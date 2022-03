"Cuando supe el tema y la fantasía me dijeron que el traje parece que está hecho para mí"

Esta es su primera vez presentándose a la Reina. ¿Cómo está a pocos días de la gala?

Pues es una combinación entre nervios, por ser la primera vez, pero mucha ilusión ya que es algo muy especial y único que pocas personas pueden vivir. Me siento privilegiada de poder presentar esta fantasía y poder vivir de otra manera el Carnaval ya que aquí se vive tanto, se siente desde dentro. Poder vivir algo así para mí es un orgullo.

¿Se ha sentido arropada por las candidatas que repiten este año?

Sí, siempre se ha escuchado que hay rivalidad pero, creo que estamos todas de acuerdo y lo hemos hablado, me siento super agusto con ellas. Hemos formado un equipito y eso suma más a la experiencia que es vivir esto y estoy muy contenta.

¿Qué le llevó a animarse a participar?

Tiene una pequeña historia detrás. Quien diseña el traje es mi padrino y desde hace muchos años él ha querido que yo me presentara y yo nunca quise porque era una persona muy tímida. Me gustaba el mundo del carnaval, siempre lo he vivido viéndolo a él pero nunca me había atrevido y este es el año en el que le dije que sí.

"Nunca se me había ocurrido presentarme a las comparsas pero es algo que me gusta mucho porque me encanta bailar"

¿Cómo es salir al escenario donde se celebra la Gala?

Impacta porque ves a tanta gente y son muchas emociones que tienes dentro que a uno le impresiona pero la verdad es que es una experiencia única. Cuando salimos, por ejemplo, en la Gala de Presentación fue una experiencia increíble. Al vivirlo con las chicas que sienten lo mismo que tú te ves apoyada y lo vives de una manera super bonita.

El nombre de su fantasía es 'Volver, tributo al pinzón palmero'. ¿Qué le llevó a escoger este tema?

Ya que este año el Carnaval está relacionado con el tema de La Tierra quisieron darle un homenaje. Es algo típico de Canarias, una especie de ave que tenemos típica aquí. Como podemos darle valor a algo nuestro, queremos llevarlo así y crear una historia sobre eso.

¿Se identifica con la temática de La Tierra?

Sí, me gusta mucho. Es más, cuando supe el tema, la fantasía que iba a llevar y demás, lo que me dijeron es que parece que el traje está hecho para mí por todo lo que lleva. Me siento identificada y orgullosa de poder contar esa historia porque para mí es algo muy bonito. Encima está relacionado con nosotros, con Canarias, y me siento un poco con la responsabilidad de poder presentarlo bien, de contar la historia como quiero para que le llegue a la gente y, más en estos tiempos, dar ese soplo de esperanza.

En relación con la temática de este año. ¿Qué haría para salvar el mundo? En mi casa siempre se nos ha inculcado el tema del reciclaje y lo llevamos a cabo, pero son mil cosas las que se pueden hacer. Desde controlar el agua que uno consume, el reciclaje, ser conscientes de que no es solo abrir el grifo y dejarlo ahí sino que, si todos controlamos eso, podemos aportar y podemos hacer que el planeta vaya mejor. Solo hay uno y somos nosotros los que tenemos que cuidarlo porque no hay un plan B para esto.



Esta edición estará siendo diferente a otros años por la pandemia. ¿Cómo lo está viviendo?

Complicado, creo que como todo el mundo. Llevamos un tiempo pasándolo mal pero hay que buscarle también la parte positiva. Es verdad que a veces es un poco contradictorio en los tiempos que estamos pasando hacer un Carnaval, pero también hay que buscar las cosas buenas, los momentos que tenemos de felicidad. Para mí los Carnavales son momentos en los que la gente se divierte y se expresa. Creo que es importante también, dentro de todo lo malo que estamos viviendo, poder tener ese soplo de felicidad para seguir, avanzar y saber que hay esperanza, que esto sigue y que lo vamos a conseguir y a pasar.

¿Cuáles son sus puntos fuertes de cara al certamen?

Solo sé que yo lo voy a hacer con mucha pasión, igual esa es una de las cualidades. Pasión porque sé el trabajo que hay detrás. Tengo la suerte de que lo he vivido paso por paso, desde el minuto uno, y sé el gran esfuerzo que hay en el equipo. Para mí hacerlo con pasión creo que es el mayor regalo que les puedo dar, tanto a ellos como a todo el que me esté viendo.

¿Hay algún carnaval que recuerde en particular?

Te diría que el último porque es el que tenemos más reciente ahora mismo pero para mí todos tienen algo especial. Si uno se lo pasa bien, se divierte, se disfraza y va con esa intención, todos tienen algo.

¿De qué se disfrazó los últimos carnavales?

Son tantos días que cada día me disfrazo de algo diferente, o al menos lo intento. Fue un disfraz muy sencillo que hice con un grupito de amigas y lo creamos en nada, coger tres telas. Hicimos un disfraz ambientado en la temática de África y la verdad es que estuvo espectacular.

¿Ha pensado alguna vez en presentarse a las comparsas?

No, no se me había ocurrido nunca pero es algo que me gusta mucho porque me encanta bailar. Es un tema que siempre lo habíamos comentado entre mis amigas y yo que estaría super guay. Pero nunca me lo había planteado.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Me gusta mucho bailar, siempre que puedo lo practico. También salir con amigos, disfrutar del tiempo, leer, un poco de todo.

¿Alguna serie que le guste ver?

Me suelo enganchar a las series cortas. Tampoco tengo mucho tiempo de estar sentada enfrente de la tele, pero de momento no tengo ninguna en especial.

¿Y alguna película?

Me gustan mucho las películas de Will Smith. Siete Almas, por ejemplo, es una película que me transmite mucho y me gusta el mensaje que tiene.