Ayoze Sarabia, director de Gambusinos: «Cantaremos el tema de la final en la Gala de la Reina, pero bien»

¿Qué tal la experiencia?

Estoy en shock. Muy contento. La actuación no salió lo redonda que queríamos.

¿Si le dan a elegir entre su actuación en fase o final?

Claro, prefirieron la actuación de la fase.

¿Qué les pasó en la final? ¿Dejaron las voces en Fuerteventura?

(Se ríe). Hoy –por la noche del sábado– estábamos un poquito dormidos, pero después remontamos, porque el tema va creciendo hasta llegar al final de la canción que es demoledor.

Presentan el ‘canto a Canarias’ como especialidad de la casa, visto lo visto en sus dos actuaciones.

Toca cantar a Canarias con todo lo que hemos pasado en todo el mundo y en nuestra realidad más cercana. Teníamos que acordarnos de nuestra gente más que reivindicar cositas de nuestra murga. Es mejor cantarle al canario, al pueblo, que al final es a quien nos debemos.

Cuando estaba sobre el escenario esperando los premios y escuchó ‘tercero, Chancletas’, ¿qué pensó?

Vi las quinielas que se publicaron en las redes sociales, y yo pensaba que estábamos entre segundo o terceros.

¿Para ti que puesto tenía?

No vi las obras murgas, pero me bajé un poquito... creo que estamos para hacerlo mucho mejor de como nos salió en la final, porque la murga está muy preparado.

¿En algún momento pensó que se iban a quedar fuera de los premios de Interpretación?

Pensaba que íbamos a estar entre los tres ganadores.

¿Y cuando se anunció: ‘segundo, Chismosos’?

Ahí me temblaban hasta las orejas porque ahí piensas de todo, hasta que igual nos descalificaban. Sí tenía un pálpito de que podíamos ganar.

¿Y cuando escucha: ‘primero, Gambusinos’, de quién se acuerda?

De la familia, sin ninguna duda. De nuestras familias que ha supuesto especialmente en este tiempo de pandemia, salir nosotros para ir a ensayar y dejarlas a ellas en casa.

Pero con Gambusinos no solo ganan sus familiares, sino que representan a Fuerteventura.

Sí, somos conscientes y asumimos y sentimos ese reto y apoyo. Ha habido una ola a favor de Gambusinos que se ha convertido en tsunami el día siguiente de la fase. Fue una cosa increíble. Yo creo que jamás había recibido tantos mensajes ni hablado con tantas radios como después de la actuación en la segunda fase del concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Tanta gente!. Las redes sociales se dispararon. La verdad que no esperábamos tanto. Todo el mundo se ha volcado.

Un cumpleaños por todo lo alto.

Coincide que estamos celebrando el veinte aniversario de nuestro nacimiento y todo estos que estamos viviendo es alucinantes para nosotros.

Y todo por una broma...

Si, fue en el local de la murga, que estábamos de risas mientas tomábamos una cerveza cuando algún componente planteó: ‘algún día tenemos que ir a concursar a Las Palmas, ¿por qué no? Si la gente además nos dice que estamos bien. Pero eso fue hace un par de año, y siempre le decía a los chicos que un día íbamos a ir a participar en el certamen de Las Palmas.

¿Los Gambusinos del parque son los mejores de la historia?

Bueno, llevamos un par de años muy bien. El último año de concurso no estuvimos tampoco en un demasiado alto. El anterior sí estuvimos más alto. Tu sabes que estos son ciclos.

¿Qué pasaría si viniera a Las Palmas de Gran Canaria Las Sargoriás, de Corralejo?

No te puedo decir. No sé cómo están ahora porque no las he escuchado, pero ¡Las Sargoriás es una murga que agüita, eh!, pero no lo vayas a poner que esta gente (en referencia a su murga) me mata (comenta entre risas).

¿Las Sargoriás les han dicho algo?

Desde el principio nos desearon suerte.

¿Podrían estar en el concurso de la capital grancanaria?

Si, sin problema. Mira que Las Sargoriás nos ha barrido a nosotros más de una vez (se ríe).

¿Vienen por casualidad este año y miran al futuro para volver al Carnaval grancanario?

Vamos a ver. Lo de siempre es cerrar el año, hacer balance y ver la reacción de la gente, porque igual para alguno es un broche y decide irse para su casa. Vamos a ver lo que tenemos de aquí a allá.

¿Qué les espera en Fuerteventura?

No lo sabemos, pero nos están llamando de todos lados. Siempre recibimos invitaciones, pero ahora más. Vamos a ver cómo gestionamos esto.

¿También de fuera de Fuerteventura?

Sí, precisamente el viernes tenemos que volver a Las Palmas de Gran Canaria para participar en la Gala de Elección de la Reina.

¿Van a desfilar o cantar?

Vamos a cantar.

¿En directo?

Sí, me imagino, claro.

¿Y qué tema han elegido?

Aún no lo tenemos seguro, pero queremos cantar el de final, pero bien interpretado.

¿Y quién les cubre ese traslado a la gala de la reina adulta?

Está pendiente, porque nos llamaron esta mañana (por la de ayer) y nos dijeron que ya negociábamos ese asunto, pero la gente está dispuesta a volver a ir.

¿Ya tienen nuevas ideas para el próximo año?

Tengo las ideas que están apuntadas en la agenda, pero aún no las he desarrollado.

¿Cómo se organizó Gambusinos para trasladarse dos veces a la semana de Fuerteventura a Gran Canaria?

Ha sido un trabajo encomiable de la directiva que no veas. Nos hemos movido ochenta personas, el grueso en barco y algunos en avión, para poder sortear los compromisos laborales.

Primero en Interpretación y terceros en Vestuario.

La fantasía que lucimos es de Lito Díaz, diseñador de Tenerife (Mamelucos y Mamelones). Vimos trabajos revolucionados y trabajados de él en Fuerteventura. Quedamos, nos trasladamos a Tenerife, lo conocimos y nos encantó lo que vimos. La primera impresión es muy importante y no nos equivocamos.