Shamira Zulay Santana: «Cuando bailo desconecto de todo, hasta de quién soy, me olvido de mi nombre»

Hace dos años ya intentó coronarse como reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ¿Qué le ha llevado a repetir?

Se me quedó la espinita de tener una mejor seguridad en el escenario y poder transmitir todo el esfuerzo y trabajo que hubo detrás del traje. Hace dos años hubo bastantes imprevistos y no salió como queríamos. Mi diseñador quiso que repitiera con él, me comentó que el vestido ahora está hecho expresamente para mí.

Una decisión conjunta para mejorar aquellos fallos. ¿Confías en que pueda haber mejor resultado?

Ahora confío mucho más, porque lleva todo detrás una preparación de varios meses, ensayos, mucho tiempo dedicado al traje. Esta vez sí vamos bien.

¿Cómo se ha estado preparando para la gala?

Llevo ensayando tres veces en semana para coger el peso y el día de la gala no tener problemas y poder llevarlo sutilmente y sin ningún tipo de incidencia. Luego, a nivel mental no me he tenido que preparar, porque ya lo estoy de la otra vez. Además, estoy acostumbrada a presentarme a otro tipo de concursos de belleza. Ya sé lo que es y lo que se sufre.

Repetir el equipo al completo es una gran ventaja.

Claro, porque ya sabes cómo trabajan, hay confianza para hablar las cosas.

¿Cómo es ese momento de cruzar la puerta?

No sé cómo decirte, es una sensación que pagaría por volver a sentirla. Me presento este año pero no será como la primera vez, a pesar de que tuve esos fallos e incidencias. Fue algo increíble, ojalá pudiera sentirlo todo el mundo, que tuvieran esa oportunidad. Sentir que miles de ojos están solo en ti y que tienes que salir adelante y sacar el trabajo de tu diseñador, tu patrocinador y tu equipo al completo.

Ya no es solo el peso real, si no también el psicológico.

Cuando sales ahí tú eres la cara visible de todo lo que hay detrás. De todas esas personas que han trabajado y su ilusión.

¿Alguna pista del traje?

Voy a brillar cuando salga al escenario, mucho.

¿En la vida normal le gusta el brilli brilli?

Sí. Mucho más que las plumas, que me encantan, pero a diario uso el brilli brilli.

¿Es carnavalera?

Desde pequeñita siempre he visto los concursos. Mi sueño era estar en la historia del Carnaval y lo he hecho por la puerta grande. Siempre he ido a la cabalgata, mi tía que es costurera me hacía los disfraces. También he ido a apoyar a las comparsas.

¿A qué otros concursos se ha presentado? ¿Le gustaría seguir esa línea?

"Cruzar la puerta del parque por primera vez en 2020 es una sensación que pagaría por volver a sentirla"

Me he presentado a varios concursos de belleza de la Isla. Por ahora no tengo pensado presentarme a nada por la situación en la que estamos donde hay unas normas muy estrictas, pero cuando la situación se normalice sí, porque mi vida es subirme a un escenario.

¿Qué está estudiando?

Un ciclo medio a personas en situación de dependencia para luego hacer uno superior de educación infantil.

¿Le gustan los niños?

Me encantan. Para lo único que tengo paciencia es para los niños.

¿Alguna clave para conectar con los niños?

Ser agradable con ellos, no sé saber estar. Es algo que me sale solo, es algo vocacional.

Creo que le gusta Beyoncé. ¿Le gustaría dedicarse al baile?

Estuve hace cuatro años dedicada al baile. Bailaba también con un drag y me encantaría retomar esa época. Nos presentamos a las fiestas de Gáldar, del Caracol y de La Isleta.

¿El baile es una cualidad?

Es algo que me sale solo. Diría que la clave es el oído, para coger los ritmos lo tengo súper afinado.

¿Iría a ‘Fama ¡A bailar!’?

Eso sí. Porque es algo que me da igual lo que haya delante, que me siento especial. Me sale de dentro y me apasiona.

¿Desconectas cuando bailas?

Desconecto de mis problemas, de todo, hasta de quién soy, no me acuerdo ni de cómo me llamo. Cuando estoy estresada me pongo los cascos, intento formar una coreografía o me quedo en mí mundo. Mi madre me llama pero es como si no estuviera. Muchas personas usan el deporte para desahogarse, yo utilizo el baile.

La temática de este carnaval es ‘La Tierra’. ¿Qué haría para salvar el mundo? Concienciar a la gente, aunque ya se intenta bastante. Yo reciclo, por ejemplo; pero por mucho que lo intentes no todos se van a concienciar. Habría que hacerles sentir cómo se siente la Tierra con la basura y la contaminación. Que vean el daño que está sufriendo, que vean cómo está realmente con toda la contaminación que hacemos.

Las pistas de baile en las discotecas siguen cerradas, ¿Siente el mono?

A donde voy y hay música parece que algo me está picando. Antes de saber que iba para candidata pensé en apuntarme a una comparsa, ahí si puedo bailar todo lo que quiera porque son varias horas de ensayo. Pero no descarto entrar en una más adelante.

¿Un consejo para las que quieran volver a presentarse?

Que se relajen, pensar que tienen que reflejar el trabajo de todo el equipo. Pero, sobre todo, disfrutar de toda la fase previa, las entrevistas. No dejar de vivir la experiencia en ningún momento, si tú lo quieres, lo puedes conseguir.