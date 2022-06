Shaila Dúrcal, sobre su participación en el Carnaval de Maspalomas: "Será una noche mágica"

"Me encanta poder estar aquí, parece que no ha pasado el tiempo porque todo sigue igual de bello incluso mas después de toda esta etapa de pandemia que hemos pasado; poder llegar a este carnaval es maravilloso, lo han hecho muy bonito y desde ayer siento una energía muy positiva". La cantante madrileña Shaila Dúrcal ya se encuentra en el sur de Gran Canaria para participar este viernes en la Gala de la Gran Dama del Carnaval Internacional de Maspalomas en una actuación en la que promete que pondrá mucho sentimiento. "Será una noche mágica".

En una rueda de prensa celebrada este viernes en el Hotel Gloria Palace de San Agustín para presentar a las candidatas al cetro de la Gran Dama, la intérprete se mostró muy contenta por poder subirse por primera vez en el escenario del carnaval de Maspalomas, que ste año está dedicado a la magia. "Tengo muchas ganas de pisar ese escenario. Cuando me llamaron yo no me lo creía y pregunté ¿pero seguro que es el carnaval? Y cuando me dijeron que era para la gala de la Gran Dama me hizo mucha ilusión porque es una noche muy bonita", señaló, "es una plataforma espectacular y un escenario especial; y más aún en una plaza donde también podemos compartirlo de forma internacional".

Shaila Dúrcal no ha estado nunca como artista en este carnaval pero aseguró que lo conoce perfectamente. "Conozco este carnaval de toda la vida, es muy importante, y aunque no he actuado nunca aquí siempre soy parte del carnaval al ir de isla en isla, porque me encanta cómo celebran en Canarias este tipo de eventos". La cantante no ha querido avanzar qué ofrecerá en su actuación de este viernes por la noche sobre el escenario de Yumbo pero aseguró que será algo "muy especial". "No puedo decir mucho pero digamos que mi madre me va a acompañar porque siempre está presente conmigo y sé que la gente la quiere mucho", afirmó. Roció Dúrcal falleció en 2006.

Durante el acto, el director artístico del carnaval, Josué Quevedo, alabó la trayectoria y la figura de la artista. "Shaila es todo un referente, ofrece mucho amor y cariño y eso es muy importante porque es la gala de las personas mayores", dijo, y agradeció a las cinco candidatas que lleven "una sonrisa hasta el final".Por su parte, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, señaló que el carnaval arrancó este jueves por la noche con "mucho brillo, y ahora más porque se subirán al escenario las candidatas a Gran Dama". La gala está conducida por Carmina Martínez, locutora de Radio Las Tirajanas y el humor llegará de la mano de actor canario Matías Alonso.

Las cinco candidatas que optarán al cetro son: