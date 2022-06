Gloria Trevi, sobre su participación en la Gala Drag: «El colectivo LGTB me apoyó y convirtió mis éxitos en clásicos»

«Vengo porque estoy muy agradecida con la comunidad LGTB, porque fueron los primeros que me salvaron y que me pusieron el hombro para apoyarme en mis momentos más complicados, me comprendieron y no me señalaron; creo que en otra vida fui drag pero en esta me tocó nacer Gloria Trevi». La cantante mexicana será la artista estrella que este jueves por la noche pondrá el broche de oro a la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas, una propuesta que recibió con «mucho honor y emoción» y a la que acude como agradecimiento y apoyo a la diversidad. «Me siento agradecidísima porque esta comunidad, con sus espectáculos e imitaciones, ha hecho de mi música no éxitos, sino grandes clásicos».

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en el hotel Maspalomas Princess para presentar la Gala Drag Queen, la intérprete del mundialmente conocido Todos me miran mostró su satisfacción por poder participar en este evento. «Hablamos de la libertad y del mundo que queremos para nuestros hijos y amigos. Se trata de demostrar el talento y las cosas positivas que pude aportar la comunidad LGTB y la diversidad». La artista ha llegado a Maspalomas con ganas de ofrecer un gran espectáculo, aunque todavía no sabía qué vestido iba a ponerse. «Aún estoy pensando qué voy a ponerme, sobre todo porque voy a estar al lado de las perras más perras», señaló con humor, en referencia a los 12 candidatos que esta noche aspiran a hacerse con el cetro de reinona de las carnestolendas de Maspalomas, que este año tiene La Magia como alegoría. «Solo espero no asustarles con mi vestuario, solo sé que no dará ni frío ni calor, pero soy capaz de todo, así que pueden esperar lo inesperado». En la gala, dijo, «vamos a bailar libres, como si nadie nos viese pero todo el mundo nos mira». Gloria Trevi confesó que tiene «muchas ganas» de comerse unas papas arrugadas porque «me han dicho que son deliciosas y es de lo más típico por acá». San Juan estrena show En el acto de presentación de esta gala, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, destacó el alto nivel de los artistas participantes este año, pues junto a Gloria Trevi será la actriz canaria Antonia San Juan quien ofrezca el toque de humor. La también productora estrenará en el escenario del centro comercial Yumbo el espectáculo La reina Merita, en el que interpretará a la reina Sofía en su versión más canaria. «En el espectáculo utilizaré el teléfono para llamar a Zarzuela y es un homenaje a Gila», destacó. El monólogo que estrena esta noche comenzará a girar por las islas a final de año. El carnaval de La Magia despide este jueves a Drag Múlciber, ganador de la gala en 2019, tras tres años de reinado El director artístico del carnaval, Josué Quevedo, explicó que será una gala «dinámica y transgresora» en la que se lanzará un mensaje de reivindicación después de unos meses «trágicos» para el colectivo LGTB con numerosas agresiones y amenazas a personas por el mero hecho de ser homosexual. En el acto también participó Ángela Ponce, primera modelo transgénero en convertirse en Miss Universo España, quien señaló a Canarias como «el espejo» donde muchos deberían mirarse «para aprender y seguir construyendo un mundo en libertad». Será miembro del jurado. La gala será conducida por el presentador de RTVE en Canarias Roberto Herrera quien, sin dar muchos detalles, reveló que en la obertura se proyectará un vídeo que homenajeará a aquellas personas que durante su infancia sufrieron por ser rechazados por su orientación sexual. La gala arrancará a las 21.30 horas y será retransmitida por La 2 de RTVE para Canarias y Península, por el canal internacional y en la web. Doce aspirantes optan a hacerse con el primer cetro de la era postpandemia y son, por orden de salida al escenario, Drag Kálik, Drag Ármek, Drag Eyzet, Drag Quirón, Drag Owen, Drag Frenchy Morgana, Drag Hefesto, Drag Elektra, Drag Lemnos, Drag Orión, Drag Shiky y Drag Acrux. Roberto Herrera explicó que en esta edición se ha decidido, en común acuerdo con la asociación de Drag Queen, reducir el número de participantes de los 18 habituales a 12 para que la gala sea más ágil y dinámica. La gala Drag Queen de Maspalomas regresa después de que en 2020 se suspendiese por la pandemia y despedirá a Drag Múlciber tras tres años de reinado.