No fue su noche. Demasiados altibajos en la afinación y en vocalización. Su tema, sobre la salud mental en las mujeres, no es mala idea; pero su mensaje puede ser que haya pasado de largo ya que la letra le faltaba fuerza y una mejor estructura.

Su premio, estar en la gran final. Su virtud, trabajar, trabajar y trabajar. Un tema de los más serios de la noche, bien escrito pero que no llego tanto ni al jurado ni al público. Así y todo, es el camino a seguir.

Murguero Majadero CREADOR DE INCENDIOS

Una clara demostrasion de que no contaban con pasá a la finá, la letra no se la sabia la mitá de la murga y las melodia no se la sabia la otra mitá.

