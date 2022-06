Gara Morales, reina del Carnaval de Maspalomas: «Ser reina era mi mayor meta y lo conseguí a la primera»

Acaba de ser coronada como reina del Carnaval Internacional de Maspalomas. ¿Nota ya el peso del poder?

Todavía no porque aún no me lo creo (ríe). Han sido muchas emociones, así que espero que con el paso de los días vaya siendo consciente.

Es la primera vez que se presenta como candidata a la gala de la reina del carnaval, y lo ha hecho en Maspalomas, ¿Por qué? ¿Es la primera toma de contacto?

Es mi primera vez y me dieron la oportunidad en Maspalomas y no dudé en aceptarla porque tenía muchas ganas y me hacía mucha ilusión. Si se me abrió este camino, ¿por qué no aceptarlo? También me gustaría presentarme como candidata al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Soy muy carnavalera, me encanta todo lo que tiene que ver con estas fiestas como las reinas, los drags o las comparsas. De hecho también he salido en comparsas, así que lo llevo en la sangre. Presentarme a reina era como una espinita que tenía dentro, a ver si algún día un diseñador me daba la oportunidad de presentarme. Y se dio el caso y no dudé en aceptarlo.

Cuénteme esas experiencias en el mundo de la comparsa.

Llevo unos cinco años en el mundo del carnaval, primero con la compasar Kisamba, que en los últimos años tuvo mucha suerte y quedó vencedora en Las Palmas de Gran Canaria, y luego concursé este año como miembro de la comparsa Cubatao, que ganó el segundo premio de vestuario y de interpretación. Entré en este mundo porque me lo propusieron y yo me animo a todo, porque me gusta probar de todo y más aún si está relacionado con el carnaval.

Es carnavalera, ¿cómo vivió un 2021 sin estas fiestas?

Fatal. De hecho la fantasía está inspirada en la pandemia: Lágrimas de amor...por el carnaval, porque vivimos una situación muy complicada durante estos dos años. No pudimos celebrar esta fiesta y ni diseñadores ni candidatos pusimos disfrutarlo. Bueno, realmente nadie pudo disfrutarlo. Así que quisimos que esta fantasía representase todo lo que vivimos y que gracias a Dios ya vamos dejando atrás y vamos volviendo a la normalidad.

¿Qué sintió cuando se abrieron las puertas y puso el pie en el escenario?

Antes de entrar al escenario del centro comercial Yumbo estaba muy nerviosa. Era mi primera vez y no sabía cómo iba a salir o si iba a ser capaz de darle al público y al jurado todo lo que había ensayado, porque llevaba un traje de grandes dimensiones y siempre cabe la posibilidad de que ocurra algún percance que no dependa de mi. Pero me dije a mi misma que todo saldría bien y cuando estuve en el escenario vi que todo estaba saliendo a la perfección, así que lo disfruté mucho.

«Mi poder sería intentar que todo el mundo se presente a un concurso y sea feliz por un día»

¿Cómo afronta este año de reinado después de dos años de mandato de su antecesora? ¿Qué cree que le puede aportar el título a usted y usted a Maspalomas?

Espero poder disfrutar de lo que queda de carnaval de Maspalomas, para el que estaré disponible para todo lo que necesiten. Siempre llevaré con orgullo todo lo que significa este carnaval, que es algo muy grande. Respecto al título, espero que pueda darme mucha visibilidad, porque promocionaré al destino allá donde vaya. Solo quiero trasmitir todo lo que he vivido, lo que siento y lo que para mi representa esta fiesta. Porque el carnaval es vida, la vida de una ciudad que se vuelca con su fiesta. Y yo al título creo que le aportaré vitalidad.

Reina en el carnaval de La Magia. Si durante este año pudiera tener algún poder, ¿cuál sería?

Intentará que todas las personas que quieran disfrutar del carnaval y presentarse a alguno de sus concursos pueda hacerlo para que por un día se sientan muy felices. Con eso me sentiría más que satisfecha.

«Ahora quiero tener la oportunidad de presentarme a la gala de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria»

¿Le quedó algún disfraz pendiente por ponerse en 2020? Porque le recuerdo que ahora es reina y tampoco va a poder usarlo.

Pues no había caído. Han pasado dos años, pero creo que en 2020 iba a disfrazarme de hada, también vinculado con la magia. ¡A lo mejor fue premonitorio! (Ríe).

Ha cumplido un sueño, ¿ahora qué otras metas tiene por delante?

Para mi era un sueño presentarme como candidata a reina del carnaval. Esa era mi meta máxima y mira, lo conseguí a la primera. También quiero terminar mis estudios de Magisterio, y si me sale otra oportunidad volvería a presentarme a la gala de la reina sin dudarlo ni un segundo.

¿Qué cree que fue lo que más impresionó al jurado para elegirla como reina?

Este año por primera vez los diseñadores tenían que presentar a los miembros del jurado una memoria donde explican cómo se hico el traje, cuáles eran los materiales y a qué estaba dedicado. Creo que haberles explicado la fantasía y cómo hemos trabajado, además de una buena puesta en escena y la interpretación es lo que ha hecho que se decanten por nosotros, porque se ha valorado el trabajo global y no es solamente una valoración superficial del traje.

¿Qué opina de los cánones de belleza en un concurso como este?

Solamente con subirse al escenario, una persona tiene la oportunidad de ser libre. Y sea como sea físicamente, nadie tiene derecho a juzgarla. Da igual cómo la persona sea por fuera porque lo único que brilla es su luz interior. Es verdad que ahí te expones a todo tipo de críticas, pero nadie puede juzgar a nadie por su apariencia exterior.

¿Qué mensaje lanzaría a las personas que valoren presentarse a las galas del carnaval?

Si tienen un sueño siempre deben perseguirlo. Si le dan la oportunidad de intentarlo, adelante. Si sale bien, maravilloso, y si no pues al menos ha disfrutado de la experiencia. Pero hay que perseguir los sueños, eso sin duda.