“No me caes bien, no te soporto y no te voy a presentar”. De esta forma comunicó el diseñador Yosxu Riverol a su candidata, Carolina Medina, que no iba a contar con ella en la gala de elección de la reina del Carnaval de Los Llanos de Aridane que se celebró la noche del lunes en la citada localidad palmera, en la que participaron un total de cuatro candidatas. En realidad, cuatro aspirantes, ya que el creador comunicó a la Concejalía de Fiestas que la que iba a ser su representante en el espectáculo que dirigía César Rodríguez había sufrido una crisis de ansiedad, como confirmó la propia responsable del área, la ‘popular’ Mónica González, por lo que el creador fue quien apareció ante el público con el traje titulado ifinita.

En la gala de elección de la reina del Carnaval celebrada el lunes, que corresponde a la edición de la fiesta de la máscara aplazada de febrero a agosto para sortear la incidencia del covid, fue designada reina Mari Cruz Martín, con el traje Te espero en la Aurora, de Ana Portocarrero.

En la ‘story’ de su perfil de Instagram, la propia candidata cuenta que fue ella quien gestionó el patrocinio del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces; de hecho, el alcalde de esta localidad palmera, Francisco Paz Expósito, manifestó esta mañana que, aunque aún no tenía muchos dato de lo ocurrido, la Corporación sí se plantea reclamar al diseñador la cantidad abonada, que no precisó, al creador de la fantasía.

La concejala de Fiestas de Los Llanos de Aridane recordó que desde el año 2017 la gala del Carnaval es inclusiva, por lo que se permite la participación de hombres en el espectáculo, sin aportar más detalles salvo una disculpa: “No te puedo seguir atendiendo porque me están llamando”.

Desde la dirección del espectáculo, el director de la gala, César Rodríguez, se limitó a informar que “desde el Ayuntamiento no se va a facilitar más información. Soy técnico y no puedo”, para remitir al diseñador y la candidata que se vieron envueltos en los hechos.

La semana pasada se celebró la presentación de las cuatro candidatas al título de reina del Carnaval de agosto: Mari Cruz Martín Álvarez, con la fantasía de Ana Portocarrero titulada Te espero en la aurora, y que fue elegida anoche reina. El resto de aspirantes fueron Sonia Gómez Magdalena, con el diseño de Javier Padrianes, Renacida en cuarto creciente; así como Ainoha Camacho Salas, con el traje creado por Miguel Hernández Riverol y que lleva por título Yo soy Carnaval.

La cuarta candidata inscrita fue la propia Carolina Díaz Medina, en representación del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, con el traje Infinita, de Yosxu Riverol.

Una vejación continuada

La propia aspirante contaba anoche en sus redes sociales, después de que su diseñador le comunicara que no contaba con ella para que desfilara en la gala de Los Llanos de Aridane: “Quiero denunciar públicamente lo que este señor (Yosxu Riverol) me ha hecho hoy y todos estos meses”.

“He aguantado faltas de respeto y denigraciones por cumplir mis sueños, y en esta vida no se puede aguantar todo eso por cumplir un sueño”. “Justo el día de la gala va y me la hace. Este señor que es un egocéntrico y un egoísta, que no me ha dejado nunca hacer nada de mi traje. No quiso que yo hiciera nada, solo me ha dejado cortar unas bandas de gomaeva y acetato hace ya bastante tiempo”, explica Carolina en su vídeo.

“El traje no lo había visto hasta las diez de la noche del domingo, ni me ha dejado probar nada ni ir al taller; él quería acaparar todo”, se lamenta.

La candidata cuenta que fue en el año 2019 cuando le escribió al que luego fue su diseñador, Yosxu Riverol, para presentarse a reina del Carnaval de Los Llanos de Aridane, y él le comentó que hasta 2023 no podría ser, aunque intentaría adelantar algún año. El pasado mes de febrero el creador le escribió y le planteó si mantenía su disposición a presentarse como candidata con él. “Le dije que antes de aceptar, quería reunirme con él en persona y que me llevara bocetos del traje para aclarar todo antes”.

“Me pintó una película que me la creí. Me dijo que yo iba a estar en el taller y que me tendría que preparar porque me iba a quemar los dedos con la silicona e iba a conocer los materiales, además de decirme que me tenía que preparar para que cuando pasara el jurado por detrás del escenario a ver los trajes no dijera lo típico de ‘estoy nerviosa’ sino que le explicara que estaba contenta de que este trabajo salga a la luz después de los meses que se han invertido en su realización. Además, me prometió hacer vídeos con el alcalde de San Andrés y Sauces, que es el patrocinador oficial”.

