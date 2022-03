Drag Sethlas entrega "por fin" el testigo de Drag Queen Las Palmas de Gran Canaria tras dos años "súper raros"

Drag Sethlas cederá este viernes el cetro de Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria a un nuevo drag tras dos años desde que se alzó vencedor en la última edición de 2020 con su fantasía Si la tentación es hermosa, imagínate el pecado. "Cada vez que me dicen que la voy a entregar, lo primero que digo es por fin", bromea, entre risas, Borja Casillas, la persona que hay detrás de un auténtico fenómeno de masas, uno de los drags más queridos y populares de los últimos años en el Archipiélago, y que tiene por delante nuevas aventuras que le llevarán a la Península y a las pantallas de muchas personas. Pero, por ahora, lo que ofrecerá este viernes es un espectáculo con el que espera dejar boquiabierto al público asistente a la Gala Drag en Santa Catalina.

"Todavía intento recordar lo que fue 2020 y parece que fue hace 100 años luz, me da una sensación súper rara. También un poco de nostalgia al ver que el tiempo ha pasado tan rápido, de esa manera, y lamentablemente Minerva (ganadora de la Gala de la Reina de 2020) y yo no pudimos disfrutar todo lo que podíamos haber disfrutado un año normal", señala Casillas a pocas horas de regresar al escenario que le encumbró en 2020, tras haberlo hecho también en 2017, polémica incluida. Y es que su fantasía ¡Mi cielo! Yo no hago milagros, que sea lo que Dios quiera causó ampollas entre los altos cargos eclesiásticos del país, al salir caracterizado como la Virgen María para luego transformarse en Jesús, y una asociación de abogados cristianos llegó a denunciar la actuación, que fue borrada del archivo digital de RTVE, ante la Fiscalía al entender que existía un posible delito de ofensa a los sentimientos que, finalmente, fue archivado. Incluso llegó a suscitar las críticas en Tenerife. El presidente por aquel entonces del Cabildo de Tenerife, el nacionalista Carlos Alonso, censuró que se utilizara la libertad "para ofender tanto los valores de tanta gente".

Pese a la polémica, Casillas tuvo mucho trabajo y una ardua labor de representación del Carnaval durante esos primeros 12 meses de reinado. Pero, con la pandemia, todo quedó parado, también su propia labor como drag en otros espectáculos. Las diferencias entre su primera vez y esta última han sido palpables.

En cualquier caso, recuerda con especial cariño cómo se "echaron a la calle" Minerva y él el año pasado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, donde hicieron varias actividades para promocionar el Carnaval capitalino. "La experiencia fue como las otras veces que pude ir, maravillosa y espectacular. Nos echamos a la calle de Gran Vía, pusieron una lona con una foto mía y de Minerva, y en ese sentido muy guay", resalta Casillas. Pese a ello, sí que admite que le hubiera gustado "hacer mucho más" como embajador de la ciudad, sobre todo para "ampliar un poco más los horizontes" de las populares fiestas.

Este año, sí ha podido disfrutar un poco más de las fiestas, y estuvo presente en la Gala de la Reina, el concurso de comparsas o la preselección Drag. "Teniendo en cuenta que la gala Drag Queen es uno de los últimos eventos del Carnaval, previamente a la gala casi no se puede pisar muchas de las calles y galas porque al final estás trabajando en la fantasía", reconoce el drag, quien no quiere mojarse sobre quiénes considera favoritos para la gran noche de este viernes. Por encima de todo, porque muchos son amigos suyos y no podría opinar, pero sí que vio en la preselección que hay "cinco o seis que marcan el nivel". Eso sí, señala que en esta edición le ha faltado "algo más de maduración en las ideas, había buena producción, buenos vestuarios, pero me faltó algo más de show".

En ese sentido, cree que es un "error" el hecho de dejar toda la planificación de la actuación para el último momento: "Independientemente que hubiera o no gala este año, el estructurar y el crear nunca están de más. Se pueden hacer cosas, que si no sale un año, sale al siguiente". Él es una de esas personas que trabajan incluso en verano, pensando fantasías, y asegura que se lleva una libretita y lápiz a la playa para apuntar todo lo que se le va ocurriendo. "Y quizás, eso es uno de los puntos en los que se destaca el desarrollo de las fantasías, que tienen ese trabajo previo, ya no solo mío, sino de todo el equipo que me rodea, que hacen que todo salga como tiene que salir, y que están ahí para ayudarme a buscar soluciones y rectificar", agrega.

También confiesa que votó por la temática de La Tierra en la gala que tuvo lugar el verano pasado para decidir el leitmotiv de las fiestas, si bien en un principio le agradaba más la idea de Las Vegas. "Cuando vi la escenificación y representación de cada una de ellas, me acabó llamando mucho más La Tierra", apunta para luego afirmar que en aquella ocasión le despertó "emociones y sentimientos" que le hicieron cambiar de parecer.

Drag Race España

Sobre su participación en el programa de Atresplayer Premium Drag Race España, Casillas se muestra muy ilusionado, y aunque no puede adelantar nada por contrato, sí que anima a la población canaria a que lo vea y muestre su apoyo a drag Sethlas. "Sí puedo decir que se avecinan unos tiempos maravillosos, una edición maravillosa, y que sobrepasa todos los límites", concede, visiblemente emocionado. De hecho, se coincidirá en el escenario de Santa Catalina con Supremme De Luxe, presentadora del formato de Atresplayer, que también conducirá la gala junto a Roberto Herrera y Fátima Plata.

Sobre la participación de Drag Vulcano en la anterior edición del programa, Casillas cree que pudo verse saturado por la experiencia, aunque no pudo ver los capítulos. "Disfrutó lo poco que pudo haber disfrutado, seguro que hubiera podido hacerlo mucho más, pero yo siempre le he dicho que no hay mal que por bien no venga, y que el destino y las cosas están escritas de esa forma es por algo", asevera el último Drag Queen de la ciudad. Y, sobre si el drag canario está menos valorado en Península, declara categóricamente que son "opiniones", y que, en la suya, "el drag canario es súper codiciado, querido y amado por muchísima gente al ser el mejor drag del mundo".