El camino más viral para ser reina del Carnaval

Quedan tres meses para que la fiesta más importante de Las Palmas de Gran Canaria dé comienzo y quienes viven el Carnaval están ya calentando motores. Desde pequeña, Laura Hernández Ortega veía las galas de la reina por televisión, «un sueño», cuenta, que no sabía cómo poder cumplir. Ella y otra veintena de chicas están luchando en estos momentos por ganarse una plaza en la gala del próximo 24 de febrero. ¿Cómo? Tienen que convencer al mayor número de personas para salir en un vídeo dándoles un voto -por ejemplo, en el caso de Laura sería la candidata número 6, en el de Ana Guedes sería la número 4 y así hasta completar 22-; eso sí, deben tener en la mano una botella de Machango Drink, la marca canaria de agua saborizada a la que aspiran representar sobre las tablas del parque Santa Catalina con un diseño de Willy Jorge. El vídeo, por último, deben subirlo al Facebook de la empresa.

«Pensamos en hacer algo diferente», apunta el diseñador Willy Jorge, quien ha ideado este particular sistema de selección. «Normalmente se ha hecho siempre un casting, pero estaba harto de eso, al final, queríamos que cualquier mujer pudiera aspirar, chicas a las que jamás se les había pasado por la cabeza hacer una selección tuvieran una oportunidad», explica. En una primera ronda, se presentaron alrededor de 400 aspirantes, entre las cuales el creador tinerfeño y la marca de bebidas escogieron a 22.

El fundador de Machango Drink: «al final será el público el que decida quien nos va a representar»

Comenzó así una competición que, reconocen, «ha resultado ser un desmadre, no esperábamos que tuviera tanta repercusión». El proceso de votaciones a través de los vídeos que las chicas suban a Facebook comenzó el pasado 31 de octubre y tan solo en estos diez días alguna ya ha logrado a recopilar hasta mil vídeos. Por delante queda otra decena de días en las que las chicas están poniendo todo su empeño. «Nos pareció interesante porque estamos haciendo la selección lo más abierta posible; al final será el voto del público el que decide quien nos va a representar», precisa Salvador Hernández, fundador de la bebida saborizada junto a su esposa.

¿Cómo están logrando estos números? «Al principio pensábamos que esto se quedaría en familiares y amigos, pero las chicas empezaron a movilizarse», señala Laura Hernández. Trabajadora social de profesión, ella tampoco se ha quedado parada, «donde más vídeos he logrado ha sido en la Feria del Sureste», se apuntó hasta el voto del alcalde de Santa Lucía, Francisco García López. Natural de Vecindario, el finde tiene previsto bajar al Yumbo para captar apoyos entre los asistentes al Winter Pride.

Todo tipo de perfiles

«La ilusión de llevar un vestido de tales dimensiones y con el trabajo que conlleva es un sueño», indica Laura. En su caso, descubrió por casualidad que Machango Drink estaba buscando candidata. «Una amiga me mandó un anuncio en el que estaban buscando a una chica para ser reina y me animé», apunta Laura, «no pedían nada en especial, solo que les mandaras unas fotos». Se inscribió y logró ser una de las 22 elegidas. Y es que hasta ahora no se había aventurado a subir al templo del Carnaval, aunque ya este año hizo sus pinitos en la comparsa Aragüimé como suplente.

«Nos dijeron que no buscaban un físico, si no actitud», indica Laura. De ahí que entre la veintena de chicas hay todo tipo de perfiles, según matiza Willy Jorge, sin atender a tallas, altura u otros requisitos. Algunas de las 22 han preferido retirarse y otras no ha podido movilizarse; las que sí lo han hecho no han parado de captar votos. La peluquería, una tienda o una calle comercial son buenos escenarios para captar votos.

«La idea era hacer algo dinámico, divertido, diferente», explica Salvador Hernández. La marca Machango Drink lleva apenas seis meses en el mercado. Nace en Gran Canaria y ahora han decidido apuntarse al Carnaval de Studio 54, «la próxima igual nos apuntamos con un drag y también en la reina de Tenerife». Willy Jorge, por su parte, es diseñador tinerfeño y esta será la segunda vez que se presenta en la capital grancanaria.