Drag Vulcano: «Iría a Latinoamérica, en barca si hace falta, sé que seríamos muy bien recibidos»

Diez años acudiendo al escenario del parque Santa Catalina y, por fin, como decía el título de su fantasía. ¿Qué significa llegado a este punto de su carrera?

Siempre me he planteado limitar mi trayectoria a un periodo de tiempo. Parece casualidad, que los planetas se han alineado con la Tierra que tenemos en el escenario o algo así; al final todo ha sucedido como pensaba o incluso mejor. Los cuatro doces es algo flipante, no me lo esperaba. Estaba, y estoy, en shock. Después de 10 años conseguir este triunfo apoteósico es la mejor retirada del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para drag Vulcano.

Cada mesa del jurado que pasaba le daba la puntuación máxima. Lo mismo con el voto del público. ¿Qué sintió en ese momento?

Estaba flipando. Sabía que el público no me iba a defraudar, lo veía en la gente que estaba en el parque Santa Catalina. Después de 10 años notas cuando la gente está contigo. Lo veía y flipaba. No me lo podía creer.

¿Cómo ha visto la actuación desde dentro?

La viví a tope. Tuve algunos fallillos, porque nada es perfecto. Pero la sentí y vi al público conmigo. Aunque pasara algún fallo la gente estaba con nosotros y tenía que seguir para adelante, para arriba; no puedo venirme abajo porque sabía que estaba para ello.

¿Qué planes tiene de aquí en adelante?

Disfrutar del reinado, que será más corto que el de mi antecesor [el de drag Sethlas duró dos años por culpa de la pandemia]. Corto pero intenso. Ya tenemos alguna cosa cerrada, con trabajos en Madrid, Barcelona o Granada. Tengo muchas ganas de recorrer la Península y Canarias, claro. Porque drag Vulcano está dispuesto a viajar y a trabajar donde haga falta.

¿Su participación en el concurso de televisión ‘Drag Race’ le dio a conocer en Península? ¿Cómo fue ese salto?

Tengo que decir que con sí con sa. Porque al final, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, parece que no, pero es conocido a nivel internacional. Drag Race al final es un programa de televisión y ahí conoces a la persona, por así decirlo, más que al drag. Ya solo por participar en esta fiesta ya era conocido. A nivel internacional nos conocen muchísimo y son muy seguidores. La gente ama el Carnaval de aquí. Te lo puedo decir yo o cualquiera de los drags, tenemos muchos fans de fuera. Latinoamérica nos ama. Hay gente que incluso consigue fotos que te quedas, ¿de dónde la ha sacado? Básicamente porque no las tengo ni yo.

Si se le diera la oportunidad, ¿Encantado de saltar el charco a América Latina?

Por supuesto. No me lo planteo ni media vez. Para allá que voy en barca si hace falta o nadando. Me muero si voy a Latinoamérica. Sé que seríamos muy bien recibidos. Tanto yo, como cualquiera de los drags que vienen aquí al Carnaval. Es muy gracioso porque estando en la gira de Drag Race venía gente, sobre todo de Venezuela, y me decían ‘vengo de la octava isla’.

Usted es de Gáldar. ¿Qué se siente al ganar en representación de su ciudad?

Diez años que me he presentado y diez años que siempre he representado a Gáldar. Que me patrocine el ayuntamiento y me dé esa oportunidad de vivir este sueño es magia. Ojalá los 21 municipios de Gran Canaria apoyaran a uno de sus drags locales. Al fin y al cabo el drag es cultura y que un ayuntamiento se dé cuenta de eso y lo patrocine es mágico. Me recibieron con voladores y todo; la rama, una romería y hasta Santiago en la puerta de la iglesia me están esperando allí.

¿Cuál cree que ha sido la clave de su actuación?

Creo que ha sido mezclar algo tan cotidiano para nosotros, tan tristemente cotidiano como ha sido la pandemia, con una fiesta. Algo con lo que hemos pasado tan mal con algo que estamos añorando tanto. Una fiesta, una verbena que a todos nos encanta, y todo lo que representaba eso. El ¡Por fin! del final y del principio de todo lo que ha pasado en dos años.

