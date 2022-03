Mogán da el pistoletazo de salida a la celebración del Carnaval que arranca este sábado y se prolonga hasta el 3 de abril. Las carnestolendas , que se tienen que adaptar a la pandemia, cuenta con festejos en los diferentes barrios donde los protagonistas van a ser los más pequeños de la casa puesto que no se pueden organizar mogollones, si bien el espectáculo más esperado sigue siendo la Gala Drag, prevista para el 26 de marzo.

Los eventos recalarán en Barranquillo Andrés, Veneguera, el casco de Mogán, Motor Grande, El Horno, Playa de Mogán, Arguineguín y Las Filipinas y, como ha explicado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, están orientados en su mayoría “a los más pequeños de la casa”. Así, el programa contempla en las localizaciones mencionadas talleres de carnaval y castillo hinchables así como espectáculos de magia.

En la presentación del programa carnavalero, que tuvo lugar ayer en el paseo anexo a la playa de Las Marañuelas de Arguineguín, la alcaldesa manifestó su alegría porque después de dos años el Carnaval regresa al municipio. No obstante, ha advertido que «no es como el que celebrábamos antes de la pandemia con fiesta en la calle porque las cifras de contagios aún indican que esto no es posible» . Por tanto, dejó claro que no habrá la tradicional cabalgata ni mogollones.

Asimismo, el edil de Festejos, Víctor Gutiérrez, destacó que aunque estamos ante un Carnaval “diferente al que estamos acostumbrados”, se ha diseño «con todo el cariño y esperando que nuestros vecinos y vecinas lo disfruten al máximo”. El edil ha informado de todos los eventos, haciendo hincapié en aquellos de aforo limitado y para los que es imprescindible la reserva de entradas gratuitas en la web www.agendamogan.es.

Entre estos eventos figura el espectáculo ‘El baile de antaño: me conoces mascarita’, una propuesta que acogerá el Centro Cultural El Mocán el sábado 12 de marzo a las 20.30 horas y que mezcla música y humor de la mano de Sergio Martel y su banda, y también de Maestro Florido.

En Arguineguín, los eventos se celebrarán en la carpa permanente de la plaza Pérez Galdós, comenzando el viernes día 25 con la denominada ‘Gala de Carnaval’ en la que colaboran las Escuelas Deportivas Municipales, la Escuela de Baile Acedance, el Centro Ocupacional de Mogán, y Yesher. Al día siguiente a las 21.00 horas tendrá lugar la esperada Gala Drag, dirigida por Nauzet Afonso y que presenta Carolina Sobe en la que actuarán las Escuelas Artísticas de Mogán, el ex concursante de ‘Operación Triunfo’ y ‘Tu Cara Me Suena 8’ Jorge González, la cantante y compositora Nalaya Brown, que ha pisado los escenarios de todo el mundo, y por último los Gemeliers.