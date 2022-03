Norma Ruiz: «Participar en la Gala Drag me ha dado seguridad para poder afrontar este reto»

Se ha presentado en varias ocasiones a los Carnavales como Drag Noa. ¿Qué le llevó a dar el salto a la Gala de la Reina?

Estuve muchos años presentándome a la Gala Drag y el Carnaval siempre se lleva por dentro. Aunque una decida voluntariamente cerrar una puerta, al final se te abre una ventana y no puedes rechazar este tipo de oportunidades como la que me dio mi diseñador, que en este caso, además es amigo de hace muchos años.

¿Se imaginó alguna vez participando en la Gala de la Reina?

Al principio de mi trayectoria me decían que tenía que presentarme a la Reina. Yo luché mucho para estar en el drag y no me lo había planteado nunca pero me lo ofrecieron y no dudé porque hay que estar en todo lo que se pueda.

¿Qué diferencias ha notado hasta ahora entre ambos certámenes?

Pues la Gala Drag lleva muchas responsabilidades y estás un poquito en desigualdad de condiciones. En la de la Reina me están tratando como tal y yo lo estoy disfrutando muchísimo. También yo creo que la experiencia, la madurez y demás influye en todo esto.

Usted es una de las pocas mujeres que se ha presentado a la Gala Drag. ¿Por qué cree que no se han animado a participar más mujeres?

Pues eso me gustaría saber a mí. Yo abrí una puerta que estaba bastante dura en su momento y creo que deberían animarse las chicas a las que realmente les guste esto y lo sientan porque es una experiencia maravillosa.

¿Le daría algún consejo a las mujeres que quieran animarse a participar en la Gala Drag?

Por supuesto. Hay muchas niñas que siempre me han preguntado o que, al haberme visto a mí, se han animado a dar el paso y siempre les digo lo mismo. Si es lo que realmente les gusta que vayan hacia delante, a por todas, porque siempre va a haber gente que hable, tanto para bien como para mal, y tienes que hacer al final lo que te haga feliz.

En programas como Drag Race hasta hace menos de un año no había ninguna representación de mujeres cisgénero. ¿Cree que es necesario para dar una mayor visibilidad?

En Drag Race aquí está por estrenarse la segunda temporada y no hay ninguna chica. Creo que el término drag en Canarias lo hemos llevado a otro extremo y a lo mejor no es lo que se espera en un concurso como ese. Pero yo creo que tiene cabida porque el drag es bastante variado y al final es una performance, una fantasía, una locura y, ¿por qué no? ¿Quiénes somos nosotros para cerrarle las puertas a nadie?

¿Cree que el haber participado en la Gala Drag le ha servido para tener más tablas sobre el escenario?

Por supuesto. Tablas he pisado bastantes pero siempre tenemos un poquito de nervios antes de salir y eso es también lo que te da vidilla. Pero sí, creo que me ha dado seguridad para poder afrontar este reto.

¿Ha percibido el apoyo del público que le seguía como Drag Noa?

He notado el apoyo más del equipo, en este caso, de mi fantasía, de Querido Néstor y de alguna persona más puntual. La verdad que un apoyo en masa de la gente del drag no.

¿Le ha dado algún consejo a las otras candidatas que se presentan por primera vez a la Gala?

Hemos tenido poquitos encuentros por el tema del Covid y nos habría gustado pasar más tiempo juntas. Sí que hemos hablado de que entre nosotras hay bastante buen rollo y nos da pena que no haya podido ser un Carnaval normal pero nos sentimos bastante apoyadas unas por otras. A las que tenemos más experiencia también les digo que tenemos que disfrutarlo, que esto dura tres minutos y se acaba enseguida.

¿Cómo vivió el año pasado la cancelación de la celebración?

Yo lo pasé bastante mal porque fue muy triste. Había decidido en 2019 dejar de presentarme de manera individual a la Gala Drag. En 2020 salí en grupo con otros compañeros y en 2021 no hubo nada y fue un impacto total. Además, la situación mundial en general era bastante triste y de incertidumbre, no sabíamos cómo iba a ser todo. Tenemos la oportunidad de celebrar un Carnaval, aunque sea diferente, y yo estoy agradecida y super contenta.

Este Carnaval tiene la temática de La Tierra. ¿Qué haría para salvar el planeta? Creo que lo importante de preservar el planeta es empezar por nosotros mismos. Podemos proteger nuestras playas, nuestro campo, a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Después de esta pandemia horrorosa, algunos habrán aprendido a cuidarse un poquito más para con los demás. Cada uno aporta su granito de arena y entre todos podemos hacer una gran montaña. Espero que sea una buena montaña.

Nelson Delgado, el diseñador de su traje, es amigo suyo desde los 16 años. ¿Cree que eso ha facilitado que el traje sea del gusto de ambos?

Totalmente. Nelson Delgado y yo nos adoramos desde hace muchos años y él siempre me dijo que quería esperar por mí para presentarme a reina. Yo al principio estaba tan metida en la Gala Drag que ni me lo planteé pero luego, cuando vi que era en serio, me puse ciegamente en sus manos. Además, él siempre ha estado, de una manera u otra, conmigo en el drag. Nelson me ha maquillado, me ha ayudado con muchas cosas y esta vez me toca a mí ayudarle a él. Espero estar a la altura de sus expectativas.

Nelson Delgado adelantó en una entrevista a LA PROVINCIA/DLP que el traje va a contar una historia que busca conectar con el espectador. ¿Cómo pretenden lograr eso?

Yo creo que tenemos una propuesta diferente, por decirlo así. Además, este año va de La Tierra y tiramos mucho del cuidado de nuestras islas, de nuestras playas y de materiales reciclados para poder darles otra vida y transformarlos en Carnaval también.

¿Se siente nerviosa a pocos días de la celebración de la gala?

Tengo muchas ganas, la verdad.