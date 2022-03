Gáldar hace un recorrido por la carrera de Drag Vulcano

El Museo Agáldar acoge hasta este domingo 20 de marzo la exposición 'Vulcano. El camino al éxito' que realiza un breve recorrido por la trayectoria del drag Isidro J. Pérez. En ella se presentan objetos característicos de su paso por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y de su experiencia en la primera temporada del concurso de Atresplayer Premium ‘Drag Race España’. El público que acuda a la sala podrá ver de cerca algunas de las plataformas, vestuarios y bandas que Vulcano ha lucido en la última década.

Con la Gala Drag Queen que se celebra este viernes en el Parque Santa Catalina el galdense cumplirá diez años presentándose al certamen. «Yo siempre he dicho que el número diez es un número redondo y es perfecto para mostrar tus ideas, participar y, si te lo montas bien, dejar huella en el Carnaval», aclaró.

Una década en el Carnaval

«El Carnaval ya es cultura y el drag, como uno de sus grandes personajes, también, ya no solo por parte del Carnaval sino por parte de la noche, de las fiestas y de todas las celebraciones», aseguró. La idea de lanzar la exposición surge del director del Museo Agáldar Miguel Bolaños, que es también amigo de Isidro J. Pérez y uno de sus ayudantes de escenografía y vestuario. Vulcano explicó que ya que el museo es sobre la historia de la ciudad de Gáldar «Miguel me propuso que qué mejor en esta época que convertirse también en un museo de la historia del Carnaval, de la que yo también soy parte».

Isidro J. Pérez era carnavalero desde pequeño y la Gala Drag le hacía sentir que tenía que participar y formar parte de esa fiesta. Entre todos los objetos que se muestran en la exposición, guarda un especial recuerdo de sus primeras plataformas. «En ellas había mucha ilusión, sobre todo siendo un niño de 17 años que se moría por subirse a unas plataformas y por vivir lo que se sentía encima de ellas», garantizó.

El acogimiento del público ante esta exposición ha sido muy positivo hasta el momento. Explicó que una de las paradas que realizan los seguidores aparte de la preselección drag y de la gala del viernes es la exposición. El galdense mostró su sorpresa al «ver cómo hay gente que para la Gala se ha comprado entradas desde la Península e, incluso, desde el otro lado del charco, desde Sudamérica».

«El verdadero concurso es sorprender al público que me conoce», asegura Vulcano

Vulcano afirmó que siempre ha sentido un gran apoyo a nivel internacional porque la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria es muy seguida desde países como Perú, México, Colombia o Venezuela. A su vez, destacó el cariño de sus seguidores peninsulares, que crecieron con su participación en Drag Race España.

«Sorprender al público que me conoce es el verdadero concurso al final porque siempre intentas superarte y mejorar en vestuario, coreografía, contar una historia o transmitir un mensaje», aseguró Vulcano. «Imagínate cada año tener que superar todo eso, es como que ya no sabes qué hacer. Por eso digo que ya once veces me explotaría la cabeza», añadió.

Con la fantasía que presenta en su décima participación en la Gala cree que va a lograr que todos se identifiquen porque «es algo que nos ha tocado vivir a todos», pero espera que el público se lo tome con humor. Comentó que este año «se van alineando los planetas y entre la exposición y las diferentes participaciones en televisión que he tenido parece que me tienen muy presente y eso es bueno, aunque espero que no se harten de mí».