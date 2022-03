El viaje con la lectura y con el Carnaval

«Esta noche vamos a enhebrar una aguja con el hilo del tiempo y a tejer una manta de historias hecha de recuerdos». Así comenzó Yudeyna Santana, de 40 años, el pregón que compartía con Paula Gil, de 19 años en el escenario del Teatro Víctor Jara, de Vecindario, y así se iniciaron los Carnavales de los libros de Santa Lucía de Tirajana 2022, que concluirán el día 12 de marzo.

De esta manera las dos pregoneras hicieron, junto al numeroso público, un viaje en el tiempo respecto a cómo eran las carnestolendas en Vecindario, como en todo el municipio de Santa Lucía de Tirajana, con la historia de Chano y Fefita. También hicieron las dos un repaso de cómo eran los libros antes y cómo son ahora. Los dos viajes llevaron a lo mismo: a vivir otras historias, a ser otros y a divertirse, al tiempo que también invitaban a la integración.

«Imagina que te dicen que puedes ser, por unas horas, el personaje que tú quieras de tu libro favorito. Y no sólo vestirse como él, sino comportarte como él e incluso vivir las mismas aventuras que él y nadie podrá decirte nada porque todos estarán igual que tú», narra Yudeyna, quien después relata a Paula la historia de Chanito y Fefita, comenzando desde que eran dos niños nacidos en Vecindario.

«Desde dos semanas antes pasaban las tardes buscando cualquier cosa que les sirviera para hacerse una careta, así como ropas viejas con las que vestirse. Hasta sacos se ponían. Todo lo que pudieran aprovechar para disfrazarse y que no los reconocieran para que salieran a la calle a tocar por las puertas. ‘Un huevito, mascarita. ¿Me conoces, mascarita», cuenta Santana.

«¿Y para qué tanto huevo?», pregunta Paula. «Para hacer las tortillitas. Hablamos de una época en la que Vecindario, como Santa Lucía de Tirajana, no era para nada tal como lo ves ahora. Las calles eran de tierra y las casas estaban desperdigadas, y los vecinos no estaban tan cerca y, sin embargo, el sentimiento de comunidad era tan grande que esos huevos servían para hacer las tortillas que luego todos comían», responde Yudeyna. Después Santana sigue con esta historia de Chano y Fefita, ya adultos y muchos años después, tras haberse distanciado cada uno con su vida. «Una joven vestida humildemente de mejicana vio detrás de la comitiva de la sardina una viuda tan desconsolada que no pudo resistirse a consolarla. Cuando puso su mano en el hombro y sus miradas se cruzaron, no les hizo falta de aquello de ‘te conozco mascarita’. Chanito y Fefita sabían perfectamente quienes eran el uno y la otra», describe Yudeyna.

Y los dos nunca se volvieron a separar, cada año vivieron el carnaval, y tuvieron hijos, nietos y bisnietos, explican las narradoras,

«Los recuerdos son tan importantes para no olvidar que en cada cosa que vivimos siempre hay algo que ya se vivió. Por eso, contar historias nos sirve para aprender y no repetir los errores», resalta la pregonera de más edad.

Luego la narración de las dos pregoneras era, al mismo tiempo, en relación a los libros. Yudeyna pregunta a Paula: «¿Crees acaso que los libros siempre han sido tan modernos como ese electrónico que tienes? ¿O siempre hemos podido ir a la librería y elegir nuestro libro favorito entre tapa dura y tabla blanda?. No, no señorita».

«Antes de ser como los conoces, las palabras descansaban en trozos de piel curtida; pergaminos o rollos; tablillas donde se tallaban con mucho trabajo las historias. Pero mucho más atrás, las historias se pintaban en las paredes de las cuevas y en el centro de la cueva una hoguera y alrededor de ella las personas contando historias con palabras al aire. Así de largo ha sido el viaje de las palabras hasta esos libros modernos tuyos», relata la pregonera.

«Hay formas diferentes de vivir un mismo sentimiento. Lo importante es que la historia de amor de Chanito y Fefita marcó el amor de su familia por el carnaval. Aunque lo guardes [el hilo con el que iban tejiendo las historias durante el pregón], no olvides que ahora todos esos recuerdos los tienes tú y ese hilo debe seguir tejiendo historias, ¿lo prometes?», pide Yudeyna a Paula, y de esta manera concluyen.