Minerva Hernández: «Mi abuela me decía que yo tenía tantas ganas de ser Reina del Carnaval que me duró dos años»

Hace dos años fue coronada reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo recuerda ese momento?

Después de dos años lo tengo grabadísimo. Sobre todo la actuación, para mí, si me das a elegir un momento de esa noche, e incluso de todo el reinado, serían los tres minutos sobre el escenario. Es lo que recuerdo con más cariño, aunque tengo toda la gala clavadísima a fuego como si fuese ayer.

Gana el título y apenas tres semanas después decretan el confinamiento. ¿Qué le significó ese cambio tan profundo?

Un shock, como para todos. Hago un análisis de la situación por la que he pasado a nivel emocional y me doy cuenta que pasé por momentos de ansiedad bastante fuertes porque no sabía cómo gestionar el remolino de emociones que tenía delante. Venía de un subidón muy grande, de una planificación que me había hecho. Tenía claro que iba a utilizar este papel para no solo llevar el nombre del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria; me dedico a las redes sociales y quería aprovechar esas sinergias a nivel profesional. Es más, tenía una agenda cerrada para todo el año que había pactado con Promoción. Entonces fue un golpe duro, pero también un motor nuevo para reinventarme y para sacar fórmulas nuevas, para el Carnaval y para mi marca personal.

Del subidón de ganar en un parque abarrotado a confinarse.

Ganar fue como la emoción de haber cumplido un sueño. Un sueño que a priori parecía inalcanzable, y pasar de eso a que todo se parara me impactó. Se fueron cayendo cosas poco a poco. Pasé de tener llamadas de felicitación a tener otro tipo de llamadas de cancelaciones de eventos, encima las noticias que había.

Una vez pasado todo aquello. ¿Cómo ha sido ser reina en la nueva normalidad?

Ha sido un honor. Poder reinventarme junto al equipo del Carnaval; interiorizar que la fiesta vive en nosotros. Para mí ha sido un orgullo ser embajadora de estas fiestas y de la ciudad durante dos años en los que más que nunca necesitábamos que su espíritu siguiera ahí. Ha sido un privilegio.

Ha ido a distintos eventos, entre otros a Fitur en 2021. ¿Cómo fue aquello?

Fue increíble. Llegamos a Fitur con una campaña muy emotiva, sobre que el Carnaval vive en nosotros; porque verdaderamente es una seña de identidad y forma parte de nuestra esencia como canarios. Fue algo único. Pusieron un cartel en la Gran Vía de Madrid con los dos protagonistas de la fiesta [ella y Sethlas, el drag ganador de 2020]. El reinado me ha traído cosas muy buenas, a raíz de esa lona y de toda esa promoción en redes sociales; todo lo que puse en mi cuenta de Instagram esos días, me ha abierto muchísimas oportunidades laborales.

Han sido dos años de reinado. ¿Cómo está siendo esta recta final tras un periodo tan largo?

Está siendo un momento muy emotivo, tengo sentimientos encontrados. Que este viernes vaya a tener por fin una sucesora es una muy buena señal porque significa que la vida continúa. Pero, a la vez estoy emocionada por esta vuelta al parque. Han sido dos años muy intensos, aunque es necesario cerrar una etapa para abrir otra.

¿El reinado ha sido como se lo esperaba?

Diría que ha sido mejor. Ya no por los dos años, sino por todo lo que han supuesto. Es algo que me decía mi abuela, ‘tenías tantas ganas que te duró dos años’. Es verdad, creo que todas las que nos presentamos tenemos un sentimiento muy fuerte, pero para mí esta fiesta es algo súper importante desde que tengo uso de razón. Por eso ha sido mejor, porque tenía un papel trascendental. Estoy orgullosa de ello.

¿A qué se dedicaba profesionalmente antes?

Trabajaba con departamentos de marketing, organizaba eventos. Claro, todo eso se paró. Además, soy creadora de contenido. Ser reina del Carnaval te abre puertas si sabes gestionar ese campo de visibilidad que te da el título. Teniendo en cuenta eso, he seguido formándome; soy ahora social media manager, me dedico a hacer estrategias digitales para empresas. Trabajar en mi marca personal y aprovechar esa sinergia con el Carnaval para comunicar a través de redes sociales ha hecho que sea una carta de presentación. Me ha servido también para estrenarme con Televisión Canaria haciendo directos.

Estos días la hemos visto en varias galas delante de las cámaras. ¿Le gustaría seguir en esa línea?

Estuve en la Gran Dama, el concurso de comparsas y la Gala Infantil. La primera toma de contacto fue un poco a tras pie pero seguí trabajando con el equipo espectacular que tienen, con el que me he sentido arropada, y con la siguiente toma de contacto ya estaba en mi salsa. Quiero seguir por este camino, porque si de algo me he dado cuenta es que me encanta comunicar. Me gusta llegar a las personas y empatizar con ellas.

¿Un antes y un después?

Sí. Es un poco como lo enfoques. Tenía claro que si me presentaba y conseguía ganar tenía que aprovecharlo y exprimir esa posición para encontrar mi hueco.

¿Está deseando volver a vivir los carnavales desde otra perspectiva? ¿Tiene algún disfraz pendiente en el armario?

Tengo ganas de que esto continúe para vivirlo desde el otro lado y de las calles. Tenía uno para los carnavales de Maspalomas de 2020, iba a ir con mis amigas de brujas del tarot. Habíamos preparado montón de cosas que ahora están ahí guardadas y que espero sacar en julio. Me gusta salir para vacilar con el disfraz y reírme.

La temática de este año es ‘La Tierra’. ¿Se hace lo necesario por cuidar el medioambiente?

Creo que siempre podemos hacer más, pero estamos en el camino. Me encanta el mensaje del Carnaval de este año porque era el de mi fantasía.

¿Esta era su alegoría preferida entre las que propusieron?

No lo tenía claro. Me gustaba ‘Las Vegas’ por el tema de divertirnos, pero creo que este era el mensaje con el que teníamos que volver. Una especie de nuevo punto de partida, de reflexión.

¿La veremos otra vez sobre el escenario en un futuro?

Igual incluso en la Gran Dama, quien sabe. Me encantan las comparsas, las murgas. De niña estuve en murgas infantiles en Fuerteventura, que es de donde soy. Estuve en una adulta hasta que fue insostenible en el tiempo al irme a estudiar fuera.

Justo ganaron Los Gambusinos el concurso de murgas.

Sí. Estoy muy contenta y súper feliz por ellos. Vinieron muy preparados, estaba toda Fuerteventura aquí. Que actúen en la Gala de la Reina este viernes será emocionante. Al final creo que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es también el de la provincia; me encantaría que se fomente este tipo de cosas. Sería una buena idea una gran final de provincia.

¿Qué consejo le da a su sucesora en el trono?

Que lo disfrute muchísimo, porque es algo que solo se vive una vez y que se lo tome como una responsabilidad.