La Gala Drag Queen del Carnaval de «La Tierra» tendrá tres presentadores de altura: la drag y cantante Supremme De Luxe y los periodistas Roberto Herrera y Fátima Plata. El trío será el encargado de conducir el acto de mayor reclamo de las carnestolendas en el que los 16 finalistas volverán a subirse a las plataformas el viernes 18 de marzo, a las 21:15 horas, para disputarse el título de ganador. La cita más internacional y esperada de las fiestas contará en su regreso al parque Santa Catalina con la actuación musical de la popular artista grancanaria, Cristina Ramos y de la vencedora del Benidorm Fest y próxima representante de Eurovisión, Chanel.

Supremme De Luxe comenzó su andadura como transformista a finales de los años 90 en numerosas salas de su Madrid natal. Su talento y desparpajo pronto le hicieron despuntar, no tardando en convertirse en maestra de ceremonias de numerosos eventos LGTBIQ+. Tampoco se le resistieron las tablas de los teatros donde ha realizado numerosos proyectos entre los que se encuentran, entre otros, Encerradas en un Pryconsa, Ellas cantan, ellas cuentan o Intimísimo, la última obra que protagonizó en 2021. Un año dulce en el que esta artista multidisciplinar que cuenta con un álbum y varios sencillos, saltó a la fama al convertirse en la presentadora de Drag Race España.

Experiencia y carisma que, sin duda, le harán meterse al público en el bolsillo en el que será su debut en la Gala Drag. Junto a ella, en el escenario, estarán Roberto Herrera y Fátima Plata, dos rostros conocidos de Televisión Española y Televisión Canaria, respectivamente, así como del propio Carnaval, donde han estado al frente de numerosos actos en diferentes ediciones.

Herrera, reconocido carnavalero que dirige y presenta el magacín Cerca de ti, remonta su veteranía a la primera Gala Drag Queen de la que fue conductor en 1998. Desde entonces, su saber hacer ha estado presente sobre las tablas de este evento internacional hasta en doce ocasiones, la última en 2020 cuando además fue pregonero de la fiesta. Su bagaje también le llevó el año pasado a presentar el programa El Carnaval vive en tu corazón realizado durante el parón ocasionado por la pandemia, así como se le ha podido ver en una Gala de la Reina y hasta trece preselecciones Drag, entre otros actos de las carnestolendas.

El recorrido en Santa Catalina de Fátima Plata alcanza a concursos como el de Maquillaje Corporal y las comparsas adultas e infantiles. Este año, la actual presentadora del informativo de TVC los fines de semana también se estrena en la Gala Drag en la que volverá a compartir con el público su simpatía y cercanía en una noche que estará llena de sorpresas.

Actuaciones

Uno de los platos fuertes de la velada lo protagonizará Chanel Terrero, quien interpretará sobre el escenario del Carnaval su canción SloMo. Tema que convirtió a la artista cubano-española en ganadora del Benidorm Fest 2022 y que defenderá como representante de España en el próximo Festival de Eurovisión. Cantante, actriz y bailarina, a sus 31 años aglutina experiencia en musicales como Mamma Mía!, Flashdance, El Guardaespaldas o El rey león. Chanel, además, ha participado en numerosas series de televisión.

La inconfundible voz de Cristina Ramos sonará también en la noche más trasgresora de la fiesta. La madrina que defendió en el programa de televisión Imagina 2022 la alegoría de «La Tierra» regresa a las tablas del parque para homenajear a la desaparecida cantante italiana, Raffaella Carrà. Capaz de pasar de la ópera al rock con naturalidad, la maestría de la artista grancanaria que saltó a la fama tras ganar en 2016 Got Talent ha traspasado fronteras, convirtiéndose en la única cantante en el Top 5 de America´s Got Talent The Champions y Golden Buzzer de David Foster en GTW China.

Por otro lado, Dácil Santana, Thania Gil y Saray Castro serán las encargadas de hacer un recorrido por la música de los 90 acompañadas de drags y transformistas en la gala en la que también se escuchará por primera vez en directo The power of freedom. Primera canción oficial de la Gala Drag compuesta por el dj y productor, Ray Castellano.

Difusión en directo

La Gala Drag será emitida en directo para todo el Archipiélago desde las 21:15 horas. Igualmente podrá seguirse en las Islas y en la Península en directo a través de La 2 de Radio Televisión Española, cadena que además difundirá el acto en su Canal Internacional. Las personas interesadas en seguir la noche más trasgresora de la fiesta podrán hacerlo también en streaming en la lista de reproducción del Carnaval en YouTube y en su perfil Facebook internacional: Las Palmas de Gran Canaria Carnival.

Votación del público con premio

El público seguidor del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tiene de nuevo en esta edición un aliciente para participar en la elección del Drag de las carnestolendas de 2022. Y es que El Corte Inglés sorteará una tarjeta regalo valorada en 1.000 euros entre aquellos que emitan un voto válido para elegir al Drag Queen de la fiesta dedicada a «La Tierra». Para ello, basta enviar un SMS al teléfono 928 101 010 con el mensaje DRAG espacio y el número del candidato.