“A pesar de todo el daño que le hizo a una amiga, decidí seguir para adelante. Cuanto me arrepiento”, se lamenta en el vídeo Carolina Medina. “Todo el que me conoce sabe lo creativa que soy y lo que me gusta pintar… Le he escrito para ir al taller y lo único que me ha dicho es que soy una pesada”, añade.

“Es un sinvergüenza que me ha tratado fatal”, sentencia, para explica que la semana pasada, cuando se celebró la presentación de las cuatro candidatas a reinas llegó tarde al acto oficial porque el diseñador no le preparó a tiempo. “Soy cumplidora y responsable; fue él quien no vino con tiempo”.

Así ocurrieron los hechos

Carolina Medina recibió un mensaje de su diseñador poco antes de las tres de la tarde, a seis horas del inicio de la gala, porque quiere hablar seriamente con ella dado que no está seguro de llevar el traje a la elección de la reina. “Fui a dar al taller a ver qué pasaba y empezó a llamarme egoísta, egocéntrica y que en el ensayo general (que se celebró el domingo) había estado hablando mar de él, y le pedí que me lo demostrara. Hasta me elevó la voz. Le pedí que nos relajáramos porque me iba a dar un ataque de ansiedad y me contesta: ‘si te da un ataque de ansiedad te llevamos al centro de salud y ya está’. No te quiero presentar, me caes mal. Maldita la hora que te dije que te iba a presentar, me recriminó”, cuenta entre lágrimas la candidata. “No me podía ni mover y no tuvo la empatía si estaba bien; me dijo que no quería que yo saliera y que no me quería llevar. Le recordé que tenía un contrato tanto conmigo con el ayuntamiento”.

La candidata asegura que su diseñador le dijo que si quería salir en la gala tendría que buscarse ella un camión para llevar la fantasía a Los Llanos de Aridane, por lo que sufrió un ataque de ansiedad que la obligó a recibir atención en el centro de salud.

“Cuando estaba ya estaba mal, ví aparecer un camión con el que se llevó el traje. A mi lo más que me duele es el trato que ha tenido conmigo desde el principio, y eso que sabía la clase de persona que era, pero yo quería cumplir un sueño. Durante todos estos meses mi familia me había advertido que no aceptara sus humillaciones”, se lamenta la candidata.

“Cuando le pedía ir a trabajar a su taller me decía que lo que no iba a conseguir yo era aprender todo lo que él había logrado en once años”, añade la candidata que no llegó a desfilar. “Para mí este sueño no era coger el cetro sino vivir la experiencia desde dentro, de hacer mi traje, de conocer gente… Me siento triste y destrozada”, reconoce Carolina que asegura que decidió seguir para adelante porque el Ayuntamientos de San Andrés y Sauces confió en ella desde el primer momento y le dio el dinero.

“Cuando me maquilló y venía a la presentación de candidatas, me dijo: menos mal que pude hacer un milagro con tu cara”, pone de ejemplo del maltrato que ha soportado Carolina Medina durante este tiempo. “Yo no obligué a nadie a presentarme, solo le escribí porque me hacía ilusión ir con él y este año fue él quien decidió llevarme, pero no me ha dejado hacer nada y ha esperado al último día para no dejarme presentar”.

“Estoy súper triste porque presentarme a reina del Carnaval era el sueño de mi vida, y me somete a todos estos desprecios justo el día de la gala. Cuando me dijo que no me presentaba, me dijo que no estaba dispuesto a dar 50 euros por mí (lo que iba a cobrar el maquillador) para salir a la gala). ¿A dónde iba a ir yo con el ataque de ansiedad que sufrí? ¿Saben por qué aguanté? Porque me imaginaba sobre el escenario, durante los tres minutos y poder ver a mis amigas y mi familia gritándome… Estoy totalmente segura que la gente mala se destruye sola”, concluye en sus explicaciones Carolina Medina que se quedó sin vivir la experiencia de ser candidata a reina seis horas antes de que comenzara la gala y que refirió al vídeo publicado en el Instagram, mientras se recupera del día en el que se desplomaron sus ilusiones de años: ser reina del Carnaval.

Yosxu Riverol declinó pronunciarse sobre el tema y explicó que lamentaba todo el maltrago que estaba pasando porque empaña el éxito de su compañera y amiga Ana Portocarrero, que ha vuelto a lograr una reina por primera vez desde 2005. "Ella debe ser la protagonista por este triunfo en la gala del Carnaval y acabar los titulares". "Yo no voy a decir nada más y solo tengo palabras de agradecimiento a cuantas personas me apoyan; no estoy pasando por los mejores momentos ".