

Estoy viviendo en Barcelona. Tengo la carrera de medicina y me fui allí a hacer un máster. Ahora mismo soy médico estético y trabajo en una clínica de medicina estético e implante capilar.

¿Volverá?

Ahora mismo mis oportunidades profesionales están allá. Estoy formándome también para ser una buena médico estético y cirujano capilar. La oportunidad me salió en una clínica allá, pero sé que alguna vez volveré.

Si gana, ¿cómo quiere afrontar el año de reinado?

Disfrutar al máximo y esperar con ganas el siguiente. Y si no gano igual, soy carnavalera desde pequeña y siempre lo he vivido al 100%, entonces voy a seguir haciéndolo. Pero obviamente la experiencia de ganar no lo he vivido y será un subidón increíble.

¿De qué se disfrazó la última vez?

Fue cuando empecé a vivir en Barcelona, pero vine igualmente. Fui al Carnaval de Día vestida de heladera, porque ella es costurera, lo era de la comparsa y todos mis disfraces son hechos por ella, Dulce Ortega. Además, me había hecho un disfraz de hada que lo tenía para los carnavales del Sur.

Ahí ya sí que no.

Claro, no lo pude usar porque justo vino todo lo de la pandemia y se suspendió el carnaval del Sur. Aún así lo estrené hace poco en un vídeo promocional que hice este año para la candidatura a Reina.

La temática de este año, La Tierra, tiene mucho que ver con el ecologismo. ¿Recicla?

Reciclo, no como carne. No soy végana porque como pescado, pero carne no desde hace nueve años. Es la mejor decisión que he tomado, porque soy amante de los animales y no me veo ahora mismo comiéndome un animal. Soy de las que van por la playa y van recogiendo el plástico y las basuras que se encuentra.

Se siente identificada con la temática entonces.

Sí. De hecho, yo voté La Tierra en la gala esa que hicieron para decidir la alegoría. Soy bastante amante de la naturaleza en todas sus formas y colores.

En el escenario predomina el medio marino, el Carnaval de las profundidades del mar dicen algunos. ¿La identifica?

Me gusta mucho el medio marino, me encanta el mar y creo que al final somos una ciudad, una isla, que estamos rodeados de océano. Es algo que nos identifica.

¿Está viendo alguna serie o programa?

La verdad es que no tengo mucho tiempo, pero lo último es la secuela de Sexo en Nueva York. Ah y Emily en París.

Alguna afición oculta? Que sepa poca gente.

Bueno, me gusta mucho la fotografía y viajar, pero no las puedo ocultar porque me gustan mucho. El maquillaje también.

¿Es más de pedir permiso o pedir perdón?

De pedir perdón.

¿Pasta o sushi?

Qué difícil, mis dos comidas favoritas. Pero creo que a día de hoy sushi.