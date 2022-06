Que el Carnaval Internacional de Maspalomas deba quedarse definitivamente en verano no está del todo claro, al menos a juzgar por la división de opiniones de las personas que este sábado participan en la gran cabalgata del carnaval de La Magia en una tarde en que el termómetro situado en la avenida de Italia alcanzó los 32 grados a las 17.00 horas. El calor fue bien recibido por muchos de los asistentes, pero para otros el sofoco hacía inviable ponerse a bailar desde tan pronto y prefirieron esperar hasta que aflojase el sol. Aunque para Irene, una pitonisa carnavalera, esta es la mejor época para celebrar esta fiesta porque «el calor da lugar al despelote» y eso al próximo baby boom, según le reveló su bola de cristal. Calor o no, a la sombra de la carroza y copa en mano fue la mejor forma de soportar el bochorno.

Tras dos años de pandemia había muchas ganas de fiesta y eso bien lo demostraron las miles de personas que se congregaron en Playa del Inglés para disfrutar de una cabalgata carnavalera que reunió a un centenar de carrozas y a cientos de mascaritas, desde princesas de cuento a magos, socorristas, animadores, indios, superhéroes, piratas, turistas y personajes animados infantiles.

El desfile lo abrió la Reina del Carnaval, Gara Morales, quien estuvo acompañada por la Gran Dama Brígida Vera y la Reina Infantil Dalia Martín, junto a sus damas de honor, además de Ármek, el Drag Queen de 2022 y resto de clasificados en esa gala. Junto a ellos abrieron el pasacalles la comparsa Kisamba y la batucada Percunamá, quienes fueron animando a las cientos de personas, residentes y turistas, que optaron por disfrutar del espectáculo como espectadores. Muchos de ellos también lo hicieron desde los balcones de las habitaciones de los establecimientos hoteleros.

Más de 200.000 personas pasaron por esta primera edición de la cabalgata del carnaval de verano, según los cálculos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Entre ellas Rubén González, un joven de 35 años que ha regresado al carnaval por primera vez en 11 años gracias a la participación de la primera carroza sin barreras adaptada para personas con movilidad reducida, un vehículos que desfilará también en Las Palmas de Gran Canaria.

Rubén está en silla de ruedas como consecuencia de un accidente de tráfico que sufrió con su moto cuando tenía 24 años. «Yo era muy carnavalero, hasta ese día», recordó desde la carroza en la que ayer disfrutaba de una ginebra disfrazado de presidiario. Durante este tiempo no ha participado porque no le gustaba estar a pie de calle en su silla. «Tras el accidente dejé de ir como espectador porque era mucho follón y me sentía incómodo al tener que adaptarme a toda la gente, a la que además podía hacer daño con la silla». Rubén estaba visiblemente emocionado por volver a participar en una fiesta que amaba. «Que haya una carroza adaptada es para mí un paso más adelante porque ya se cuenta con las personas con movilidad reducida para participar en la cabalgata».

En esta carroza, aunque fue llena, solo iban dos personas con necesidades especiales, Rubén y Dani, con joven con parálisis cerebral. «Ha sido complicado que se uniese más gente, pero espero que nosotros le demos visibilidad a esta primera experiencia y que sirva para que más gente en nuestra misma situación se anime a participar en el carnaval».

Armide Jiménez, impulsor de la carroza adaptada, explicó que ha resultado difícil encontrar a personas que quisieran subirse a ella. «No hay peñas PMR que se hayan movilizado», dijo, por lo lanzó un llamamiento para que se unan para el carnaval de la capital.

Las carnestolendas de Maspalomas también han servido para celebrar aniversarios carnavaleros como los 20 años que la Carroza Las Famosas de Telde conmemoraron desde su primera salida. Tanto los disfraces como el vehículo estaban inspirados en Bollywood, la misma fantasía con la que las 70 personas que ocupaban esta carroza salieron en la cabalgata capitalina en 2020 y que ayer repitieron. «Lo hemos reciclado todo del último carnaval porque solo salimos una vez y había que reaprovecharlo, que la situación económica tampoco está como para estar gastando más dinero», señaló Yanira Partida, una de las socias de esta carroza, quien además confesó que su fantasía está diseñada por ellas mismas «y por unas costureras que tenemos escondidas para que nadie las encuentre», dijo con humor.

Sobre dejar el carnaval definitivamente en verano, reconoció que hace mucho calor y prefiere que se quede en su fecha habitual, aunque afirmó que realmente le dará igual «porque somos carnavaleros y carroceros y vamos a venir sea cuando sea; cuando salga aquí estaremos».

Protegiéndose del sol a la sombra de una carroza estaban Irene, Verónica y Ariadna, tres amigas de Las Palmas de Gran Canaria dignas discípulas de Aramis Fuster. Fueron al carnaval para «intentar que la gente aclare su futuro». «Estamos en un momento de incertidumbre y con la bola de cristal y las cartas veo el futuro gris claro, ni negro ni blanco, pero se va aclarando», reveló Irene. En el futuro la pitonisa no ve «ni covid, ni vivuerla del mono, ni chimpacé ni orangután», y aseguró que el IPC seguirá «fluctuando como los hombres», dijo con gracia.

Frente a quienes disfrutan el carnaval en nivel experto estaban también los carnavaleros noveles, como José Luis Sánchez, Carlos Peláez y Alicia Ballestes, llegados desde Madrid y Granada por primera vez para participar en esta fiesta. Disfrazados de hadas, explicaron que su intención era venir en marzo, pero se suspendieron, y ahora volvieron a tener la oportunidad de poder viajar y hasta la isla llegaron. «Es mi primera carnaval y no va a ser el último», aclaró Alicia, y eso que su carroza todavía no había arrancado, pero ya tenía la fiesta en el cuerpo del mogollón de la noche anterior.

La cabalgata del Carnaval de Maspalomas se celebró por todo lo alto y hoy será el final de estas fiestas con el entierro de la sardina y un tributo a Juan Luis Guerra en Playa del Inglés. Ahora queda pendiente que el Ayuntamiento decida si finalmente traslada el carnaval a junio o lo mantiene en su fecha habitual.