De hecho en la actuación dispara y mata al coronavirus a base de anticuerpos.

Lo mato, lo mato [risas]. Es el final de esto. Tengo que decir que mi actuación es un homenaje a todos los agentes que han actuado en esta pandemia y nos han ayudado a salir adelante. No solo sanitarios, también policías, políticos. Toda esa gente que ha trabajado los quería representar.

Este año los tiempos han sido distintos a los habituales entre carnavales por la incertidumbre que ha generado la pandemia. ¿Cómo han sido los preparativos?

Ha sido todo con prisa y sin calma; y lo contrario. Ya desde el confinamiento empecé a darle vueltas con la cabeza. Estuve mirando qué podía sacar, qué podía destacar de todo lo que estábamos viviendo. El ser humano tiende a llevar incluso a lo más horrible a un meme, al humor. Eso fue lo que me incentivó. Ver cómo terminábamos por reírnos de lo que estábamos pasando. Ahí vi que podía sacar un tema con el que la gente pudiera sentir empatía conmigo y con el espectáculo.

Lleva entonces casi dos años preparando la actuación.

Sí, dos años. Aunque no tenía tan seguro lo que quería hacer porque había que valorar muchas cosas. Cómo afectaba todo esto a la mentalidad de las personas, porque al final si hago algo que pueda molestar no lo hago. Hay que buscar que la gente se divierta, lo pase bien y se sorprenda.

Su actuación fue variada y entre otros elementos metió verbena. ¿Cree que se ha perdido esa temática en el drag? La diversidad musical o el humor estuvo bastante ausente en la mayoría de actuaciones.

Uno tiene que pensar lo que está deseando escuchar el público. Hay veces que quiere un boom, un musicote, y otras que quiere verbena. En mi caso, lo tenía claro, después de estos dos años verbena querían seguro. Es más, noté que el parque vibró en ese momento. Pero todas las actuaciones son válidas, porque al final hay mucha variedad de público, que están deseando muchos tipos de temas, desde Ráfaga hasta un house a tope. Ojo, de mi equipo, casi todos dudaban de esa canción [una versión merengue de El sol no regresa, de La quinta estación]; pero tenía clarísimo que tenía que estar. No es que sea el alcohol, la mejor medicina [canta], encima tiene el doble sentido, así que me venía como anillo al dedo.

Lo cierto es que hace unos años era algo más habitual en la gala, esta vez hubo poca variedad musical.

Siempre ha sido como muy variable. Está el drag que siempre saca reguetón, que es un tipo de música que gusta y al final hay que darle al público lo que pide, pero también es importante lo que tú disfrutes. Si no lo haces, la gente lo va a notar; ellos piden que lo disfrutes en la actuación para que lo puedan vivir.

¿Cree que la incertidumbre de la pandemia ha afectado para mal a las actuaciones?

El nivel general de la gala puede estar al gusto del consumidor, pero si me paro a analizar una a una la actuación de los otros 15 participantes y cada uno ha evolucionado para bien. Han mejorado y han subido el nivel personal. Se lo han currado un montón, dos años han tenido, como para no. Quisiera felicitarles. Que sigan así, porque hoy he ganado pero mañana puede ser cualquiera, yo tardé 10 años.

¿Este será su último año?

Sí. Después de estos cuatro 12... Mira, nunca diré que de este agua no beberé, pero la experiencia que me llevé anoche ha sido la más espectacular de mi vida como drag. ¿A qué más puedo aspirar? Lo que quería ganar era esto. Tampoco quiero desaparecer, pero sí descansar al menos un par de años, refrescar la mente. Esto satura. Son tres minutos pero un año preparando todo.

¿Y a partir de ahora qué?

Disfrutar el reinado, preparar mi despedida del año que viene, que Sethlas me lo puso difícil. Luego Dios dirá, ni lo sé yo. Con el tiempo veremos, pero Vulcano siempre estará.