Una vez acabadas las fiestas navideñas, ya en Canarias se está preparando todo para el Carnaval 2023. Es bien sabido, que las fiestas de 'Don Carnal' están marcadas con un color muy llamativo en el calendario festivo de los grancanarios.

Este año la temática dará mucho juego para que los más carnavaleros den rienda suelta a su creatividad a la hora de diseñar los disfraces. Todos aquellos seguidores de 'Los Simpsons' tienen en mente aquel personaje llamado 'Disco Stu', un nostálgico de la década de los 70, cuando la movida discotequera marcaba la pauta y cuya indumentaria será un de las tendencias del carnaval grancanario.

Con esta referencia, lo más probable es que lo más visto este año serán los mono-disco de colores brillantes como los plateados y los dorados, complementados con pelucas con peinados afro y gafas de sol de lentes y monturas anchas, recordando el estilo más discotequero de los años 70.

Para los que no sean monocromáticos sino que gusten del look multicolor están los trajes de dos piezas, con pantalones de campana y estampados de colores psicodélicos. La cadena de brillantes y unas buenas plataformas siempre ayudan a dar el efecto más discotequero si cabe.

Aeoróbic y cassettes

Otra disfraz recurrente mezcla el aeróbic y los antiguos reproductores musicales de cassettes. Un chándal con tonos pastel combinados, con toques fúcsias por ejemplo, una cinta en el pelo para el sudor y un buen "loro" al hombro, para poder ir escuchando música allá donde vayas.

Otro ejemplo a seguir se puede encontrar en el vestuario del legendario grupo Bee Gees, con camisas negras de cuello largos, pecho descubierto, chalecos y pantalones blancos, plataformas y ese aire al andar que recuerda a Tony Manero en la película de culto 'Fiebre del sábado noche'.

No obstante, el Carnaval es ese cajón desastre en el que todo está permitido y que da cabida a la imaginación, así que esté relacionado o no con el tema principal de las fiestas, da rienda suelta a tu creatividad y no dejes de disfrutar de los actos programados en la capital grancanaria.