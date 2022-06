Llomar Miranda, Drag Ármek: «El número de Joker representa una etapa de depresión y cómo gané la batalla de mi vida»

Joker se ha hecho con suya y le ha regalado el título de Drag Queen del Carnaval de La Magia. ¿Cómo lo recibe?

Estoy súper contento y agradecido. El premio es un reconocimiento a todo lo que hemos trabajado tanto mi equipo como yo y al sacrificio. Por una parte me lo esperaba, pero por otra no, así que cuando escuché mi nombre me quedé en una nube. Yo estaba de los nervios, y más nervioso me puse cuando empezaron a nombrar a los cuatro clasificados y yo no salía. Y, cuando llegó el momento final, miraba para mis bailarines y para el público y todos gritaban mi nombre. Ahí ya me decía...Ay, Dios, ¿voy a ganar o me voy a quedar fuera? Fue un momento muy tenso y tenía el corazón me latía a mil por hora, pero cuando dijeron mi nombre hasta se me aflojó el cuerpo, fue una sensación brutal.

Lleva poco tiempo en el mundo drag.

Sí, solo tres años. El primer año, en 2019, me presenté en Las Palmas de Gran Canaria muy a las prisas, con solo dos meses de preparación y no superé la preselección. Ya en el segundo año, en 2020, sí lo conseguí y quedé quinto y este año tuve la suerte de optar a premio. Pero en Maspalomas era la primera vez que concursaba.

¿Tiene algo en común con el Joker, está un poco loco como en su fantasía, o no tiene nada que ver?

¡Qué va, soy una persona súper tranquila!. De hecho mis amigos me dicen que no entienden cómo cuando me subo al escenario puedo comportarme así, porque luego en mi día a día soy la persona más tranquila que uno se puede tirar a la cara. Te voy a contar una cosa que solo sabe mi familia y ni siquiera mi equipo: en una etapa de mi vida tuve problemas de ansiedad y depresión durante cuatro años, pasando por médicos incluso. Y claro, yo siempre he sido artista y lo único que me mueve y me motiva en esta vida es subirme al escenario, porque es lo que me llena. Y al pasar los días llorando y sin subirme al escenario tenía la sensación de que iba a volverme loco, de que no podía más, necesitaba subirme ya a las tablas. Así que el personaje de Joker me viene como anillo al dedo para representar la situación que pasé en ese momento; el número lo recreé en lo que yo había sufrido. Reflejé en el escenario una etapa de mi vida y mi experiencia personal. El número empieza en el psiquiátrico, pero luego me libero y me vuelvo un poco loco, pero al final soy el rey de la baraja de póker, el ganador. El Joker representa una etapa de depresión y cómo salí de ella y sentí que había ganado la batalla de mi vida.

Usted formó parte del equipo de diseño. ¿Cuando comenzó a diseñar tenía ya esta idea en la cabeza o fue fluyendo? Mayor orgullo si sabe haber formado parte de la idea.

Si, llevaba mucho tiempo con esta idea en la cabeza pero estaba esperando a tener el dinero y el equipo que necesitaba para la producción que yo quería. Y es un orgullo haber ganado con un diseño propio, estoy privadísimo porque aunque tuve mucha ayuda en cuanto a diseño, las ideas eran mías y yo realicé los dibujos, lo tenía todo súper claro. Y además también soy el coreógrafo del espectáculo; me dedico a la danza y para mi es la parte más divertida. No obstante, es un trabajo de equipo.

Joker le ha dado más de una alegría. Además de este merecido título de Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas, ha obtenido este año el segundo puesto en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y también en Gáldar y Telde.

La verdad es que sí. Estoy muy contento. Cuando ideamos el número, mi equipo y yo teníamos claro que era un espectáculo potente. Creíamos que iba a funcionar con toda seguridad y apostamos a muerte por ello, aunque siempre nos quedaba la duda porque nos exponíamos a un jurado.

¿Cuál cree que ha sido la clave de su éxito?

La constancia y el trabajo, sin duda.

¿Cómo afronta su reinado?

Con lo que sucedió en el escenario ya puedo decir que mi año ya está completo. Terminar la temporada de carnavales así es lo mejor que me ha pasado.

¿Qué espera de este año?

Yo voy a donde la vida me lleve, sin dudarlo. Todo lo que venga, siempre que sea bueno, lo recibiré con los brazos abiertos. Mi sueño es ganar las galas drags de Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas; mi objetivo está medio cumplido, así que me esforzaré para ganar en la capital. Es un honor saber que formo parte de la historia del carnaval.

Vamos, que no tiene pensado jubilarse como drag aún.

Ni de coña. Es demasiado pronto (ríe). No sé cuánto voy a durar porque es un mundo muy sacrificado que requiere de mucho esfuerzo. El público realmente no es consciente del esfuerzo que hacemos en cada gala, pero aún así quiero seguir intentándolo en Las Palmas de Gran Canaria, quiero vivir esa experiencia. Quiero poder decir que vine a este mundo y conseguí mi propósito; eso sería lo más bonito de mi vida.

Ese es el sueño de Ármek. ¿Cuáles son los de Llomar?

Soy artista, y eso es lo único que me mueve. No me he dedicado a otra cosa en la vida que no sea bailar, y mi propósito en la vida como Llomar es seguir cosechando triunfos y avanzar vinculado a este oficio.