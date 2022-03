Judith del Pino Matías: «Mis amigos me dicen que soy muy ‘Greenpeace’»

Se acerca ya el gran día, ¿cómo consigue manejar el cóctel de emociones entre el nerviosismo y las ganas?

Al principio, estaba mucho más nerviosa de lo que estoy ahora, y creo que es porque estos días hemos estado subiendo al escenario, y al estar bien, te da una sensación diferente, pues creo que he conseguido apaciguar un poco los nervios de que me vea tanta gente. También el hecho de conocer a mis compañeras, y que haya ese buen feeling entre nosotras me motiva un poquito más porque veo que voy a disfrutar con ellas la experiencia. Porque al final es ser todas reinas por un día, aunque una se lleve el cetro.

¿Presentarse como candidata era algo que siempre había soñado?

Siempre fui carnavalera. De hecho, yo siempre dibujaba los trajes a mis amigas (ríe), porque me gusta mucho la ilustración. La ilusión de ser candidata no era algo que sintiera desde pequeña, pero al crecer y ver a las chicas con los trajes y demás, pues les decía a mis padres si se imaginaban que un día se me viera desfilando sobre el escenario, y ellos siempre me animaban a presentarme, me decían que tenía una cara muy bonita para salir, pero yo pensaba que no servía. De hecho, no me quería presentar, pero como el anuncio del patrocinador me salía recurrentemente en Instagram, me dijeron que era una señal, y al final me metí y me escogieron.

¿Cuáles son los ingredientes que debe tener una buena candidata a Reina?

Tener confianza y ganas, salir adelante y decir «Yo puedo». Y sobre todo disfrutarlo, porque si vas con el miedo de no poder, pues al final no podrás, pero si vas con las ganas y la ilusión de pasarlo bien y disfrutar, se lo vas a transmitir al público y a ti misma.

¿Hay algún mensaje o idea que quieras hacer llegar en la gala con la fantasía que llevará?

He visto el diseño, y es precioso. Creo que combina muy bien con la temática de este año, creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Yo estoy infinitamente agradecida que me hayan dado la oportunidad de llevarlo, así como tener los diseñadores y el patrocinador que tengo. Y yo, por supuesto, lo voy a disfrutar mucho.

¿Le inspira la temática del Carnaval de este año?

La verdad es que me gusta mucho que hayan elegido esta temática. El ser humano en general usa mucho Instagram, mucho postureo, pero a la hora de cuidar realmente lo que tenemos, no lo hacemos. Que hayan cogido la temática de La Tierra, como en otros casos, quizás no cale en ciertas personas, porque va en la educación de cada uno, pero a mí sí que me gusta bastante. Mis amigos me dicen que soy muy Greenpeace, muy cuidadosa con todo lo que uso para que no quede perdido por ahí. Soy la típica que, si se me escapa un trocito de plástico, me vuelvo loca y me siento súper mal.

¿Qué haría para salvar el planeta? Lo primero que me viene a la cabeza es crear productos biodegradables porque hay mucha gente que le da igual dejar basura, así que al menos que no perjudique. Entonces, usar materiales que hagan el menor daño posible, o que directamente no lo hagan, al medioambiente y a los animales, y a nosotros mismos.

¿Tenía ya ganas de Carnaval después del año de parón? ¿Respira ese ambiente en la población?

La verdad que después de tanto sufrimiento, porque mira que se ha pasado mal con la Covid, con mucha gente que ha perdido familiares, oportunidades de trabajo, o su forma de vida, la vuelta del Carnaval y el hecho que se pueda disfrutar de él anima. Hemos podido disfrutar de otras cosas con restricciones, pero sí es verdad que se nota que la gente quiere volver a vivirlo, y lo he visto tanto en las personas de fuera como dentro de los grupos del Carnaval. Hay muchas ganas de poder volver a lo que se vivía, porque como decía el otro día el grupo La Trova en el pregón, para un canario el Carnaval es una fiesta muy importante, y se vive con mucha intensidad.

¿Le va a ayudar el hecho de que esté la gente tan animada, o le meterá algo más de presión?

No, me animaré mucho, porque ves que la gente tiene ganas, y si le das un poquito de chance, salta más rápido y baila. A mí misma me da muchas ganas el hecho de que se pueda celebrar otra vez el Carnaval, y sobre todo el poder verlo desde esta perspectiva nueva para mí.

¿Cree que el narcisismo está impidiendo avanzar más rápidamente hacia esa descarbonización y lograr un mundo más limpio y sostenible?

Yo creo que sí. Si pensaras un poco más en lo que te rodea y no solo en ti mismo, en ese pez que está nadando al lado tuyo, o en las ballenas aunque estén a kilómetros de aquí, o en los osos polares que no tienen hielo por el que caminar... Si pensaras un poco más en el resto de habitantes de la Tierra, tanto animales como seres humanos, creo que sí se avanzaría.

¿La sociedad tendría que ir hacia los modos de alimentación de nuestros antepasados, viviendo más de lo natural, o hacia productos más sostenibles y comprometidos con el medioambiente?

Siendo sincera, no sé cómo comía antes mi abuela (ríe). Imagino que, al vivir más en el campo, comían de lo que cultivaban. Es distinto lo que tú cultivas a lo que se compra en un supermercado, por todos los conservantes y demás que le meten a los alimentos. La comida que hay hoy en día debería reducir en ciertos componentes. Por ejemplo, el aceite de palma, que además de destrozar grandes áreas naturales eliminando hábitat de animales, también es perjudicial para el ser humano, es cancerígeno de hecho. Con respecto al tema de la carne, y por ponerte lo que a mí me viene a la cabeza, en la Prehistoria, los cavernícolas comían de lo que cazaban hasta que empezaron a llegar los frutos, y del propio animal aprovechaban todo: carne, piel, los huesos para herramientas. Pero a día de hoy, hay muchos sustitutivos, y las proteínas las puedes conseguir por otros medios.

¿Usted sigue comiendo carne?

En mi casa se come carne, con lo cual es complicado el decir que no vas a comer, pero no lo voy a poner como excusa. Sí es verdad que reduzco bastante el consumo, porque después de ver ciertos vídeos, me da una empatía y un sentimiento de dolor muy grande el ver que a un ternero lo separan de su madre, o que, por el simple hecho de que la vaca dé leche, la separan de su cría, la cual nos comemos sin más. La forma de matar al propio animal, porque muchas veces no es una muerte rápida, y ya si te metes en la industria de la indumentaria... Nos pasamos a otro lado que también es bastante oscuro, y creo que eso debería cambiar bastante porque significa no tener demasiada empatía con los animales.