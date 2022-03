Legañosos, 40 años dando la murga

Mario Muñoz es vicepresidente de Legañosos y reconocido como la voz autorizada de Legañosos, murga salió por primera vez al Carnaval en 1982 y este año fue una de las trece que no salió porque no se daban las garantías para preparar un repertorio a la altura del segundo de Interpretación cosechado en el último concurso antes del covid. Aunque no los subieron a cantar, celebran el mismo aniversario que Serenques.