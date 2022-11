Los Nietos de Sarymánchez: Diez años en el podio del Carnaval de Las Palmas

Hará diez años, un grupo de amigos comenzó una trayectoria que se podría traducir en una palabra: éxito. La murga Los Nietos de Sarymánchez nació hace una década «con ganas de innovar, de hacer cosas diferentes y frescas», señala su director Rubén Santana, más conocido como Pitu. Participaron por primera vez en el concurso de murgas de 2013 y cantaron línea con un tercer premio, desde entonces han ido acumulando éxitos, con hasta tres victorias. El podio del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tan solo se les resistió en 2014. Tras ausentarse de la fiesta este año -al considerar que «no era el momento» por la pandemia-, preparan ya su regreso por todo lo alto.

«Este es un año especial, nuestro décimo aniversario, no solo nos estamos preparando el concurso de 2023, también tenemos muchísimas actividades en marcha», indica Pitu. De hecho, el pasado 5 de noviembre congregaron a unas 3.000 personas en el parque San Juan de Telde en un festival que hizo las veces de fiesta de cumpleaños murguera, con la participación de 20 agrupaciones, «a la gente le pasa lo mismo que a nosotros, tienen ganas de fiesta, de volver a vivir un concurso como el que hemos tenido siempre». Una hazaña que han repetido en la noche de este sábado en Puerto del Rosario, con formaciones de distintas Islas.

Todo comenzó poco antes del verano de 2012. La crisis económica apretaba en las Islas y un grupo de amigos no tuvo otra idea que fundar una murga nueva. La mayoría venía del mundo del folclore, de distintas parrandas; otros ya habían hecho sus pinitos en alguna que otra murga. Diez meses después subieron por primera vez a las tablas del Santa Catalina, al templo del Carnaval. Debutaron con 62 componentes bajo la batuta de Rayco Kassen González, en una noche en la que su madrina, la mítica intérprete del folclore canario Mary Sánchez, les acompañó sobre el escenario.

Pitu: «Vamos a arriesgar, estamos nerviosos porque haremos cosas que nunca hemos hecho»

Aquella noche cambiaron el timple por el pito y destacaron por sus voces, tal y como recuerdan quienes estuvieron allí. Lograron así su primer pase a la final -hazaña que repetirían en todos los concursos sucesivos- y se llevaron del jurado un tercer premio de interpretación. Desde entonces han ido acumulando trofeos en la vitrina y haciéndose un hueco como una de las murgas de referencia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de no llevar tantos años a sus espaldas como Chancletas, Serenquenquenes o Legañosos.

Pitu entró en Los Nietos de componente y terminó de director en 2015, puesto que defiende junto a Josito Suárez, su presidente. En su caso lo de ser murguero le venía de serie. Proveniente de una familia donde el Carnaval se ha vivido desde dentro, él mismo llegó a ser mascota de la murga de su padre, Sebastián Santana, más conocido como El Pejiguera. «Nadie me dijo que tenía que ser murguero, me salió de ahí, pero es cierto que fue lo que viví de pequeño», sentencia, «cuando me hice más grandito desconecté de todo esto, viví fuera y ya cuando volví vi que una murga de mi ciudad estaba empezando».

La kiss cam del Carnaval

Durante todo este tiempo, si algo les ha caracterizado a los Nietos ha sido innovar. No ya solo porque han subido al escenario a componentes de agrupaciones de otras Islas, si no porque en el último año en el que participaron -febrero de 2020- lograron que se dieran un beso Inma Medina, concejala de Carnaval, y Héctor Suárez, alcalde de Telde por aquel entonces. La kiss cam marcó la diferencia de aquella edición y para la fiesta de Studio 54 sus 86 componentes prometen volver a dar de qué hablar, «vamos a arriesgar más que nunca, estamos un poco nerviosos porque haremos cosas que nunca hemos hecho», será algo «arriesgado», matiza.

Y es que, «es el precio que pagamos, queremos innovar, desde que empezamos lo hemos querido hacer, traer cositas frescas». Una apuesta que cada año tiene su recompensa, «pero el premio no es el que marca si lo hemos hecho bien o mal, realmente. Si el jurado te da el primero pero la gente dice que no te lo mereciste ¿de qué te vale? La cosa es que el público diga que han sido siete meses de trabajo y que está muy currado».

Por delante les queda recorrido. Eso sí, «llegará un momento en el que no estemos arriba y ahí es cuando se verá si había murga para rato o no, porque cuando estás arriba todo es bonito». En constante reciclaje, «siempre estamos aprendiendo de otras murgas». De hecho, mantienen relaciones con formaciones de todas las Islas y reivindican el Carnaval de las no capitalinas. Cuando Los Gambusinos, de Fuerteventura, irrumpió y ganó el concurso de 2022, «nos encantó que se presentaran, siempre hemos dicho que todo el que venga y aporte algo positivo tiene las puertas abiertas, si el Carnaval es la fiesta de la libertad, como vamos a evitar que alguien participe sea de donde sea».

Quien sabe si en algún momento el público podrá ver a los Nietos subiendo al escenario del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Por el momento, el 21 de enero harán una presentación en el Cine Víctor de la capital chicharrera, «fue poner las entradas a la venta y más de la mitad se agotaron. ¿Por qué no les vamos a cantar a la cara? Siempre con educación claro. Esto es innovar», resalta Pitu.

Previamente, el 15 harán una presentación en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, «siempre hacemos dos presentaciones porque no nos cabe todo el mundo y este año hemos decidido repartirla entre Islas». Y es que, como resalta Pitu, «sin olvidar la esencia de cantarle al chicharrero y ellos a nosotros, hay que romper con todo eso, de fuera se reirían si vieran que nos enfrentamos». Es más, afirma que cuando van a Tenerife «el tópico ese de 'ahora viene una murga canariona, nos vamos a levantar' ya no es válido».