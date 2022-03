Marta Quesada Suárez: «Tenemos la labor de devolver las ganas al público tras el virus»

¿Cómo se siente a falta de pocos días para que sea la Gala de la Reina?

Pues las ganas van in crescendo, estoy súper ilusionada y tengo muchísimas ganas ya de que llegue el 11 de marzo y salir al escenario para sentir al público y al Carnaval en sí.

¿Es muy carnavalera, suele estar por Santa Catalina?

Siempre he sido súper carnavalera. Además, nací en pleno febrero en el barrio de La Isleta, la cuna del Carnaval, y lo llevo en la sangre desde pequeñita.

¿Qué es lo que más le gusta del Carnaval, lo que no debe faltar?

Tiene que estar la gente. Sin la gente, no hay Carnaval. Además, en La Isleta lo vivimos muy de cerca con meses de antelación, cómo se organizan los grupos de personas. Y tenemos el parque de Santa Catalina muy cerquita y es algo que todos los isleteros llevamos dentro.

¿Había pensado alguna vez presentarse a la gala de la Reina?

La gente siempre me ha visto como candidata a Reina, yo la verdad es que lo veía muy lejano, y fue este año que me presenté al casting de Tapicerías Peñate y resultó que salí escogida como candidata.

¿Y por qué decidió este año participar?

Fue el impulso de "voy a probar". Mis padres y mis amigas me animaron, a ver si había suerte, y lo conseguí.

¿Qué ingredientes debe tener, según usted, una buena candidata?

La naturalidad, la alegría y llevar la fiesta en el cuerpo (ríe).

Este año, después del parón que hubo por el Covid, imagino que hay más ganas de fiesta. ¿Le anima el hecho de que haya tantas ganas o le pone algo de presión encima?

Yo creo que tenemos una labor muy importante de llevar esas ganas al público, y el hecho de estar paradas durante tanto tiempo nos va a facilitar el desarrollar esas ganas y que el público las sienta en Santa Catalina.

¿Le inspira la temática de este año, consagrada a La Tierra?

Me inspira mucho, y creo que fue bastante buena idea el escoger la temática de La Tierra para llevar a la sociedad un mensaje de sostenibilidad y concienciación con el reciclaje, el mundo está sufriendo y es necesario hacer un cambio ya.

Si tuviera que tomar decisiones, ¿qué sería lo primero que haría para cambiar el planeta? Lo primero sería una ley que exija a las empresas bajar el consumo de residuos plásticos en sus tareas de producción.

Se ve que está muy concienciada con el reciclaje.

Sí, sí lo estoy. En casa reciclamos todo: papel, vidrio, plástico... Todo lo que sea bueno para ayudar al medioambiente, nos comprometemos a hacerlo.

¿Qué plato no debe faltar nunca en su casa?

Me gusta mucho el puchero canario (ríe), pero como de todo, la verdad. Toda la gastronomía me encanta.

Entonces, lo de retirar la carne de la dieta, como hacen algunas personas por razones de sostenibilidad, ¿cómo lo ve?

Yo creo que todo en su justa medida es bueno. No hay que abusar de ello, pero tampoco creo que haya que abandonarlo, porque son nutrientes que necesita el cuerpo para seguir desarrollando todas sus funciones.

¿Es usted más del equipo Chanel para Eurovisión o es de quienes se sintieron estafados por el resultado de la final de Benidorm Fest?

A ver, me gustaban muchas propuestas porque estaban muy originales, pero creo que España necesitaba mandar una candidatura con caña en Eurovisión, con fiesta y alegría. Estoy a tope con Chanel ahora mismo.

¿Qué le cuesta más, pedir perdón o pedir permiso?

No es difícil ninguna de las dos cosas. Si te has equivocado y tienes que pedir perdón, lo haces. Y si tengo que pedir permiso para hacer algo, lo hago. No se me van a caer los anillos por ninguna de las dos opciones.

Decía que se identificaba mucho con el león por su fuerza. ¿Es usted un poco leona en su día a día?

Soy una persona con bastante carácter, y la verdad es que me gusta conseguir todo lo que me propongo, y no me canso hasta lograrlo. Es algo que me caracteriza.

¿Y en el escenario de Santa Catalina va a trasladar esa imagen de leona?

Sí, espero que sí, y estoy trabajando duro para ello.

¿Cómo se prepara alguien que se va a subir a las tablas para la gala de la Reina?

Sobre todo, físicamente. Estoy con un entrenador personal, Héctor Peña, que me está ayudando a coger fuerza para arrastrar el traje, que pesa lo suyo. Y también estoy con Jaime, un coreógrafo, que me está ayudando en la expresión corporal, los movimientos y demás. Hay todo un entrenamiento detrás de todo esto, no es salir al escenario y hacer cualquier cosa.

¿Puede desvelar algo sobre la fantasía, o lo que le motiva del diseño que va a lucir?

Solo puedo decir que voy a cumplir un sueño con el traje que llevo, y que ya el hecho de que la fantasía se llame Renasci, ya va a decir mucho de ella.

Hay un tema de actualidad que está muy presente en la actualidad, la guerra en Europa del Este, ¿qué le hace sentir que en pleno siglo XXI exista una contienda a las puertas de la UE?

La verdad que ver las imágenes que salen en los medios de comunicación me desgarra el corazón, escuchar las palabras del pueblo sentirse tan mal y viendo cómo destruyen sus casas, matar personas por el simple hecho de una situación que seguramente se puede solucionar con palabras y no con tanto daño es algo que no entiendo.

¿Qué mensaje mandaría a esa juventud que lo está pasando tan mal?

Que la guerra no es un ejemplo, que peleando no se solucionan los problemas, hay que evitar los conflictos, optar por el diálgo en son de paz.